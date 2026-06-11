45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Убуд — город, в чертах которого гармонично сочетаются необычная архитектура и буйство зелени. Вы побываете в индуистском храме Гунунг Кави Себату, построенном в 15 веке, — одном из самых почитаемых на Бали. Здесь вы сможете окунуться в купальнях и пройти обряд мелукат, который помогает освободить разум и дух.
Балийское достояние: кофе и рис
Кофейные и рисовые плантации — не только интересные, но и невероятно красивые локации. Там, где выращивают кофе, вы узнаете, как появляется самый дорогой и экзотичный сорт — «лювак». И возможно, даже решитесь попробовать такой необычный напиток на дегустации. А на рисовых террасах Тегаллаланг увидите, как устроена традиционная балийская система орошения «субак». И насладитесь видом бескрайних «многоступеньчатых» просторов — цвет рисовых полей меняется в зависимости от земледельческого цикла. На фоне неземных ландшафтов вы найдете отличные ракурсы для снимков и высокие качели, главный реквизит для фотосессий.
Птицы и водопад
Навестим уникальный парк птиц, в котором собраны самые интересные представители пернатых из семи районов Земли: Южной Америки, Африки, Папуа-Новой Гвинеи, островов Суматра, Борнео, Ява и Бали. Познавательным дополнением станет знакомство с рептилиями.
Самый финал экскурсии — водопад Баяд, один из красивейших на Бали, на наш взгляд. Амазонская балийская тропическая река которая роняет мощный поток воды с высоты 27 метров.
Маршрут: парк птиц — храм Гунунг Кави Себату — Рисовые террасы Тегаллаланг — Кофейные плантации — водопад Баяд
Организационные детали
По запросу можем организовать экскурсию для большего количества человек (до 12) на микроавтобусе Toyota Hiace — стоимость уточняйте в переписке
С вами будет гид из моей команды
Дополнительные расходы
Все билеты оплачиваются на месте и наличными
Билеты в парк птиц — 385 000 рупий/взрослые, 265 000 рупий/дети. Я могу помочь получить скидку 10%
Храм Гунунг Кави Себату — 80 000 рупий/взрослые, 60.000 рупий/дети
Рисовые террасы Тегаллаланг — 50 000 рупий/взрослые и дети после 6 лет
Водопад Баяд — 30 000 рупий/взрослые и дети после 10 лет
Откуда можно начать экскурсию
Мы заберём вас из вашего отеля в Нуса Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаране, Куте, Семиньяке, Сануре, Кетевел, Саба, Сукавати или Убуде
Трансфер из курортов Чангу, Переренан, Чанди Даса и Паданг Бай возможен по договорённости за доплату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данан — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3608 туристов
Я коренной житель острова Бали. Вместе с моими профессиональными коллегами я организую экскурсии в самые интересные места Бали на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы познакомим вас с обычаями, ремесленными традициями, историей, культурой, религией, природой острова и с удовольствием сделаем ваше пребывание на Бали ярким и интересным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 473 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6
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4
2
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–
Кристина
Прекрасная экскурсия, с комплексом посещения мест, которые реально нужно посмотреть, если приехали в первый раз на Бали. Передвижение на машине, ходить пришлось не много, была легкая усталость по возвращению. Милая девушка гид читать дальшеуменьшить
Джулия, все подробно рассказывала на русском языке, на все возникающие вопросы с легкостью отвечала. Рассказала много интересных вещей про местные традиции и жизнь балийцев. Осталась после экскурсии под сильным впечатлением и кучей классных фоток☺️ Ставлю 100/10
+2
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А
Анна
Джулия прекрасный гид, отлично говорит по русски, отвечала на все вопросы. Программа дня выдалась очень насыщенная, немного меняли порядок локаций, чтобы избежать пробок. К вечеру настолько устали и настолько много прекрасного увидели, что уже сил не было фотографироваться (но мы все равно фотографировались)
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К
Карюкина
Вчера посетили экскурсию Сердце Бали с замечательным гидом Гдей. Парк птиц прекрасен, удивил нас своим разнообразием. Рисовые террасы великолепны, осталось множество классных фото. Храм, водопады, кофейная плантация надолго засядут в памяти. Гид с удовольствием общался, был очень деликатен и внимателен, узнали много нового и с его помощью влюбились в Бали. Спасибо!!!!
+2
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Е
Елена
Отличная экскурсия! Нам всё очень понравилось. Большое спасибо гиду Альберту за интресенные рассказы об острове Бали! 🫶
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Angelina
Это был один из самых замечательных дней нашего отпуска! Программа была очень насыщенная, на каждую локацию было уделено достаточно времени, чтобы мы смогли полностью насладиться природой острова! Ваян отвечал на все наши вопросы, рассказывал много интересных фактов о жителях, культуре и истории! Ваян еще опытный фотограф, так что безупречные снимки обеспечены. С удовольствием рекомендую!
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Екатерина
Были сегодня на экскурсии с гидом Ваян, нам очень понравилось!
Гид интересно рассказывал про балийские традиции и обычаи. А также про места, которые мы посетили. Понравилось шоу в парке птиц, как читать дальшеуменьшить
кормили рыбок в храме и водопад. Особенно впечатлили красивые рисовые террасы, тропический сад и кофе лювак.
Ваян хорошо говорит по-русски, было все понятно, очень дружелюбный и позитивный. Сделал нам красивые фото. В общем, рекомендую!
+1
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