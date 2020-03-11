45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Балийское достояние: кофе и рис

Кофейные и рисовые плантации — не только интересные, но и невероятно красивые локации. Там, где выращивают кофе, вы узнаете, как появляется самый дорогой и экзотичный сорт — «лювак». И, возможно, даже решитесь попробовать такой необычный напиток на дегустации. А на рисовых террасах Тегаллаланг увидите, как устроена традиционная балийская система орошения «субак». И насладитесь видом бескрайних «многоступеньчатых» просторов — цвет рисовых полей меняется в зависимости от земледельческого цикла.

Таинственная природа острова

На экскурсии вы побываете в Гоа Гаджа — месте, которое индонезийцы в прошлом тщательно оберегали как сакральное. Это загадочная Слоновья пещера, вход в которую сторожит каменный демон — без проводника в этом загадочном месте никак! А следующим природным сокровищем, которое вы увидите, станет знаменитый Лес обезьян. За его ручными, бесстрашными и юркими обитателями ужасно интересно наблюдать, но за вещами придётся смотреть очень внимательно.

Красоты Убуда

Убуд — город, в чертах которого гармонично сочетаются необычная архитектура и буйство зелени. Вы побываете в индуистском храме Сарасвати, окружённом парком с цветущими лотосами, и зарядитесь особой энергетикой этого места. А в самом конце экскурсии посетите королевский дворец Пури-Сарен. Редкие растения, изящные каменные статуи и ухоженные сады делают монаршие владения прекрасным уголком Убуда, о котором я обязательно расскажу.

Маршрут: Слоновья пещера Гоа Гаджа – Кофейные плантации – Рисовые террасы – Лес обезьян – Храм Сарасвати – Королевский Дворец Убуд.