45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Большое путешествие в разные уголки Бали поможет вам открыть всю прелесть острова, его гармонию и контрасты. Вы увидите один из лучших птичьих парков в мире, как местные жители выращивают кофе и рис, прикоснётесь к тому, что для балийцев сакрально. Ощутите невероятную энергетику храма Гунунг Кави Себату и полюбуетесь сочетанием природных и созданных человеком красот.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красоты Убуда

Убуд — город, в чертах которого гармонично сочетаются необычная архитектура и буйство зелени. Вы побываете в индуистском храме Гунунг Кави Себату, построенном в 15 веке, — одном из самых почитаемых на Бали. Здесь вы сможете окунуться в купальнях и пройти обряд мелукат, который помогает освободить разум и дух.

Балийское достояние: кофе и рис

Кофейные и рисовые плантации — не только интересные, но и невероятно красивые локации. Там, где выращивают кофе, вы узнаете, как появляется самый дорогой и экзотичный сорт — «лювак». И возможно, даже решитесь попробовать такой необычный напиток на дегустации. А на рисовых террасах Тегаллаланг увидите, как устроена традиционная балийская система орошения «субак». И насладитесь видом бескрайних «многоступеньчатых» просторов — цвет рисовых полей меняется в зависимости от земледельческого цикла. На фоне неземных ландшафтов вы найдете отличные ракурсы для снимков и высокие качели, главный реквизит для фотосессий.

Птицы и водопад

Навестим уникальный парк птиц, в котором собраны самые интересные представители пернатых из семи районов Земли: Южной Америки, Африки, Папуа-Новой Гвинеи, островов Суматра, Борнео, Ява и Бали. Познавательным дополнением станет знакомство с рептилиями.

Самый финал экскурсии — водопад Баяд, один из красивейших на Бали, на наш взгляд. Амазонская балийская тропическая река которая роняет мощный поток воды с высоты 27 метров.

Маршрут: парк птиц — храм Гунунг Кави Себату — Рисовые террасы Тегаллаланг — Кофейные плантации — водопад Баяд

Организационные детали

По запросу можем организовать экскурсию для большего количества человек (до 12) на микроавтобусе Toyota Hiace — стоимость уточняйте в переписке

С вами будет гид из моей команды

Дополнительные расходы

Все билеты оплачиваются на месте и наличными

Билеты в парк птиц — 385 000 рупий/взрослые, 265 000 рупий/дети. Я могу помочь получить скидку 10%

Храм Гунунг Кави Себату — 80 000 рупий/взрослые, 60.000 рупий/дети

Рисовые террасы Тегаллаланг — 50 000 рупий/взрослые и дети после 6 лет

Водопад Баяд — 30 000 рупий/взрослые и дети после 10 лет

Откуда можно начать экскурсию