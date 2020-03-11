45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники

Данан
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Данан – представитель гидов
Большое путешествие в разные уголки Бали поможет вам открыть всю прелесть острова, его гармонию и контрасты.

Вы увидите, как местные жители выращивают кофе и рис в потрясающих природных декорациях, прикоснётесь к тому, что для индонезийцев сакрально.

Ощутите невероятную энергетику храма Сарасвати и полюбуетесь сочетанием природных и созданных человеком красот.
$60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Нуса Дуа, Джимбаран, Кута, Семиняк, Санур и Убуд.
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У этой экскурсии45 отзывов
4.96
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда

Что вас ожидает

Балийское достояние: кофе и рис
Кофейные и рисовые плантации — не только интересные, но и невероятно красивые локации. Там, где выращивают кофе, вы узнаете, как появляется самый дорогой и экзотичный сорт — «лювак». И, возможно, даже решитесь попробовать такой необычный напиток на дегустации. А на рисовых террасах Тегаллаланг увидите, как устроена традиционная балийская система орошения «субак». И насладитесь видом бескрайних «многоступеньчатых» просторов — цвет рисовых полей меняется в зависимости от земледельческого цикла.

Таинственная природа острова
На экскурсии вы побываете в Гоа Гаджа — месте, которое индонезийцы в прошлом тщательно оберегали как сакральное. Это загадочная Слоновья пещера, вход в которую сторожит каменный демон — без проводника в этом загадочном месте никак! А следующим природным сокровищем, которое вы увидите, станет знаменитый Лес обезьян. За его ручными, бесстрашными и юркими обитателями ужасно интересно наблюдать, но за вещами придётся смотреть очень внимательно.

Красоты Убуда
Убуд — город, в чертах которого гармонично сочетаются необычная архитектура и буйство зелени. Вы побываете в индуистском храме Сарасвати, окружённом парком с цветущими лотосами, и зарядитесь особой энергетикой этого места. А в самом конце экскурсии посетите королевский дворец Пури-Сарен. Редкие растения, изящные каменные статуи и ухоженные сады делают монаршие владения прекрасным уголком Убуда, о котором я обязательно расскажу.

Маршрут: Слоновья пещера Гоа Гаджа – Кофейные плантации – Рисовые террасы – Лес обезьян – Храм Сарасвати – Королевский Дворец Убуд.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (суммарно около 7-8 долларов с человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Нуса Дуа, Джимбаран, Кута, Семиняк, Санур и Убуд..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данан
Данан
Меня зовут Данан. Я коренной житель острова Бали. Вместе с моими профессиональными коллегами я организую экскурсии по острову в самые интересные места острова Бали на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы познакомим вас с обычаями, ремесленными традициями, историей, культурой, религией, природой острова и с удовольствием сделаем ваше пребывание на Бали ярким и интересным.
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Нам очень понравилась экскурсия, насыщенная и не утомительная, все места не далеко друг от друга. Гид Джулия отвечала на все наши вопросы, приятная девушка, комфортный автомобиль, нам все понравилось, даже двухлетний ребёнок выдержал )
9 марта 2020
Здравствуйте. Благодарим Джулию и ее коллегу за отличную экскурсию. Очень понравилось общение о традициях и истории Бали в ходе экскурсии. Джулия превосходно говорит по-русски. Она также очень приятна как человек. Джулия воспитана, дружелюбна, не гонится за соблюдением графика экскурсии «минута в минуту», что позволило провести день в удовольствие. Благодарим!
Юрий
26 февраля 2020
Как раз, когда просто лежать на пляже уже надоело, у нас и случилась эта экскурсия! На самом деле, гид, его рассказ, увиденные достопримечательности, все это было на твёрдую 5-ку. Наш гид, кстати, очень хорошо говорил по-русски и много шутил, используя цитаты из классики советского, ещё, кино. Шутил к месту! Детально, интересно, но при этом не навязчиво... все, что мог, выжал из местных достопримечательностей)
Почему же я снизил общую оценку. На самом деле из-за обмана... дело в том, что при бронировании я обговаривал условие, что экскурсию нам проведёт лично Данан. И он это пообещал (письменно)... но, не выполнил... даже не извинился... но, как говорится, сам виноват)
25 февраля 2020
Потрясающий гид. ДАНАН. очень хорошо говорит по ручюсски. Отличное чувство юмора. Всё шутки из крылатых фраз, советских фильмов. Отвечал на все интересующие меня вопросы ни только по экскурсии, но и по другим вопросам. Всем рекомендую! Очень все понравилось
24 февраля 2020
Хочу выразить благодарность Данану!) профессиональный гид, к тому же говорит на русском как на родном!!! Хотелось бы отметить его прекрасное чувство умора, эрудированность. Понравилась вся экскурсия, рекомендую всем)
18 февраля 2020
С нашим гидом было очень приятно и легко общаться, он хорошо отвечал на все наши вопросы.
Экскурсия была интересная, машина хорошая. Нам всё понравилось!
17 февраля 2020
Экскурсовод Юлия провела нам прекрасную экскурсию. Было очень интересно!!!она познакомила нас с многими местами, маршрут корректировали вместе. Так как дети устали. Автомобиль очень комфортабельный, гид эрудированный. От себя бы порекомендовала ее своим знакомым и друзьям. Мы с семьёй остались очень довольны. Задавали всевозможные вопросы, о стране, людях, обычаях. Получили очень много информации, которая обогатила наше путешествие сюда!!!
11 февраля 2020
У нас был прекрасный гид - Джулия, очень интересно преподносила информацию, много рассказала про обычаи, даже показала фото. Экскурсия была очень интересной, гид и водитель делали все для нашего комфорта! В следующий раз хотелось бы снова попасть к Джулии на какую-нибудь экскурсию!
9 февраля 2020
Отличная экскурсия. Нам с супругой очень понравилось. Отдельное огромное спасибо нашему гиду. Отлично владеет русским языком, интересно рассказывает. Обязательно поедем на другие экскурсии.
5 февраля 2020
Замечательная экскурсия!!! Жемчужиной всей экскурсии был наш гид ВИДАСТРА. Отлично знает русский язык, с чувством юмора, замечательный рассказчик, заботливый, тактичный, доброжелательный!!! Рассказал очень много фактов об истории Бали, религии, достопримечательностях, особенностях быта местного населения. Вся наша семья в восторге от экскурсии и от гида 👍👍👍👍👍👍👍
Ещё 35 отзывов

Данан проводит ещё 1 экскурсию

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