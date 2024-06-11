Это единственный тур на классическом джипе! Рано-рано утром, перед восходом солнца, мы встретим вас у отеля.
Путешествие на вершину будет насыщенным: проедем через настоящее лавовое поле, вулканические скалы, пустыни.
Поймаем первые рассветные часы в самой высокой точке кальдеры и отправимся в обратный путь, по дороге заехав на термальные источники и на обед.
Путешествие на вершину будет насыщенным: проедем через настоящее лавовое поле, вулканические скалы, пустыни.
Поймаем первые рассветные часы в самой высокой точке кальдеры и отправимся в обратный путь, по дороге заехав на термальные источники и на обед.
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Поездка начнётся в 03.30, чтобы к восходу солнца оказаться на самой высокой точке кальдеры вулкана. По дороге сделаем несколько остановок на чёрном лавовом поле, у вулканических скал и в пустыне. Пофотографируемся, попьём чай или кофе. Затем поднимемся наверх, насладимся первыми рассветными лучами и видом на Батур, Абанг и Агунг. Звенящая тишина природы вокруг создаст особую магию момента!
А на обратном пути вас ждёт релакс в термальных источниках у подножия. Вода здесь нагревается естественным путём — от вулкана. Она мягко расслабит ваши мышцы и подарит чувство умиротворения. Пообедаем и отправимся в обратный путь через традиционные балийские деревни и рисовые поля.
Организационные детали
- Поедем на классическом джипе
- В стоимость включено абсолютно всё
- Программа не предполагает пеших походов и доступна людям всех возрастов
- Трансфер из отдалённых районов (с севера и востока Бали: Ловины, Амеда и тд) оплачивается отдельно. Стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маде — ваша команда гидов на Бали
Здравствуйте, уважаемые путешественники, меня зовут Маде. Я коренной балиец: родился и вырос на острове. Я говорю по-русски и работаю гидом с 2007 года. Люблю свою работу. Готов рассказать об истории, традициях и культуре Бали. Открою для вас самые красивые места острова, сделаю красивые фотографии. У меня своя комфортная машина.Задать вопрос
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