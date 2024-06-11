Это единственный тур на классическом джипе! Рано-рано утром, перед восходом солнца, мы встретим вас у отеля. Путешествие на вершину будет насыщенным: проедем через настоящее лавовое поле, вулканические скалы, пустыни. Поймаем первые рассветные часы в самой высокой точке кальдеры и отправимся в обратный путь, по дороге заехав на термальные источники и на обед.

за 1 человека или $130 за человека, если вас больше

от $200 за 1 человека или $130 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Поездка начнётся в 03.30, чтобы к восходу солнца оказаться на самой высокой точке кальдеры вулкана. По дороге сделаем несколько остановок на чёрном лавовом поле, у вулканических скал и в пустыне. Пофотографируемся, попьём чай или кофе. Затем поднимемся наверх, насладимся первыми рассветными лучами и видом на Батур, Абанг и Агунг. Звенящая тишина природы вокруг создаст особую магию момента!

А на обратном пути вас ждёт релакс в термальных источниках у подножия. Вода здесь нагревается естественным путём — от вулкана. Она мягко расслабит ваши мышцы и подарит чувство умиротворения. Пообедаем и отправимся в обратный путь через традиционные балийские деревни и рисовые поля.

Организационные детали