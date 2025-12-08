Эта экскурсия запомнится надолго! В сафари-парке на Бали вы увидите шоу со слонами и тиграми. Самое захватывающее – кормление животных из джипов: жирафов, зебр и других обитателей саванны. Это возможность узнать больше об их жизни и важности сохранения среды обитания.
Описание экскурсии
Представления с животными В 8 утра трансфер заберет вас от отеля, и начнется незабываемая экскурсия по сафари-парку. Самый большой парк животных на Бали – это не только многообразие экзотических зверей, но и захватывающие шоу с участием слонов и тигров. Представьте себя в сердце дикой природы, где могучие слоны демонстрируют свою грацию и интеллект, а ловкие тигры поражают своей силой и быстротой. Это зрелище, которое останется в вашей памяти на долгие годы. Животные вблизи и непередаваемые ощущения Но самое захватывающее приключение ждет вас впереди – кормление животных прямо из джипов! Вы сможете приблизиться к грациозным жирафам, величественным зебрам и многим другим обитателям саванны, почувствовать их дыхание и увидеть их красоту вблизи. После окончания экскурсии, наполненные яркими впечатлениями и незабываемыми моментами, трансфер доставит вас обратно в отель. Вы сможете поделиться своими эмоциями с друзьями и близкими, с гордостью рассказывая о своем приключении в сафари-парке на Бали. Важная информация:
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки
- Фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-путешествие на вулкан Батур
Прокатиться на открытом джипе, встретить рассвет на вулкане и отдохнуть в горячих источниках
Начало: В лобби отеля
Завтра в 03:30
9 дек в 03:30
$180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В мире животных, птиц и бабочек - на Бали
В парке рептилий я покормила крокодила
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$59 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить вулкан Батур на джипе
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:00
9 дек в 03:00
$155 за всё до 4 чел.