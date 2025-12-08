Представления с животными В 8 утра трансфер заберет вас от отеля, и начнется незабываемая экскурсия по сафари-парку. Самый большой парк животных на Бали – это не только многообразие экзотических зверей, но и захватывающие шоу с участием слонов и тигров. Представьте себя в сердце дикой природы, где могучие слоны демонстрируют свою грацию и интеллект, а ловкие тигры поражают своей силой и быстротой. Это зрелище, которое останется в вашей памяти на долгие годы. Животные вблизи и непередаваемые ощущения Но самое захватывающее приключение ждет вас впереди – кормление животных прямо из джипов! Вы сможете приблизиться к грациозным жирафам, величественным зебрам и многим другим обитателям саванны, почувствовать их дыхание и увидеть их красоту вблизи. После окончания экскурсии, наполненные яркими впечатлениями и незабываемыми моментами, трансфер доставит вас обратно в отель. Вы сможете поделиться своими эмоциями с друзьями и близкими, с гордостью рассказывая о своем приключении в сафари-парке на Бали. Важная информация:

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.