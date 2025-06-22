Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нуса Пенида таит в себе удивительные места. Вы насладитесь покоем и открыточными видами острова.



В каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы погулять, пофотографироваться и посозерцать красоту вокруг. 5 8 отзывов

Роман Ваш гид на Бали Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 8 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский

Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-5 человек Когда Экскурсия проводится ежедневно $240 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 05:30

Описание экскурсии 05:30–06:00 — выезд из отеля на трансфере 06:00–06:30 — дорога до порта 06:30 — регистрация на рейс за полчаса до отплыва 07:00 или 07:30 — отплытие на скоростной лодке 08:00 — прибытие на остров, отправление на автомобиле в его восточную часть Atuh Beach в окружении диковинных скалистых утёсов. Бухта закрывает его от сильных волн, поэтому вода здесь почти всегда спокойная. Diamond Beach. Говорят, это самый красивый пляж в мире. Вы сможете вынести свой вердикт. Здесь белый глянцевый песок, кристально-чистая вода и очень мало людей. Головокружительный спуск к воде по каменным ступеням и открыточный вид на воду и скалы. Thousand island: здесь один из лучших видов на Нуса Пенида. Безбрежная океанская гладь и многочисленные окрестные острова станут отличной декорацией для фото, которые взорвут ваши соцсети. Обед в кафе с чудесным видом на море Kelingkin Beach — жемчужина острова. При упоминании Нуса Пенида в голове сразу всплывает картинка с холмом, похожим на динозавра, в окружении синих вод Индийского океана — это и есть тот самый Kelingkin Beach! Broken Beach — живописнейшее творение природы, маленькая бухта со скалистой аркой Angel’s Billabong — волшебная лагуна, окружённая каменной грядой с незабываемым морским пейзажем 18:00 — возвращение на Бали Важная информация: С вами будет один из гидов нашей команды. Он встретит вас в лобби вашего отеля, после чего отвезёт в порт, откуда вы отправитесь на скоростной лодке до Нуса Пениды. Там вас ждёт автомобильный тур по острову. По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва человек, детали уточняйте в переписке. На маршруте не предусмотрено купание. Возьмите с собой наличные для обеда.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? На западе Нуса Пенида: Angel’s Billabong, Broken Beach, Kelingkin Beach

На востоке Нуса Пенида: Atuh Beach, Diamond Beach, Thousand island Что включено Приватный трансфер из отеля следующих районов: Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Uluwatu, Ubud, Tegalalang и возвращение обратно после экскурсии.

Приватный тур по острову с русскоговорящим гидом

Государственный налог

Все билеты и сборы

Билет на скоростную лодку до Нуса Пениды и обратно Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Начало экскурсии у вашего отеля Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится ежедневно Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация С вами будет один из гидов нашей команды. Он встретит вас в лобби вашего отеля, после чего отвезёт в порт, откуда вы отправитесь на скоростной лодке до Нуса Пениды. Там вас ждёт автомобильный тур по острову

По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва человек, детали уточняйте в переписке

На маршруте не предусмотрено купание

Возьмите с собой наличные для обеда Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.