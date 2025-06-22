Нуса Пенида таит в себе удивительные места. Вы насладитесь покоем и открыточными видами острова.
В каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы погулять, пофотографироваться и посозерцать красоту вокруг.
Описание экскурсии05:30–06:00 — выезд из отеля на трансфере 06:00–06:30 — дорога до порта 06:30 — регистрация на рейс за полчаса до отплыва 07:00 или 07:30 — отплытие на скоростной лодке 08:00 — прибытие на остров, отправление на автомобиле в его восточную часть Atuh Beach в окружении диковинных скалистых утёсов. Бухта закрывает его от сильных волн, поэтому вода здесь почти всегда спокойная. Diamond Beach. Говорят, это самый красивый пляж в мире. Вы сможете вынести свой вердикт. Здесь белый глянцевый песок, кристально-чистая вода и очень мало людей. Головокружительный спуск к воде по каменным ступеням и открыточный вид на воду и скалы. Thousand island: здесь один из лучших видов на Нуса Пенида. Безбрежная океанская гладь и многочисленные окрестные острова станут отличной декорацией для фото, которые взорвут ваши соцсети. Обед в кафе с чудесным видом на море Kelingkin Beach — жемчужина острова. При упоминании Нуса Пенида в голове сразу всплывает картинка с холмом, похожим на динозавра, в окружении синих вод Индийского океана — это и есть тот самый Kelingkin Beach! Broken Beach — живописнейшее творение природы, маленькая бухта со скалистой аркой Angel’s Billabong — волшебная лагуна, окружённая каменной грядой с незабываемым морским пейзажем 18:00 — возвращение на Бали Важная информация: С вами будет один из гидов нашей команды. Он встретит вас в лобби вашего отеля, после чего отвезёт в порт, откуда вы отправитесь на скоростной лодке до Нуса Пениды. Там вас ждёт автомобильный тур по острову. По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва человек, детали уточняйте в переписке. На маршруте не предусмотрено купание. Возьмите с собой наличные для обеда.
Экскурсия проводится ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На западе Нуса Пенида: Angel’s Billabong, Broken Beach, Kelingkin Beach
- На востоке Нуса Пенида: Atuh Beach, Diamond Beach, Thousand island
Что включено
- Приватный трансфер из отеля следующих районов: Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Uluwatu, Ubud, Tegalalang и возвращение обратно после экскурсии.
- Приватный тур по острову с русскоговорящим гидом
- Государственный налог
- Все билеты и сборы
- Билет на скоростную лодку до Нуса Пениды и обратно
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- С вами будет один из гидов нашей команды. Он встретит вас в лобби вашего отеля, после чего отвезёт в порт, откуда вы отправитесь на скоростной лодке до Нуса Пениды. Там вас ждёт автомобильный тур по острову
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва человек, детали уточняйте в переписке
- На маршруте не предусмотрено купание
- Возьмите с собой наличные для обеда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вакилова
22 июн 2025
Нам всё понравилось. Гид Яна оказался очень комфортным и интересным гидом. Он оперативно провел нас на посадку на катер рано утром. По острову перемещались с водителем - тоже всё отлично. В целом было жарко, но безумно красиво! Впечатления самые положительные
Ж
Жазира
13 мая 2025
Хотела бы поблагодарить Дениса за организацию экскурсии по острову Нуса-Пенида. Вовремя забрали, встретили. Все было круто и организованно. Еще было удобно не менять деньги и просто отправить перевод на каспий в тенге. Благодарю
С
Снежана
20 апр 2025
Хотим выразить огромную благодарность Balilook за незабываемые экскурсии на Бали! Мы остались в полном восторге от организации, профессионализма гидов и внимательного отношения к каждому участнику. Наша программа включала посещение водопадов,
V
Victoria
16 мар 2025
Ездили с Balilook на Нусу Пениду, экскурсию «сокровища Убуда» и восхождение на вулкан Батур. Все всегда было идеально организовано, очень комфортные условия и приятные гиды. Могу только советовать😌
Н
Наталья
4 янв 2025
Мы были небольшой компанией (4 человека) в начале декабря 2024 на Бали и заказывали на этом сайте экскурсию на о. Нуса Пенида. Организация была отличная, нас забрали с отеля рано
А
Александра
23 окт 2024
Это было великолепно! Организация отличная, везде встретили-проводили, пунктуально и внимательно. Места потрясающие! С удовольствием вернемся еще
Е
Евгения
20 окт 2024
Благодарю за чудесные экскурсии и прекрасного и внимательного гида Ваяна. Все прошло хорошо. Осталась довольна.
E
Elizaveta
8 авг 2024
Организация экскурсии на Nusa Penida была отличной — всё было хорошо продумано и организовано. Гид проявил высокий профессионализм, предоставляя интересные и полезные сведения о достопримечательностях. Его знание острова сделали поездку ещё более увлекательной. Только положительный опыт с качественным сервисом и легкостью в коммуникации с менеджментом и гидом.
