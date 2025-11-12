Отправьтесь в путешествие по северу Бали — в мир прохладных джунглей и тишины священных озёр! Вы пройдёте по тропинкам к самым красивым водопадам острова, увидите легендарный храм Улун Дану Братан и полюбуетесь панорамами горных озёр Буян и Тамблинган. Это маршрут для тех, кто ищет гармонию и яркие впечатления — без спешки и толп.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

10:30–12:30 — водопад Секумпул — 80-метровый каскад в джунглях

12:40–13:10 — скрытый водопад — уединённое место в сердце тропического леса

13:20–13:50 — водопад Фиджи — каскад среди зелени

14:00–14:40 — лёгкий обед в кафе (по желанию)

15:10–16:10 — храм Пура Улун Дану Братан — святилище на воде и визитная карточка Бали

16:10–16:40 — смотровая между озёрами Буян и Тамблинган — виды, фото, качели

16:40–19:00 — возвращение в отель

Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников.

Вы узнаете:

почему север Бали считается самым аутентичным

легенды водопадов Секумпул и Фиджи

какую роль играют священные озёра в жизни балийцев

историю храма Улун Дану Братан и богини Деви Дану

как балийцы сохраняют баланс между природой и духовностью

Организационные детали