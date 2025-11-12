Отправьтесь в путешествие по северу Бали — в мир прохладных джунглей и тишины священных озёр! Вы пройдёте по тропинкам к самым красивым водопадам острова, увидите легендарный храм Улун Дану Братан и полюбуетесь панорамами горных озёр Буян и Тамблинган. Это маршрут для тех, кто ищет гармонию и яркие впечатления — без спешки и толп.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
10:30–12:30 — водопад Секумпул — 80-метровый каскад в джунглях
12:40–13:10 — скрытый водопад — уединённое место в сердце тропического леса
13:20–13:50 — водопад Фиджи — каскад среди зелени
14:00–14:40 — лёгкий обед в кафе (по желанию)
15:10–16:10 — храм Пура Улун Дану Братан — святилище на воде и визитная карточка Бали
16:10–16:40 — смотровая между озёрами Буян и Тамблинган — виды, фото, качели
16:40–19:00 — возвращение в отель
Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников.
Вы узнаете:
- почему север Бали считается самым аутентичным
- легенды водопадов Секумпул и Фиджи
- какую роль играют священные озёра в жизни балийцев
- историю храма Улун Дану Братан и богини Деви Дану
- как балийцы сохраняют баланс между природой и духовностью
Организационные детали
- Поедем на Toyota Avanza или Toyota HiAce
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Детям до 3 лет бесплатно
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- С вами поедет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1183 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Майя
12 ноя 2025
У нас был гид Пандей. Человек-энциклопедия с прекрасным знанием русского языка. Столько всего интересного рассказал и показал, мы в восторге! Очень понравилась экскурсия. И кстати балийцы - лучшие фотографы 😁 Спасибо огромное!! Искренне рекомендую всем!
О
Ольга
30 окт 2025
Экскурсия понравилась, организация прекрасная, водопады восторг, даже в дождливый день ☺️
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Посетить три волшебных водопада, тропическую плантацию и индуистский храм Батуан за 1 день
Начало: На ресепшене отеля/виллы
21 ноя в 08:30
22 ноя в 08:30
$72
$80 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужины Бали: два храма и самый высокий водопад
Насладиться открыточными видами острова и почувствовать умиротворение в священных местах
Начало: У вашего отеля
21 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$108
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Посетить горные районы острова и раскрыть их особенный колорит с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
$120 за всё до 5 чел.