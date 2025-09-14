Чтобы не только полюбоваться экзотикой острова, но и по-настоящему окунуться в его атмосферу, мы отправимся в самые потаённые уголки Бали. Увидим храм на озере в кратере вулкана, рисовые террасы, водопад и кофейные плантации. Мы продумали маршрут и программу до мелочей, чтобы путешествие превзошло ваши ожидания и ничто не отвлекало от магии острова.

Озеро и храм Братан — мистическая красота в кратере вулкана

Живописное озеро скрыто в кальдере древнего вулкана. На берегу возвышается храм, башни которого отражаются в зеркальной глади воды и утопают в тумане. Сюда приезжают, чтобы ощутить магию места.

Секретный ботанический сад и завтрак с клубникой

В этом оазисе тишины живут редкие птицы и разноцветные морские жители. Прогулка по аллеям подарит чувство умиротворения. У нас здесь будет завтрак с изысканным клубничным меню. Не исключено, что клубничный рис станет одним из самых неожиданных открытий путешествия!

Водопад Нунг Нунг — стихия и гармония

Мощные потоки воды обрушиваются с высоты 25 метров, но вместо шума и суеты здесь царит умиротворение. Вы услышите, как шепчутся джунгли, вдохнёте влажный свежий воздух, а если захотите — сможете окунуться в прохладные струи водопада.

Легендарные рисовые террасы Тегаллаланг

Виды этих рисовых террас украшают открытки и обложки журналов по всему миру. Здесь вы не только увидите, но и почувствуете живое дыхание Бали, ощутите, как земля отдаёт тепло, а ветер нежно колышет молодые побеги риса.

Кофейные плантации Luwak и самый дорогой кофе

Вы увидите, где рождается один из эксклюзивных сортов кофе: от сбора особых плодов до их превращения в ароматный напиток. У вас будет возможность попробовать разные сорта, включая знаменитый Kopi Luwak (копи лювак). И выбрать драгоценный напиток для себя и в подарок близким.

В поездке вы услышите:

малоизвестные факты о Бали

легенды храма Пура Улан Дану

почему рисовые террасы считаются священными

что делает кофе лювак особенным

а ещё вы сможете задать любые вопросы — даже самые неожиданные!

