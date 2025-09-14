Побывать в самых красивых и вдохновляющих локациях острова
Чтобы не только полюбоваться экзотикой острова, но и по-настоящему окунуться в его атмосферу, мы отправимся в самые потаённые уголки Бали. Увидим храм на озере в кратере вулкана, рисовые террасы, водопад и кофейные плантации.
Мы продумали маршрут и программу до мелочей, чтобы путешествие превзошло ваши ожидания и ничто не отвлекало от магии острова.
Озеро и храм Братан — мистическая красота в кратере вулкана
Живописное озеро скрыто в кальдере древнего вулкана. На берегу возвышается храм, башни которого отражаются в зеркальной глади воды и утопают в тумане. Сюда приезжают, чтобы ощутить магию места.
Секретный ботанический сад и завтрак с клубникой
В этом оазисе тишины живут редкие птицы и разноцветные морские жители. Прогулка по аллеям подарит чувство умиротворения. У нас здесь будет завтрак с изысканным клубничным меню. Не исключено, что клубничный рис станет одним из самых неожиданных открытий путешествия!
Водопад Нунг Нунг — стихия и гармония
Мощные потоки воды обрушиваются с высоты 25 метров, но вместо шума и суеты здесь царит умиротворение. Вы услышите, как шепчутся джунгли, вдохнёте влажный свежий воздух, а если захотите — сможете окунуться в прохладные струи водопада.
Легендарные рисовые террасы Тегаллаланг
Виды этих рисовых террас украшают открытки и обложки журналов по всему миру. Здесь вы не только увидите, но и почувствуете живое дыхание Бали, ощутите, как земля отдаёт тепло, а ветер нежно колышет молодые побеги риса.
Кофейные плантации Luwak и самый дорогой кофе
Вы увидите, где рождается один из эксклюзивных сортов кофе: от сбора особых плодов до их превращения в ароматный напиток. У вас будет возможность попробовать разные сорта, включая знаменитый Kopi Luwak (копи лювак). И выбрать драгоценный напиток для себя и в подарок близким.
В поездке вы услышите:
малоизвестные факты о Бали
легенды храма Пура Улан Дану
почему рисовые террасы считаются священными
что делает кофе лювак особенным
а ещё вы сможете задать любые вопросы — даже самые неожиданные!
Организационные детали
Экскурсия проходит на одном из 7-местных автомобилей премиум-класса Toyota Terrios, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova или Toyota Xenia (без детских кресел)
В стоимость включён трансфер из любого района Бали, кроме Амеда и Ловины и некоторых других (уточним в переписке)
Завтрак и вода входят в стоимость
Дополнительно оплачиваются входные билеты — 130 000 рупий с чел. (примерно $8)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Давид, и я — ваш водитель и проводник в этом увлекательном путешествии. Я знаю дороги Бали и Явы как свои пять пальцев, провёл за рулём с десяток лет, читать дальше
помогая путешественникам открывать самые удивительные уголки этих островов.
Я аккуратен, ответственен и всегда стараюсь сделать поездку максимально комфортной и безопасной. Особенно люблю возить семьи — мне важно, чтобы и взрослые, и дети чувствовали себя спокойно и радовались поездке.
Дорогу на Иджен я знаю в деталях — мой сын живёт на Яве, и за эти годы я столько раз ездил туда, что могу провести маршрут даже с закрытыми глазами. Но, конечно, предпочитаю делать это с открытыми, чтобы вы могли насладиться красотой пейзажей!
Для меня каждая поездка — это не просто работа, а возможность подарить людям незабываемые впечатления. Я всегда рад поделиться интересными историями, помочь советом и сделать так, чтобы ваша поездка оставила только тёплые воспоминания.
М
Михаил
14 сен 2025
Отличная экскурсия! Отдельная благодарность гиду-водителю Хумаму, профессионалу своего дела. Программа разнообразная и интересная, передвижение по маршруту было комфортным.
Виталий
25 июл 2025
Поездка прошла просто на "Ура"! Гид был англоязычным, но не смотря на это мы с ним нашли общий язык:) Хотя переживал, что мы не поймем друг друга:) Посетили красивые и читать дальше
знаковые места северной части острова. Это озеро и храм Братан, водопад Нунг Нунг, рисовые террасы Jatiluwih, кофейные плантации и др. Все эти локации оставили неизгладимый след в памяти, о чём можно будет вспоминать долгие долгие годы.
Ксения
10 июн 2025
Съездили отлично)) вся поездка расслабленная, виды красивые😊 Гид Иван много рассказывал про Бали, традиции, немного истории. Приятно, без суеты, дружелюбно👍 Команду рекомендую, расскажут, объяснят посоветуют, только спрашивайте) Также ездили от них на читать дальше
Нуса-Пенида на два дня-интересный квест без русскоязычного гида, но балийцы очень доброжелательные и передают из рук в руки вас. Без знания английского прекрасно контактировали и умудрялись шутить и понимать друг друга 😅 не забудьте принять таблетки от укачивания перед снорклингом 😉 качка очень сильная Подскажут лучшие точки для фото и побудут немного вашим фотографом.
Е
Екатерина
6 июн 2025
Экскурсия очень понравилась 😻 Наш гид Иван рассказал много интересного о Бали, показал красивые места северной части☺️
Ю
Юлия
13 мая 2025
Это не экскурсия, будьте внимательны! Нет экскурсовода или гида, который вам что-то расскажет о стране! Просто водитель повозит по местам и все, с таким же успехом только не за 150$ читать дальше
можно нанять такси и прокатиться тем же маршрутом! К водителю Давиду нет вопросов, хороший парень, но он на Английском не говорит вообще. Про остальные моменты даже писать не буду. Не портите себе отдых, ищите более интересные варианты за разумные деньги. Что было заявлено в экскурсии прикладываю👇
Давид
Ответ организатора:
Хочу уточнить: формат экскурсии соответствует описанию — гостей сопровождает англоговорящий водитель-гид. Он отвечает за тайминг, комфорт, помощь с фото и читать дальше
логистикой, а также даёт базовую информацию о локациях. Наш водитель Давид говорит по-английски, и ранее мы не получали ни одного замечания в его адрес.
Жаль, что ваши ожидания не совпали с форматом. Я всегда открыт к диалогу до и после поездки и при любом сигнале недовольства готов предложить решение. Желаю вам интересных и приятных путешествий!