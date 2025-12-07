Приглашаем на экскурсию по северному Бали к водопадам Секумпул и Баньюмала. Секумпул - самый высокий и красивый водопад, купание в котором освежает и заряжает энергией. Баньюмала с его мягкими каскадами создает атмосферу умиротворения.
В завершение экскурсии - посещение храма Улун Дану на озере Братан, символа Бали с умиротворяющей атмосферой и великолепными пейзажами.
Описание экскурсии
Приглашаем на экскурсию на север Бали за красивыми водопадами! Один из них, который самый высокий и красивый, называется Секумпул. Купаться под водопадом с прохладной водой – это освежающее приключение, которое заряжает энергией и дарит незабываемые ощущения. Далее в программе водопад Баньюмала. Его каскады, мягко стекающие по зеленым скалам, создают атмосферу умиротворения и спокойствия. Это идеальное место для тех, кто ищет уединения и гармонии с природой. Духовная часть пути После наслаждения свежим воздухом под водопадом, путешествие продолжается в храм Улун Дану на озере Братан. Этот живописный храм, словно парящий над зеркальной гладью озера, является одним из самых узнаваемых символов Бали. Его умиротворяющая атмосфера и великолепные пейзажи оставляют неизгладимое впечатление, завершая наше увлекательное путешествие по северу острова. Важная информация:
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Секумпул
- Водопад Баньюмала
- Храм Улун Дану на озере Братан
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки
- Купальные принадлежности
- Фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
