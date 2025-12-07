Приглашаем на экскурсию на север Бали за красивыми водопадами! Один из них, который самый высокий и красивый, называется Секумпул. Купаться под водопадом с прохладной водой – это освежающее приключение, которое заряжает энергией и дарит незабываемые ощущения. Далее в программе водопад Баньюмала. Его каскады, мягко стекающие по зеленым скалам, создают атмосферу умиротворения и спокойствия. Это идеальное место для тех, кто ищет уединения и гармонии с природой. Духовная часть пути После наслаждения свежим воздухом под водопадом, путешествие продолжается в храм Улун Дану на озере Братан. Этот живописный храм, словно парящий над зеркальной гладью озера, является одним из самых узнаваемых символов Бали. Его умиротворяющая атмосфера и великолепные пейзажи оставляют неизгладимое впечатление, завершая наше увлекательное путешествие по северу острова. Важная информация:

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.