16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На острове Бали спрятано немало удивительных природных и архитектурных объектов, до которых редко добираются туристы. Во время нашего путешествия вы окажетесь в безлюдном заброшенном отеле, где время словно остановилось много лет назад. Насладитесь уединением у прекрасного храма Пура Улун Дану на берегу озера. Прикоснетесь к необыкновенной природе острова и увидите его чудесные водопады Сингараджа и Алинг-Алинг. Приготовьтесь к новым впечатлениям и интересным балийским находкам!

Что вас ожидает

Заброшенный отель

Вы посетите атмосферный заброшенный отель, который уже успел стать местной легендой и попасть в передачу «Орёл и решка». Это живописное место окружено огромным количеством домыслов и слухов: по странному стечению обстоятельств, в достроенный роскошный отель так и не заселился ни один отдыхающий. Вы рассмотрите утопающие в зелени лестницы и беседки, насладитесь потрясающими панорамами с террас отеля и исследуете самые интересные уголки этого мистического места.

Водный храм Пура Улун Дану Братан

Затем мы отправимся к священному озеру Бератан, расположенному у подножья горы Тапак. Здесь вы рассмотрите удивительный храм Пура Улун Дану, посвященный хозяйке озера, богине Дэви, которую местные жители просят не жалеть воды для орошения рисовых полей. Это, пожалуй, одно из самых уединенных, живописных и гармоничных мест Бали: храм с многоярусной крышей стоит на крошечном островке, а над спокойной озерной гладью постоянно клубятся ароматы благовоний.

Красивейшие водопады острова

Недалеко от города Сингараджа вы посетите Секумпул — самый знаменитый и красивый комплекс водопадов на Бали. Здесь вас ждет трекинг по бетонированной дорожке с крутыми спусками и подъёмами в окружении потрясающих балийских пейзажей. Секумпул состоит из 8 водопадов высотой 70-90 метров, которые образуют внизу большое озеро: если захотите, здесь мы сделаем остановку, чтобы искупаться. Второй водопад на нашем маршруте — Алинг-Алинг, который спрятался в невероятно живописном месте. Вокруг него находится множество других маленьких водопадов, где можно искупаться, съехать вниз и прыгнуть со скалы.