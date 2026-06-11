16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На острове Бали спрятано немало удивительных природных и архитектурных объектов, до которых редко добираются туристы.
В этом путешествии вы насладитесь уединением у прекрасного храма Пура Улун Дану на берегу озера, прикоснётесь к необыкновенной природе и увидите водопад Секумпул.
В этом путешествии вы насладитесь уединением у прекрасного храма Пура Улун Дану на берегу озера, прикоснётесь к необыкновенной природе и увидите водопад Секумпул.
Описание экскурсии
Храм Пура Улун Дану Братан — древнее святилище богини озера Дэви. Вы увидите пагоды с многоярусными крышами, которые возвышаются прямо над водой. Это одно из самых гармоничных и спокойных мест Бали.
Водопады Секумпул — комплекс из 8 мощных каскадов высотой до 90 м. Мы пройдём по дорожке среди джунглей, а затем сможем искупаться в озере, которое образуют водопады.
Смотровая площадка — живописные пейзажи озера Буян и остановки для фото.
Тайминг
- 7:30 — выезд из отеля
- 9:30–10:00 — храм Пура Улун Дану на озере Братан
- 11:40–14:00 — водопад Секумпул (треккинг и купание у 80-метрового каскада)
- 14:00–14:30 — лёгкий обед в кафе (по желанию)
- 14:30–17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле с кондиционером из Убуда, Санура, Куты, Чангу, Денпасара, Нуса Дуа, Джимбарана, Семиньяка, Легиана и Керебокана включён в стоимость
- Забрать вас из Улувату и Амеда, к сожалению, мы не сможем
- Входные билеты — $21 с чел.
- На водопаде с вами будет местный проводник и от стоянка автомобиля до ступени водопад 10 минут кататься на байке
- Возьмите с собой купальные принадлежности, сандалии или коралловые тапочки
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арта — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3807 туристов
Я работаю с командой опытных русскоговорящих гидов. Бали — наш родной остров, поэтому мы отлично знаем все его уголки и культуру. Будем рады открыть для вас уникальные места островов Бали и Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная и захватывающая экскурсия по природным и культурным достопримечательностям Бали. Наш гид Андрей спланировал поездку следующим образом: сначала заезжаем на обзорную площадку, затем двигаемся к самой дальней точки путешествия -
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К
Шикарнейшая экскурсия🔥🔥🔥 Посещаете храм, затем отправляетесь к водопадам. Маршрут к водопадам состоит из 450 ступеней вначале вниз, затем подъем наверх (будьте готовы), но эти водопады того стоят!!! Там очень красиво!!!!
+2
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Гид Бава - просто выше всяких похвал!
Очень внимательный, вежливый и образованный. Выбрал ну просто волшебные места для посещения. Вместо всеми заезженных водопадов с кучей туристов, мы посетили необычные и сказочные
Очень внимательный, вежливый и образованный. Выбрал ну просто волшебные места для посещения. Вместо всеми заезженных водопадов с кучей туристов, мы посетили необычные и сказочные
+2
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Т
Прекрасная экскурсия, замечательный гид. Огромное спасибо.
Но 350 ступеней дались непросто, но они того стоили!!
Но 350 ступеней дались непросто, но они того стоили!!
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Великолепная экскурсия!
Артур рассказал много интересных вещей про жизнь местного населения и про остров в целом простым языком, ответил на множество вопросов.
Храм красивый, но водопады покорили наше сердце.
В общем экскурсия 100/100, однозначно рекомендуем!
Артур рассказал много интересных вещей про жизнь местного населения и про остров в целом простым языком, ответил на множество вопросов.
Храм красивый, но водопады покорили наше сердце.
В общем экскурсия 100/100, однозначно рекомендуем!
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Д
Экскурсия отличная! Ездили вдвоем с супругой! Гид Буди забрал нас от нашей виллы точно по расписанию. Очень интересно рассказывал про Бали, историю острова, религии, порядки, законы. Хорошо говорит по русски.
Храм
Храм
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