16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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места. Водопады произвели на нас неизгладимое впечатление. Также всю дорогу слушали историю Бали и очень интересные и необычны факты.

На водопадах заплатили входной билет по 200к рупий с человека (1000₽) и дальше началась сказка. Нас спустили вниз на байках, потом один из мальчишек сопровождал нас на всем пути, максимально обходительный, заботливый и много слов знал по-русски. Сделай кучу невероятных снимков и видео, мы везде прошли почти первыми, он знал все потайные места и как правил но сфотографировать. На обратно пути попали под дождь, он нёс наши вещи и прикрывал их листьями, чтобы не промочить, везде помогал и подсказывал. В общем, полный восторг!

На обратном пути заехали в храм на воде - виды тоже сказочные. Все чисто, ухоженно и невероятно красиво.

Далее победили в ресторане Тундра - очень европеизированные блюда, но нет алкоголя.

На обратном пути попали в небольшую пробку, но все это время Бава рассказывал что-то интересное. Ни капли не пытается развести нас, даже когда завозил на рынок, сообщил примерные цены на интересующие нас товары и сказал обязательно торговаться)

Поэтому если ещё сомневаетесь - обязательно выбирайте Баву, не пожалеете!