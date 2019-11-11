16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Заброшенный отель Вы посетите атмосферный заброшенный отель, который уже успел стать местной легендой и попасть в передачу «Орёл и решка». Это живописное место окружено огромным количеством домыслов и слухов: по странному стечению обстоятельств, в достроенный роскошный отель так и не заселился ни один отдыхающий. Вы рассмотрите утопающие в зелени лестницы и беседки, насладитесь потрясающими панорамами с террас отеля и исследуете самые интересные уголки этого мистического места.
Водный храм Пура Улун Дану Братан Затем мы отправимся к священному озеру Бератан, расположенному у подножья горы Тапак. Здесь вы рассмотрите удивительный храм Пура Улун Дану, посвященный хозяйке озера, богине Дэви, которую местные жители просят не жалеть воды для орошения рисовых полей. Это, пожалуй, одно из самых уединенных, живописных и гармоничных мест Бали: храм с многоярусной крышей стоит на крошечном островке, а над спокойной озерной гладью постоянно клубятся ароматы благовоний.
Красивейшие водопады острова Недалеко от города Сингараджа вы посетите Секумпул — самый знаменитый и красивый комплекс водопадов на Бали. Здесь вас ждет трекинг по бетонированной дорожке с крутыми спусками и подъёмами в окружении потрясающих балийских пейзажей. Секумпул состоит из 8 водопадов высотой 70-90 метров, которые образуют внизу большое озеро: если захотите, здесь мы сделаем остановку, чтобы искупаться. Второй водопад на нашем маршруте — Алинг-Алинг, который спрятался в невероятно живописном месте. Вокруг него находится множество других маленьких водопадов, где можно искупаться, съехать вниз и прыгнуть со скалы.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Уважаемые гости!
Меня зовут Судиарта или просто Артур,я коренной балиец, отлично говорю по-русски и хорошо знаю культуру Бали. Буду рад открыть для вас уникальные места Бали и острова Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство туристов.
Прежде чем выбрать , читали внимательно отзывы и подкупило только то что были хорошие отзывы и оценки .... а на деле оказалось очень слабо. Наверное тот кто писал отзывы до меня мало где были и нормальных экскурсоводов не видели
В целом , парень на русском разговаривает конечно но это ужасный русский , путает окончания, падежи, ударения и тот кто пишет что он хорошо говорит по русски я считаю врет прям в наглую !!! Он учил язык сам , без учителей ..... сами должны понимать какой это язык , иногда даже тяжело понять что он говорит и рассказывает
В целом конечно он старался подстроиться под нас и изменил даже маршрут , потому что идти на водопад было просто не выносимо, тяжело и муторно, но Рассказывает он не интересно, если не спросишь то и не узнаешь))) мы только узнали как их называют и кому они молятся ..... остальное время экскурсии в тишине ((((
Так что это плохой вариант экскурсии
И кто пишет что этот вариант супер считаю или врут или ещё что то
Светлана
31 октября 2019
Экскурсия соответствует названию, места, которые мы посещали, действительно необычные и труднодоступные. Гид Артур-коренной балиец, хорошо и понятно говорит по русски, очень весёлый, всю дорогу шутил и развлекал нас, много дал информации и отвечал на все вопросы, к тому же профессиональный водитель, что важно в таких труднодоступных и опасных местах дороги к водопаду Секумпул. Водопад очень красивый и высокий, увидеть стоит, будьте готовы спускаться и подниматься к водопаду тяжело и очень жарко, много крутых ступенек. На обратном пути Артур завёз нас на обзорную площадку, откуда открывался прекрасный вид на два озера, красиво нас там пофотографировал. Добираться нам из Нуса Дуа было конечно далековато, около 2,5 часа, забрали из отеля в 7.30, привезли обратно около 17.00. Удобнее брать такую экскурсию из Убуда. Берите с собой денюшку в местной валюте, т.к. вход к заброшенному отелю, в храм и к водопаду за дополнительную плату (от 25000 до 50000 индонезийских рупий с человека).
Елена
22 сентября 2019
Были в водных дворцах, супер!
Наталья
21 августа 2019
Экскурсия с Артуром была 3-ей моей экскурсией на Бали, и было отрадно, что ее маршрут не повторял, а дополнял маршруты прежних экскурсий. Эту экскурсию мы совместили с переездом в другой отель, и ценно то, что порядочность гида позволила мне не волноваться насчет безопасности перевозимых вещей, документов, денег. Артур великолепно владеет русским языком, невероятно, как ему это удается. Видно, что человек жадно впитывает от всех туристов, из Интернета, СМИ любую полезную информацию и умело вплетает ее в свое повествование. На любую тему с Артуром общаться интересно и легко, так как это компетентный и очень доброжелательный человек. Артур, не ропща, помогал мне носить мой тяжеленький рюкзак, грузить багаж, отлично фотографировал и помогла во всем. Я путешествовала одна, и мне такая поддержка была очень ценной. Спасибо большое Артуру и команде Трипстер за замечательную возможность в сжатые сроки посмотреть максимум интересных достопримечательностей с местным гидом! Я очень довольна!
Алексей
18 июня 2019
Очень понравилось! Это была наша третья экскурсия на Бали. Было с чем сравнить. Артур, не только великолепный и интересный рассказчик, но и очень веселый человек. Прекрасно говорит по русски. А водопады, которые входили в состав маршрута, думаю, стоит увидеть всем обязательно. Не смотря на сложный маршрут, впечатления того стоят. А на обратном пути, от водопадов, рекомендую арендовать байк. Так и добираться проще, и впечатлений добавит.
Ника
13 мая 2019
Артур, замечательный гид и очень интересный рассказчик!
Показал нам очень необычные и красивые места, очень хорошо знает историю, а ещё очень крутой фотограф! Так что у нас с мужем наконец то есть очень крутые совместные фотки с отдыха :)
Очень советую всем как Артура, так и эту экскурсию
Машина очень комфортная, да и Артур - очень аккуратный водитель)))
Alexsandr
30 апреля 2019
Отличная экскурсия, велликолепный гид. Мы остались очень доволны. Прекрасные фотки и шикарные виды. Всем рекомендуем!
Александр
25 апреля 2019
Во-первых хочу сказать огромное спасибо Артуру! Очень удивительный человек, приятный в общении, хороший рассказчик. Знает традиции, своего острова, может поддержать любой разговор. Если вы первый раз на Бали , вы просто обязаны посетить этот вариант экскурсии! Артур сделает , все что бы вы запомнили эти приятные и классные моменты навсегда !
Наталья
22 ноября 2018
К сожалению, наш график перемещений по острову не совпадал с предложенными Артуром датами, и он порекомендовал нам для этой экскурсии другого русскоговорящего гида Эдо. Нам предстоял переезд из Убуда на север острова - в Ловину, и Артур посоветовал нам убить двух зайцев - объединить переезд с экскурсией, так как географически это было удобно. Утром Эдо встретил нас в отеле Убуда, откуда мы, загрузив свои чемоданы в комфортабельный автомобиль, отправились на экскурсию. Поездка была увлекательной и интересной. Мы увидели много живописных пейзажей, посетили загадочный отель, полюбовались шикарными видами храма Пура Улун Дану и его окрестностей, искупались в красивейшем водопаде Секумпул (потратили много сил, чтобы добраться до него, но это того стоило). Уставшие, но довольные, мы завершили свое необычное путешествие в Ловине. Спасибо Эдо (и Артуру) за отличную экскурсию, всем рекомендую.
Maksim
2 ноября 2018
Хотим выразить огромную благодарность Артуру за экскурсию!!! Интересный маршрут, потрясающие панорамные виды, чёткая организация и безопасное комфортное вождение.
Прекрасное знание нашего языка и широкий кругозор, а также лёгкий характер, чувство юмора и такта, присущие Артуру, позволяют получить истинное наслаждение от экскурсии по острову с этим гидом.
Все данные нам советы и рекомендации оказались ценными и полезными.
Очень рекомендуем всем желающим!!!
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Путешествие к культовым местам, без которых невозможно представить остров
Этот маршрут приведет вас к визитным карточкам Бали, которые красуются на местных открытках: вы спуститесь в таинственный горный каньон к водопаду Тукад Чепунг, оцените традиционную архитектуру 8-ярусного храма Кехен, полюбуетесь отражением вулкана в озере Батур, рассмотрите изумрудно-зеленые рисовые террасы. Я проведу вас к лучшим панорамным площадкам и, конечно, расскажу о Бали и балийцах: о местной культуре, многогранной религии, приметах, отношении к природе и особенностях быта.
Храмы Танах Лот и Таман Аюн, сказочный парк птиц, ремесленный рынок и водопад Канто Лампо
Среди всех культурных и природных достопримечательностей Бали некоторые особенно выделяются фантастическими пейзажами и самобытностью. Вы посетите храмы Танах Лот и Пура Таман Аюн, тесно связанные со стихией океана. Прогуляетесь среди тысяч экзотических птиц, познакомитесь с балийскими ремеслами на Арт-рынке Убуда и зайдете под струи водопада Канто Лампо, спускающегося плавными каскадами. После этого путешествия вы прочувствуете колорит Бали, проникнетесь религиозной философией острова и его волшебной природой.
Если вы оказались на Бали, то поездка к вулкану Иджен — опыт, который никак нельзя упустить. Расположенный на востоке острова Ява, вулкан известен своим потрясающе красивым сернистым озером на дне кратера. В сопровождении местного вулканолога вы совершите восхождение к Иджену и проведете, без сомнения, одну из самых необычных и красивых ночей в своей жизни. А сюрреалистические пейзажи вокруг дополнят ваши впечатления от такого разного, яркого и неожиданного Бали.
Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы. За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
Исследовать красоты восточной части острова, отыскать дикие пляжи и лучшие ракурсы для фотографий
Всего 40 минут на скоростной лодке — и перед вами Нуса Пенида, один из самых живописных и уединённых островов Индонезии. Потрясающие безлюдные пляжи, равных которым нет даже на Бали, смотровые площадки с видами на океан, райские бухты в обрамлении скал — всё это ждет вас во время нашего путешествия. Приготовьтесь впитать красоты восточной части Нуса Пениды, сделать сотни атмосферных фотографий и почувствовать себя гостем на необитаемом острове.
Провести день в бухте Кристал-Бей, изумрудном бассейне Билабонг и других инста-локациях острова
Вас ждет комфортная поездка к самым красивым и фотогеничным уголкам западной части Нуса Пениды! За день вы прогуляетесь по белоснежному песку Кристал-Бей, увидите каменную арку Брокен-Бич, искупаетесь в природном бассейне Ангел Билабонг и восхититесь панорамой с площадки Каранг Дава.
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.
Прочтение ауры и активация энергии на сеансе со специалистом, а также поездка в горный храм на озере
Если вы чувствуете, что в жизни что-то не получается или есть проблемы со здоровьем, то это предложение для вас. Вы встретитесь с балийцем, который работает с энергетическими потоками и открывает чакры. На сеансе вы заглянете внутрь себя, научитесь управлять своими эмоциями и лучше проработаете свои способности. А после также побываете в храме Улун Дану на озере.