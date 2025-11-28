Исследуйте подводный мир архипелага Гили во время сноркелинг-тура на приватной лодке.
Вас ждут встречи с морскими черепахами, осмотр подводных скульптур и знакомство с богатым коралловым садом, а также посещение уединенного острова Гили Мено.
Описание водной прогулки
Знакомство с подводным миром
Тур начинается с посещения Turtle Point, где в естественной среде обитают морские черепахи. Это место позволяет наблюдать за этими животными в их природной среде. Далее программа продолжается в зоне подводных скульптур Nest, где искусство гармонично сочетается с морской жизнью.
Коралловое разнообразие
В Коралловом саду вас ждет знакомство с яркими коралловыми formations и многообразием тропических рыб. Это место демонстрирует богатство подводной экосистемы архипелага Гили. После знакомства с подводным миром запланирована остановка на острове Гили Мено, известном своими белоснежными пляжами. Важная информация:
- Старт с островов Гили Траванган, Аир или Мено (по договоренности).
- Рекомендуется взять с собой наличные для оплаты питания.
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головные уборы, купальные принадлежности, таблетки от укачивания (если необходимо), наличные рупии.
- Тур проводится на приватной лодке с гидом и капитаном.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Turtle Point
- Подводные скульптуры Nest
- Коралловый сад
- Остров Гили Мено
Что включено
- Снаряжение для сноркелинга
- Лодка с капитаном и гидом
- Подводная съёмка GoPro
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старт с Гили Траванган, Аир или Мено
Завершение: Гили Траванган, Аир или Мено
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Старт с островов Гили Траванган, Аир или Мено (по договоренности)
- Рекомендуется взять с собой наличные для оплаты питания
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головные уборы, купальные принадлежности, таблетки от укачивания (если необходимо), наличные рупии
- Тур проводится на приватной лодке с гидом и капитаном
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
