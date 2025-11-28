Знакомство с подводным миром

Тур начинается с посещения Turtle Point, где в естественной среде обитают морские черепахи. Это место позволяет наблюдать за этими животными в их природной среде. Далее программа продолжается в зоне подводных скульптур Nest, где искусство гармонично сочетается с морской жизнью.

Коралловое разнообразие

В Коралловом саду вас ждет знакомство с яркими коралловыми formations и многообразием тропических рыб. Это место демонстрирует богатство подводной экосистемы архипелага Гили. После знакомства с подводным миром запланирована остановка на острове Гили Мено, известном своими белоснежными пляжами. Важная информация: