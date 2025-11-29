Мои заказы

Легенды Нуса Пениды: снорклинг с мантами, пляжи Kelingking и Diamond

На один день оказаться словно в другом мире: четырехметровые скаты-манты, культовые пляжи, такие как «динозавровый» Kelingking Beach, панорамные виды на утесах и мистический храм в пещере Goa Giri Putri. Невероятные впечатления, красота и энергия.
Описание водной прогулки

День, который останется у вас в памяти Этот тур — для тех, кто мечтает увидеть мир, в котором природа говорит языком великанов.
  • Захватывающие виды, где скалы обнимают океан;
  • белоснежные пляжи, словно сошедшие с открыток;
  • встреча с четырёхметровыми манта-скатами в лазурных водах;
  • скрытая в сердце острова священная пещера, хранящая древние тайны;
снорклинг с мантами в нескольких локациях, где вы почувствуете себя частью океана, наблюдая за грациозными движениями этих морских гигантов. Невероятные пляжи и духовная часть Бали Diamond Beach встретит вас своим нетронутым песком и мощными волнами, создающими неповторимую атмосферу. А Thousand Islands откроют захватывающий вид на архипелаг, усеянный крошечными островками. Завершите день посещением Goa Giri Putri Temple, где духовность и мистика переплетаются в стенах древней пещеры. Позвольте себе погрузиться в атмосферу спокойствия и созерцания, ощутив связь с древними традициями и культурой острова. Этот тур — путешествие, которое пробудит ваши чувства и оставит неизгладимый след в сердце. Важная информация:.
  • Допустимый к снорклингу возраст — 6-8 лет. В целом к экскурсии — 0+.
  • Специальная физическая подготовка не требуется, умение плавать необязательно.

Среда, суббота в 06:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Kelingking Beach
  • Diamond Beach
  • Thousand Islands
  • Goa Giri Putri Temple
Что включено
  • Индивидуальный трансфер в течение всей экскурсии
  • Билеты на паром туда и обратно
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Услуги гида
  • Снорклинг и экипировка для него
  • Подводная съемка
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Пожертвование в храм (наличными, сумма на ваше усмотрение)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

