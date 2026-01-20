Мои заказы

Дайвинг в мини-группе на острове Нуса Пенида

Погружение с аквалангом у коралловых рифов, где обитают огромные скаты
Тёплые воды у острова Нуса Пенида — идеальное место для огромных миролюбивых скатов, мант. Здесь, у коралловых рифов, они живут в симбиозе с рыбками-чистильщиками.

Если вам хочется более серьёзного погружения, чем во время снорклинга, то предлагаем отправиться в гости к мантам с аквалангами — вероятность встречи с этими удивительными скатами очень высока!
5
2 отзыва
Дайвинг в мини-группе на острове Нуса Пенида
Дайвинг в мини-группе на острове Нуса Пенида
Дайвинг в мини-группе на острове Нуса Пенида

Описание экскурсии

В поездке вас будет сопровождать англоговорящий инструктор.

Кому подойдёт эта поездка

Даже если вы никогда не занимались дайвингом, профессиональный инструктор всему вас научит. Для этого вы пройдёте тренировку с настоящим оборудованием в специальном бассейне. Погружение подходит для людей в возрасте от 10 до 70 лет. Обратите внимание: погружение запрещено, если у вас есть проблемы с сердцем, астма или респираторные заболевания. Если в вашей компании есть те, кто не хочет погружаться с аквалангом, мы предоставим маску с трубкой для снорклинга.

Что вас ожидает

С причала на острове Нуса Пенида вы отправитесь на скоростном катере к двум лучшим местам для дайвинга (Manta Bay/Crystal Bay/Ceningan Wall или другое в зависимости от погоды), в каждом из которых совершите погружение до 30–40 мин., чтобы насладиться видом кораллов и морских обитателей. Вам выдадут всё необходимое оборудование и организуют групповую подводную съёмку, чтобы у вас остались не только воспоминания, но и снимки мант!

Организационные детали

Обратите внимание: вероятность увидеть мант очень высокая (более 80%, т. к. это их постоянные места обитания), но всё же погружение проходит не в зоопарке, а в открытом океане, поэтому мы не несём ответственность за отсутствие мант в местах для дайвинга

  • Оплата остатка стоимости экскурсии производится заранее (если рублями, то + 10% за перерасчёты и вывод в местную валюту)
  • На катере с вами будут англоговорящие капитан и гид-инструктор — коренные индонезийцы
  • Снаряжение для дайвинга и снорклинга, обучение в бассейне, групповая подводная съёмка, напитки, душ и душевые принадлежности с полотенцем входят в стоимость
  • На борту есть спасательные жилеты
  • Если в день поездки в бухте Manta Bay будут большие волны, то для вашей безопасности мы заменим эту локацию на другую

Дополнительные расходы

  • Государственный налог — 25 000 IDR за чел. по прибытии на остров Нуса Пенида
  • Страховка для дайвинга (DAN) — $10 в день за чел. (вы можете оформить её самостоятельно или приобрести в нашем офисе)

Откуда можно начать экскурсию

Поездка начинается на острове Нуса Пенида, до которого вы добираетесь самостоятельно или на нашем трансфере за доплату

  • Доплата за трансфер из Амеда — 1 200 000 IDR в обе стороны
  • Доплата за трансфер из Санура — 400 000 IDR в обе стороны
  • Трансфер из остальных районов — 600 000 IDR в обе стороны
  • Билеты на скоростной катер с порта Бали до Нуса Пениды — 200 000 IDR/чел. в одну сторону

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Ped на острове Нуса Пенида
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
Артем — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 545 туристов
Меня зовут Артём, и я живу на острове Нуса Пенида уже много лет. Это по-настоящему сказочное место, наполненное завораживающей красотой природы, традициями и взаимной любовью живущих здесь людей. Наша дружная
читать дальшеуменьшить

команда гидов поделится с вами знаниями и опытом, познакомит с этим райским уголком — островом Нуса Пенида и поможет свободным путешественникам полностью погрузиться в новый неизведанный мир. Вас обуревает жажда приключений, а сердце требует перемен? Тогда вы в правильном месте.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Оформила дайвинг для своего мужчины, он погружался второй раз и остался в восторге, вот что он сказал об этом туре:

Долгая дорога с пересадками полностью оправдала себя! Огромное спасибо вежливому водителю и крутому инструктору в дайвинг-центре. Нырнул два раза — это был чистый восторг. Видел гигантскую черепаху и рыбок-клоунов. Океан прекрасен, организация на уровне. Рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Max
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что тут одно из лучших мест. Впервые видел что-либо живое под водой таких огромных размеров.
читать дальшеуменьшить

Манты просто потрясающие. Кроме них еще и крупные черепахи плавали по своим делам. Сухопутные балийцы из дайвцентра тоже оказались очень душевными и классными ребятами, в то же время годными профессионалами. Организатор, спасибо его выдержке, решил и трансфер из номера в номер и оплату как мне было удобно. Отдельное спасибо за это. Тут писать что-то бессмысленно, это просто надо видеть. Будете на Бали, обязательно дайвить на мант-поинт.

Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что+2
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии на «Дайвинг в мини-группе на острове Нуса Пенида»

Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
На машине
12 часов
89 отзывов
Индивидуальная
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
Увидеть места девственной красоты, будто сошедшие с обложки журналов
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 05:30
14 авг в 05:30
от $195 за человека
Снорклинг с гигантскими скатами - на Нуса Пенида
На лодке
2 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Снорклинг с гигантскими скатами - на Нуса Пенида
Поплавать с масками в местах, где можно встретить мант и черепах, а также полюбоваться кораллами
Начало: В Penida Ferry Port
Завтра в 09:00
14 авг в 08:00
от $170 за всё до 6 чел.
На частной яхте от Бали - к острову Нуса Пенида и гигантским скатам
На яхте
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
На частной яхте от Бали - к острову Нуса Пенида и гигантским скатам
Полюбоваться индонезийской природой и познакомиться с экзотическими жителями океана в своём темпе
Начало: У вашего отеля на Бали
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от $1335 за всё до 10 чел.
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
На машине
12 часов
60 отзывов
Индивидуальная
Самые красивые уголки острова Нуса Пенида
Насладиться видами живописных пляжей, спрятанных среди скал, и лазурной водой
Начало: В лобби отеля
15 авг в 05:00
16 авг в 05:00
от $265 за человека
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали
$180 за человека