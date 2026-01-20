Тёплые воды у острова Нуса Пенида — идеальное место для огромных миролюбивых скатов, мант. Здесь, у коралловых рифов, они живут в симбиозе с рыбками-чистильщиками. Если вам хочется более серьёзного погружения, чем во время снорклинга, то предлагаем отправиться в гости к мантам с аквалангами — вероятность встречи с этими удивительными скатами очень высока!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В поездке вас будет сопровождать англоговорящий инструктор.

Кому подойдёт эта поездка

Даже если вы никогда не занимались дайвингом, профессиональный инструктор всему вас научит. Для этого вы пройдёте тренировку с настоящим оборудованием в специальном бассейне. Погружение подходит для людей в возрасте от 10 до 70 лет. Обратите внимание: погружение запрещено, если у вас есть проблемы с сердцем, астма или респираторные заболевания. Если в вашей компании есть те, кто не хочет погружаться с аквалангом, мы предоставим маску с трубкой для снорклинга.

Что вас ожидает

С причала на острове Нуса Пенида вы отправитесь на скоростном катере к двум лучшим местам для дайвинга (Manta Bay/Crystal Bay/Ceningan Wall или другое в зависимости от погоды), в каждом из которых совершите погружение до 30–40 мин., чтобы насладиться видом кораллов и морских обитателей. Вам выдадут всё необходимое оборудование и организуют групповую подводную съёмку, чтобы у вас остались не только воспоминания, но и снимки мант!

Организационные детали

Обратите внимание: вероятность увидеть мант очень высокая (более 80%, т. к. это их постоянные места обитания), но всё же погружение проходит не в зоопарке, а в открытом океане, поэтому мы не несём ответственность за отсутствие мант в местах для дайвинга

Оплата остатка стоимости экскурсии производится заранее (если рублями, то + 10% за перерасчёты и вывод в местную валюту)

На катере с вами будут англоговорящие капитан и гид-инструктор — коренные индонезийцы

Снаряжение для дайвинга и снорклинга, обучение в бассейне, групповая подводная съёмка, напитки, душ и душевые принадлежности с полотенцем входят в стоимость

На борту есть спасательные жилеты

Если в день поездки в бухте Manta Bay будут большие волны, то для вашей безопасности мы заменим эту локацию на другую

Дополнительные расходы

Государственный налог — 25 000 IDR за чел. по прибытии на остров Нуса Пенида

Страховка для дайвинга (DAN) — $10 в день за чел. (вы можете оформить её самостоятельно или приобрести в нашем офисе)

Откуда можно начать экскурсию

Поездка начинается на острове Нуса Пенида, до которого вы добираетесь самостоятельно или на нашем трансфере за доплату