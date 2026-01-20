В поездке вас будет сопровождать англоговорящий инструктор.
Кому подойдёт эта поездка
Даже если вы никогда не занимались дайвингом, профессиональный инструктор всему вас научит. Для этого вы пройдёте тренировку с настоящим оборудованием в специальном бассейне. Погружение подходит для людей в возрасте от 10 до 70 лет. Обратите внимание: погружение запрещено, если у вас есть проблемы с сердцем, астма или респираторные заболевания. Если в вашей компании есть те, кто не хочет погружаться с аквалангом, мы предоставим маску с трубкой для снорклинга.
Что вас ожидает
С причала на острове Нуса Пенида вы отправитесь на скоростном катере к двум лучшим местам для дайвинга (Manta Bay/Crystal Bay/Ceningan Wall или другое в зависимости от погоды), в каждом из которых совершите погружение до 30–40 мин., чтобы насладиться видом кораллов и морских обитателей. Вам выдадут всё необходимое оборудование и организуют групповую подводную съёмку, чтобы у вас остались не только воспоминания, но и снимки мант!
Организационные детали
Обратите внимание: вероятность увидеть мант очень высокая (более 80%, т. к. это их постоянные места обитания), но всё же погружение проходит не в зоопарке, а в открытом океане, поэтому мы не несём ответственность за отсутствие мант в местах для дайвинга
Оплата остатка стоимости экскурсии производится заранее (если рублями, то + 10% за перерасчёты и вывод в местную валюту)
На катере с вами будут англоговорящие капитан и гид-инструктор — коренные индонезийцы
Снаряжение для дайвинга и снорклинга, обучение в бассейне, групповая подводная съёмка, напитки, душ и душевые принадлежности с полотенцем входят в стоимость
На борту есть спасательные жилеты
Если в день поездки в бухте Manta Bay будут большие волны, то для вашей безопасности мы заменим эту локацию на другую
Дополнительные расходы
Государственный налог — 25 000 IDR за чел. по прибытии на остров Нуса Пенида
Страховка для дайвинга (DAN) — $10 в день за чел. (вы можете оформить её самостоятельно или приобрести в нашем офисе)
Откуда можно начать экскурсию
Поездка начинается на острове Нуса Пенида, до которого вы добираетесь самостоятельно или на нашем трансфере за доплату
Доплата за трансфер из Амеда — 1 200 000 IDR в обе стороны
Доплата за трансфер из Санура — 400 000 IDR в обе стороны
Трансфер из остальных районов — 600 000 IDR в обе стороны
Билеты на скоростной катер с порта Бали до Нуса Пениды — 200 000 IDR/чел. в одну сторону
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Ped на острове Нуса Пенида
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — Организатор на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 545 туристов
Меня зовут Артём, и я живу на острове Нуса Пенида уже много лет. Это по-настоящему сказочное место, наполненное завораживающей красотой природы, традициями и взаимной любовью живущих здесь людей. Наша дружная читать дальшеуменьшить
команда гидов поделится с вами знаниями и опытом, познакомит с этим райским уголком — островом Нуса Пенида и поможет свободным путешественникам полностью погрузиться в новый неизведанный мир. Вас обуревает жажда приключений, а сердце требует перемен? Тогда вы в правильном месте.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ксения
Оформила дайвинг для своего мужчины, он погружался второй раз и остался в восторге, вот что он сказал об этом туре:
Долгая дорога с пересадками полностью оправдала себя! Огромное спасибо вежливому водителю и крутому инструктору в дайвинг-центре. Нырнул два раза — это был чистый восторг. Видел гигантскую черепаху и рыбок-клоунов. Океан прекрасен, организация на уровне. Рекомендую всем!
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Max
Дайвинг - мастхев в таких местах как Бали. Погружался много где, но без преувеличения скажу, что тут одно из лучших мест. Впервые видел что-либо живое под водой таких огромных размеров. читать дальшеуменьшить
Манты просто потрясающие. Кроме них еще и крупные черепахи плавали по своим делам. Сухопутные балийцы из дайвцентра тоже оказались очень душевными и классными ребятами, в то же время годными профессионалами. Организатор, спасибо его выдержке, решил и трансфер из номера в номер и оплату как мне было удобно. Отдельное спасибо за это. Тут писать что-то бессмысленно, это просто надо видеть. Будете на Бали, обязательно дайвить на мант-поинт.
+2
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