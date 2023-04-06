Тёплые воды у острова Нуса Пенида — идеальное место для огромных миролюбивых скатов, мант. Здесь, у коралловых рифов, они живут в симбиозе с рыбками-чистильщиками. Если вам хочется более серьёзного погружения, чем во время снорклинга, то предлагаем отправиться в гости к мантам с аквалангами — вероятность встречи с этими удивительными скатами очень высока!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

В поездке вас будет сопровождать англоговорящий инструктор.

Кому подойдёт эта поездка

Даже если вы никогда не занимались дайвингом, профессиональный инструктор всему вас научит. Для этого вы пройдёте тренировку с настоящим оборудованием в специальном бассейне. Погружение подходит для людей в возрасте от 10 до 65 лет. Если в вашей компании есть те, кто не хочет погружаться с аквалангом, мы предоставим маску с трубкой для снорклинга.

Что вас ожидает

С причала на острове Нуса Пенида вы отправитесь на скоростном катере к двум лучшим местам для дайвинга (Manta Bay/Crystal Bay/Ceningan Wall или другое в зависимости от погоды), в каждом из которых совершите погружение до 30–40 мин., чтобы насладиться видом кораллов и морских обитателей. Вам выдадут всё необходимое оборудование и организуют групповую подводную съёмку, чтобы у вас остались не только воспоминания, но и снимки мант!

Организационные детали

Оплата остатка стоимости экскурсии производится заранее (если рублями, то + 10% за перерасчёты и вывод в местную валюту)

Поездка начинается на острове Нуса Пенида, до которого вы добираетесь самостоятельно или на нашем трансфере за дополнительную плату

На катере с вами будут англоговорящие капитан и гид-инструктор — коренные индонезийцы

Снаряжение для дайвинга и снорклинга, обучение в бассейне, групповая подводная съёмка, напитки, душ и душевые принадлежности с полотенцем входят в стоимость

Обратите внимание: вероятность увидеть мант очень высокая (более 80%, т. к. это их постоянные места обитания), но всё же погружение проходит не в зоопарке, а в открытом океане, поэтому мы не несём ответственность за отсутствие мант в местах для дайвинга

вероятность увидеть мант очень высокая (более 80%, т. к. это их постоянные места обитания), но всё же погружение проходит не в зоопарке, а в открытом океане, поэтому мы не несём ответственность за отсутствие мант в местах для дайвинга Если в день поездки в бухте Manta Bay будут большие волны, то для вашей безопасности мы заменим эту локацию на другую

Дополнительные расходы

Государственный налог 25 000 IDR за человека по прибытии на остров Нуса Пенида.