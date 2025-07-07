Откройте для себя захватывающие дух подводные пейзажи островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида, приняв участие в организованной экскурсии с опытным гидом.
Вас ждет плавание с маской и трубкой, а также возможность исследовать мангровые заросли на каяках, используя лучшее оборудование. В завершение — аппетитный обед на берегу моря.
Вас ждет плавание с маской и трубкой, а также возможность исследовать мангровые заросли на каяках, используя лучшее оборудование. В завершение — аппетитный обед на берегу моря.
Описание водной прогулки
Безопасное путешествие После встречи в паромном терминале, отправляйтесь к островам Нуса Лембонган и Нуса Пенида, где вас поразят одни из самых богатых и красочных коралловых рифов в мире. Ваш инструктор по снорклингу обеспечит вас всем необходимым снаряжением и даст ценные советы. Если вы не уверены в своих силах в воде, вам предложат специальные плавучие средства. Благодаря специально отведенным зонам для снорклинга, это развлечение безопасно и интересно для участников всех возрастов. Подводный мир Индонезии Не упустите шанс увидеть:
- знаменитых рыб-ангелов;
- попугаев;
- мурен;
грациозных морских черепах. Вы посетите бухты Кристал-Бэй и Гамат-Бэй, славящиеся своими впечатляющими коралловыми садами и спокойным течением. Выбор конкретных мест для снорклинга будет зависеть от погодных условий. Обед и прогулка на каяках После вкусного обеда на пляже вас ждет увлекательная прогулка на каяках по мангровым зарослям, которая позволит взглянуть на окружающую природу с необычного ракурса. При благоприятных погодных условиях и состоянии воды у вас будет возможность посетить Манту. Важная информация:.
грациозных морских черепах. Вы посетите бухты Кристал-Бэй и Гамат-Бэй, славящиеся своими впечатляющими коралловыми садами и спокойным течением. Выбор конкретных мест для снорклинга будет зависеть от погодных условий. Обед и прогулка на каяках После вкусного обеда на пляже вас ждет увлекательная прогулка на каяках по мангровым зарослям, которая позволит взглянуть на окружающую природу с необычного ракурса. При благоприятных погодных условиях и состоянии воды у вас будет возможность посетить Манту. Важная информация:.
• грациозных морских черепах. Вы посетите бухты Кристал-Бэй и Гамат-Бэй, славящиеся своими впечатляющими коралловыми садами и спокойным течением. Выбор конкретных мест для снорклинга будет зависеть от погодных условий. Обед и прогулка на каяках После вкусного обеда на пляже вас ждет увлекательная прогулка на каяках по мангровым зарослям, которая позволит взглянуть на окружающую природу с необычного ракурса. При благоприятных погодных условиях и состоянии воды у вас будет возможность посетить Манту. Важная информация:
- Этот тур не подойдёт: людям младше 10 лет и старше 60 лет; беременным женщинам; людям с заболеваниями спины, сердца, эпилепсией, с респираторными заболеваниями и с высоким кровяным давлением. Людям с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных креслах. Людям и не умеющим плавать и с низким уровнем физподготовки.
- Возьмите с собой: купальный костюм и солнцезащитный крем.
- Маршрут может быть скорректирован в последнюю минуту, чтобы защитить вас от сильных волн Индийского океана.
- Тур состоится в любую погоду.
Ежедневно в 08:45.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Нуса Лембонган
- Остров Нуса Пенида
- Залив Кристалл
- Залив Гамат
- Залив Манта (при благополучных погодных условиях)
Что включено
- Сопровождение англоговорящего инструктора по снорклингу
- Обед шведский стол
- Снорклинг в 3 местах
- Экскурсия по мангровым зарослям на каяке или традиционной лодке
- Маска и ласты
- Пользование полотенцем и шкафчиком
- Страховка для людей в возрасте 10-64 лет
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: F87H6+X8F, Jl. Matahari Terbit, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Bali 80237
Завершение: Пляж Санур
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:45.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Этот тур не подойдёт: людям младше 10 лет и старше 60 лет беременным женщинам людям с заболеваниями спины, сердца, эпилепсией, с респираторными заболеваниями и с высоким кровяным давлением. Людям с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных креслах. Людям и не умеющим плавать и с низким уровнем физподготовки
- Возьмите с собой: купальный костюм и солнцезащитный крем
- Маршрут может быть скорректирован в последнюю минуту, чтобы защитить вас от сильных волн Индийского океана
- Тур состоится в любую погоду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Michael
7 июл 2025
Встреча в оговоренном месте прошла отлично. Гиды были очень дружелюбны. Места для дайвинга были замечательными (внимание: на первом месте довольно сильное течение!). Самым ярким моментом было наблюдение за мантами и черепахами! Обед-буфет также был хорошим. Гиды делают подводные фотографии и видео. Стоимость абсолютно стоит своих денег!
A
Anna
7 июл 2025
Люди, которые будут сопровождать вас во время сноркелинга, очень хорошо подготовлены и внимательны, я всегда чувствовал себя в безопасности во время поездки. Мне особенно понравилось плавать у «стены», фауна была потрясающей.
Д
Дария
14 мар 2025
Все очень круто организовано. Даже ланч, как оказалось, включен в стоимость, что было огромным плюсом. Погода была в самый раз для посещения места, где плавают манты. Такие красивые! Советую купить
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Водная прогулка
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
Увидеть места девственной красоты, будто сошедшие с обложки журналов
Завтра в 05:30
18 ноя в 05:30
от $170 за человека
-
25%
Водная прогулка
Снорклинг с гигантскими скатами - на Нуса Пенида
Поплавать с масками в местах, где можно встретить мант и черепах, а также полюбоваться кораллами
Начало: В Penida Ferry Port
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
$156
$207 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Главное на острове Нуса Пенида (всё включено)
Уехать в рай на 1 день
Начало: У вашего отеля
22 ноя в 06:30
23 ноя в 06:30
от $240 за всё до 15 чел.