Безопасное путешествие После встречи в паромном терминале, отправляйтесь к островам Нуса Лембонган и Нуса Пенида, где вас поразят одни из самых богатых и красочных коралловых рифов в мире. Ваш инструктор по снорклингу обеспечит вас всем необходимым снаряжением и даст ценные советы. Если вы не уверены в своих силах в воде, вам предложат специальные плавучие средства. Благодаря специально отведенным зонам для снорклинга, это развлечение безопасно и интересно для участников всех возрастов. Подводный мир Индонезии Не упустите шанс увидеть:

знаменитых рыб-ангелов;

попугаев;

мурен;

грациозных морских черепах. Вы посетите бухты Кристал-Бэй и Гамат-Бэй, славящиеся своими впечатляющими коралловыми садами и спокойным течением. Выбор конкретных мест для снорклинга будет зависеть от погодных условий. Обед и прогулка на каяках После вкусного обеда на пляже вас ждет увлекательная прогулка на каяках по мангровым зарослям, которая позволит взглянуть на окружающую природу с необычного ракурса. При благоприятных погодных условиях и состоянии воды у вас будет возможность посетить Манту. Важная информация:.

грациозных морских черепах. Вы посетите бухты Кристал-Бэй и Гамат-Бэй, славящиеся своими впечатляющими коралловыми садами и спокойным течением. Выбор конкретных мест для снорклинга будет зависеть от погодных условий. Обед и прогулка на каяках После вкусного обеда на пляже вас ждет увлекательная прогулка на каяках по мангровым зарослям, которая позволит взглянуть на окружающую природу с необычного ракурса. При благоприятных погодных условиях и состоянии воды у вас будет возможность посетить Манту. Важная информация:.

• грациозных морских черепах. Вы посетите бухты Кристал-Бэй и Гамат-Бэй, славящиеся своими впечатляющими коралловыми садами и спокойным течением. Выбор конкретных мест для снорклинга будет зависеть от погодных условий. Обед и прогулка на каяках После вкусного обеда на пляже вас ждет увлекательная прогулка на каяках по мангровым зарослям, которая позволит взглянуть на окружающую природу с необычного ракурса. При благоприятных погодных условиях и состоянии воды у вас будет возможность посетить Манту. Важная информация: