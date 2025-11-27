Погрузитесь в мир морских чудес острова Нуса Пенида! Вас ждут встречи с величественными скатами-мантами, красочными коралловыми садами Gamat и Wall Bay, игривыми черепахами в Turtle Point. Бонусом — подводные фото и видео вашего приключения.
Описание водной прогулкиНезабываемый день на острове Отправляемся навстречу с гигантскими морскими дьяволами — так называют огромных, но совершенно безобидных скатов, которые живут в Manta Bay. Если повезёт, вы сможете поплавать с маской рядом с этими удивительными созданиями. Но если скаты не решат появиться — не переживайте! В программе ещё три потрясающих места: Gamat Bay и Wall Bay с живописными коралловыми рифами, а также Turtle Point, где можно увидеть плавающих черепах. Это поездка носит развлекательный характер, рассказ гида не предусмотрен. Вы увидите прибрежье экзотического острова Нуса Пенида, который ещё до 2016 года был более диким и нетуристическим. Мы познакомим вас с богатым подводным миром острова. И по запросу организуем тур на Kelingking beach, Angels Billabong, Broken beach, Diamond beach. Бонус: после поездки мы отправим вам подводные фото и видео вашего снорклинга! Можно организовать снорклинг на яхте с доплатой. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Manta Bay
- Gamat Bay
- Wall Bay
- Turtle Point (если успеем)
Что включено
- Прогулка на яхте до острова
- Маски для снорклинга
- Фото и видео
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в Penida Ferry Port
Завершение: Нуса-Пенида
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
