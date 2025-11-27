Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в мир морских чудес острова Нуса Пенида! Вас ждут встречи с величественными скатами-мантами, красочными коралловыми садами Gamat и Wall Bay, игривыми черепахами в Turtle Point. Бонусом — подводные фото и видео вашего приключения.

Описание водной прогулки Незабываемый день на острове Отправляемся навстречу с гигантскими морскими дьяволами — так называют огромных, но совершенно безобидных скатов, которые живут в Manta Bay. Если повезёт, вы сможете поплавать с маской рядом с этими удивительными созданиями. Но если скаты не решат появиться — не переживайте! В программе ещё три потрясающих места: Gamat Bay и Wall Bay с живописными коралловыми рифами, а также Turtle Point, где можно увидеть плавающих черепах. Это поездка носит развлекательный характер, рассказ гида не предусмотрен. Вы увидите прибрежье экзотического острова Нуса Пенида, который ещё до 2016 года был более диким и нетуристическим. Мы познакомим вас с богатым подводным миром острова. И по запросу организуем тур на Kelingking beach, Angels Billabong, Broken beach, Diamond beach. Бонус: после поездки мы отправим вам подводные фото и видео вашего снорклинга! Можно организовать снорклинг на яхте с доплатой. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

