Снорклинг у острова Нуса Пенида

Морская экскурсия со снорклингом в акватории острова Нуса Пенида. Знакомство с подводным миром коралловых рифов и их обитателями. Программа включает посещение нескольких точек для плавания с маской и трубкой.

Маршрут и морские обитатели

Посещение залива Manta Bay, где можно наблюдать скатов манта, и бухты Crystal Bay с прозрачной водой. Осмотр коралловых рифов в районе Wall Point и Gamat Point, где обитают морские черепахи и разноцветные рыбы.

Варианты программ

Групповая экскурсия с посещением трех точек продолжительностью 2,5 часа. Альтернативный маршрут включает точку Manta Point 66 в открытом океане с повышенной вероятностью встречи со скатами. Важная информация: