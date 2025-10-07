Снорклинг-тур у острова Нуса Пенида с посещением нескольких точек для наблюдения за подводным миром. Возможность увидеть скатов манта, морских черепах и коралловые рифы.
Описание водной прогулки
Снорклинг у острова Нуса Пенида
Морская экскурсия со снорклингом в акватории острова Нуса Пенида. Знакомство с подводным миром коралловых рифов и их обитателями. Программа включает посещение нескольких точек для плавания с маской и трубкой.
Маршрут и морские обитатели
Посещение залива Manta Bay, где можно наблюдать скатов манта, и бухты Crystal Bay с прозрачной водой. Осмотр коралловых рифов в районе Wall Point и Gamat Point, где обитают морские черепахи и разноцветные рыбы.
Варианты программ
Групповая экскурсия с посещением трех точек продолжительностью 2,5 часа. Альтернативный маршрут включает точку Manta Point 66 в открытом океане с повышенной вероятностью встречи со скатами. Важная информация:
- Рекомендуется взять длинную футболку для защиты от планктона.
- На обратном пути может быть ветрено — возьмите ветровку.
- Для подводной съемки рекомендуется камера Go.
- Pro.
- Наличие скатов манта не гарантируется.
Ежедневно в 08:00, 9:30 и в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Manta Bay
- Crystal Bay Beach
- Gamat Bay
- Wall Point
Что включено
- Аренда оборудования для снорклинга (маски, трубки)
- Групповая подводная съемка
Что не входит в цену
- Трансфер
- Аренда камеры GoPro
Где начинаем и завершаем?
Начало: Kampung Toyapakeh, Nusapenida, Клункунг, Бали 8077
Завершение: Kampung Toyapakeh, Nusapenida, Клункунг, Бали 80771, Индонезия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 9:30 и в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Рекомендуется взять длинную футболку для защиты от планктона
- На обратном пути может быть ветрено - возьмите ветровку
- Для подводной съемки рекомендуется камера GoPro
- Наличие скатов манта не гарантируется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Хави
7 окт 2025
Невероятные впечатления! Мы посетили четыре великолепных места. Несмотря на непростые условия, команда была очень внимательна и активно искала скатов манта, в результате нам удалось увидеть одного из них. Отдельная благодарность гиду Кетуту, который не только показывал морских обитателей, но и заботился о нашей безопасности. Обязательно вернусь и повторю это путешествие!
К
Кили
27 сен 2025
Наш катер немного опоздал, и мы прибыли на снорклинг в 9:30 вместо запланированных 9:40. Однако персонал пошёл нам навстречу и записал нас на следующую сессию с другой компанией, так что мы всё равно смогли поплавать. Ребята — большие молодцы!
Р
Рид
27 сен 2025
Во время медового месяца мы арендовали частную яхту для снорклинга с мантами! Плавали с этими удивительными созданиями, а также с черепахами среди кораллов и тропических рыб. Капитан и гид были
Х
Холли
24 сен 2025
Невероятно весело! Хотя вода может показаться неспокойной, гиды обеспечивают полную безопасность, предоставляя выбор насчёт спасательного жилета. Они также делают отличные фото и видео — просто не забудьте попросить о конкретных
Л
Луиза
24 сен 2025
Нам очень понравилась Секретная бухта — много кораллов и рыб, кристально чистая вода. Гиды компетентны и опытны, снаряжение хорошее и удобное. Отмечу, что тур больше подходит для опытных пловцов, чем для новичков.
Э
Эрик
10 сен 2025
Погружение с маской и трубкой — незабываемо. В точке Манта видел трёх мант совсем близко. Другие локации тоже хороши, возможно, не так красивы, как в Раджа-Ампате, но это исключительное место для снорклинга и дайвинга.
Д
Джордан
3 сен 2025
Мы прекрасно провели время! Гиды были дружелюбны и сделали много фото и видео, которые прислали в конце дня. Они были очень helpful и информативны. Увидели огромных скатов манта и множество разноцветных рыб — это было невероятно! Рекомендую 😊
М
Михаил
2 сен 2025
Г
Грант
27 авг 2025
"Мы прекрасно провели день! Гиды были великолепны — дружелюбные и компетентные. Даже те, кто нервничал, чувствовали себя в безопасности. Видели манту, морских змей и тысячи рыб. Гиды сделали много фото
Т
Татьяна
8 авг 2025
Организация снорклинга на высшем уровне! Было 4 точки, где мы видели и манту, и черепаху. Ребята привезли хлеб, чтобы покормить рыб, и сделали крутые фото и видео для всей нашей группы с разным уровнем подготовки. Снимки сразу перекинули на телефон. Для отдыха в воде был спасательный круг. На лодке предоставили воду. Впечатления богатые, даже для опытных ныряльщиков.
К
Канун
8 авг 2025
Персонал проявил максимальную гибкость! Мы хотели отправиться пораньше из-за нехватки времени, и для нас организовали частную лодку по разумной цене. Увидели трёх черепах и иглобрюха, остались очень довольны. Гид сделал для нас памятные фотографии. Большое спасибо за помощь!
L
Leila
24 апр 2025
Организация хорошая, всё чётко, по делу, всё во время. Но по сравнению со снорклингом в Малайзии и Египете- очень скудный подводный мир. Мало рыбы и кораллов. Мант в тот день вообще не было. Планктон не кусался, а то говорят такое возможно. Повезло также, что мусора в океане в этот день тоже не принесло течением, здесь это часто может быть.
Т
Татьяна
10 мар 2025
Всё прошло идеально! Мы увидели мант, черепах, прекрасные кораллы и их обитателей. Нас предупредили о планктоне, и мы решили рискнуть — он оказался красивым и светящимся. Получилось по-настоящему волшебно! Гид был очень внимательным: помогал плыть, всё показывал. Организатор пошёл навстречу по всем вопросам.
