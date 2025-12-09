Мои заказы

Снорклинг у островов Гили (старт на Гили Траванган)

Дружелюбные черепахи, подводная композиция «Гнездо» и отдых на Гили Мено
Приглашаем вас окунуться в яркий подводный мир островов Гили! Увидеть морских черепах в их естественной среде, исследовать коралловые сады и необычные подводные скульптуры. А затем отдохнуть на берегу уединённого острова. Всё, ради чего приезжают на Гили, мы собрали в одном маршруте.
Снорклинг у островов Гили (старт на Гили Траванган)© Рома
Снорклинг у островов Гили (старт на Гили Траванган)© Рома
Снорклинг у островов Гили (старт на Гили Траванган)© Рома

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Тартл пойнт (Turtle Point) — место, где в кристально чистой воде можно встретить морских черепах в их естественной среде.
  • «Гнездо» (Nest) — подводная скульптурная композиция из затонувших статуй. Инсталляция стала символом Гили и одним из самых фотогеничных мест для снорклинга.
  • Коралловый сад — красочный участок рифа, где можно увидеть разнообразных тропических рыб и яркие кораллы.
  • Гили Мено — остановка на берегу самого тихого и романтичного острова архипелага.

Организационные детали

В стоимость включено:.
прогулка на лодке (оснащена спасжилетами и средствами безопасности), снаряжение для снорклинга, подводнпя съёмка на Go
Pro. Перед поездкой — инструктаж
  • Оплачивается отдельно: питание и личные расходы на острове (по желанию)
  • Общая длительность снорклинга — около 4 часов, до первой точки плывём около 30 мин
  • С вами будет гид-инструктор из нашей команды

    • ежедневно в 09:00

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$25
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Гили Траванган
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 09:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Рома
    Рома — Организатор на Бали
    Провёл экскурсии для 1244 туристов
    Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
    читать дальше

    с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях. Наши экскурсии не «поставлены на поток» — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И, возможно, захотели вернуться.

    Входит в следующие категории Бали

    Похожие экскурсии из Бали

    Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
    На машине
    12 часов
    64 отзыва
    Водная прогулка
    Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
    Увидеть места девственной красоты, будто сошедшие с обложки журналов
    Завтра в 05:30
    11 дек в 05:30
    от $170 за человека
    Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
    На катере
    6.5 часов
    6 отзывов
    Водная прогулка
    Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
    Поймать барракуду или тунца, поплавать с маской и полюбоваться красотой подводного мира
    Начало: У вашего отеля на курорте Нуса Дуа
    Завтра в 07:00
    11 дек в 07:00
    $450 за всё до 4 чел.
    Морской трансфер на острова Гили
    На катере
    3.5 часа
    5 отзывов
    Групповая
    Морской трансфер на острова Гили
    Самый быстрый и простой способ посетить уединенные райские острова недалеко от Бали
    Начало: На ресепшене вашего отеля в центральных курортах У...
    Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
    11 дек в 09:00
    12 дек в 09:00
    $100 за человека
    У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии на Бали