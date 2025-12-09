Приглашаем вас окунуться в яркий подводный мир островов Гили! Увидеть морских черепах в их естественной среде, исследовать коралловые сады и необычные подводные скульптуры. А затем отдохнуть на берегу уединённого острова. Всё, ради чего приезжают на Гили, мы собрали в одном маршруте.
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Тартл пойнт (Turtle Point) — место, где в кристально чистой воде можно встретить морских черепах в их естественной среде.
- «Гнездо» (Nest) — подводная скульптурная композиция из затонувших статуй. Инсталляция стала символом Гили и одним из самых фотогеничных мест для снорклинга.
- Коралловый сад — красочный участок рифа, где можно увидеть разнообразных тропических рыб и яркие кораллы.
- Гили Мено — остановка на берегу самого тихого и романтичного острова архипелага.
Организационные детали
В стоимость включено:.
прогулка на лодке (оснащена спасжилетами и средствами безопасности), снаряжение для снорклинга, подводнпя съёмка на Go
Pro. Перед поездкой — инструктаж
Оплачивается отдельно: питание и личные расходы на острове (по желанию) Общая длительность снорклинга — около 4 часов, до первой точки плывём около 30 мин С вами будет гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гили Траванган
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1244 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Водная прогулка
Нуса Пенида: путешествие по острову + снорклинг
Увидеть места девственной красоты, будто сошедшие с обложки журналов
Завтра в 05:30
11 дек в 05:30
от $170 за человека
Водная прогулка
Рыбалка и снорклинг в Индийском океане
Поймать барракуду или тунца, поплавать с маской и полюбоваться красотой подводного мира
Начало: У вашего отеля на курорте Нуса Дуа
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$450 за всё до 4 чел.
Групповая
Морской трансфер на острова Гили
Самый быстрый и простой способ посетить уединенные райские острова недалеко от Бали
Начало: На ресепшене вашего отеля в центральных курортах У...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$100 за человека