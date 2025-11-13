Мои заказы

Экскурсия по острову Нуса Пенида и снорклинг с мантами на яхте

Комфортный способ побывать на известном фотоспоте Kelinking и поплавать с мантами
Добро пожаловать на остров Нуса Пенида! В наших планах на этот день — комфортная морская прогулка, снорклинг на двух живописных спотах, встреча с мантами, обед с видом на океан и фото на фоне знаменитой скалы Kelinking Beach.
Экскурсия по острову Нуса Пенида и снорклинг с мантами на яхте© Глеб
Экскурсия по острову Нуса Пенида и снорклинг с мантами на яхте© Глеб
Экскурсия по острову Нуса Пенида и снорклинг с мантами на яхте© Глеб
Ближайшие даты:
16
ноя19
ноя21
ноя26
ноя28
ноя3
дек6
дек
Время начала: 08:00, 08:30

Описание водной прогулки

Комфортное морское путешествие на яхте

Утром мы встретимся на пляже Санура и отправимся к острову Нуса Пенида на яхте. В пути — около 45 минут. На борту — полотенца, питьевая вода, кола, фрукты и приятная компания.

Снорклинг на двух локациях

Первый спот — спокойная лагуна с кораллами и тропическими рыбами. Это место идеально подходит, чтобы привыкнуть к маске и ластам и насладиться подводным миром. Второй — Manta Point, где с вероятностью около 90% можно увидеть океанских мант. Гид поможет вам сориентироваться в воде и сделает фото и видео на GoPro.

Прогулка по Нуса Пенида

После снорклинга мы высадимся на острове и на комфортабельных машинах отправимся в ресторан с видом на океан. После обеда вас ждёт знакомство с одним из самых известных пейзажей — Kelinking Beach. Мы подойдём к лучшей смотровой точке, чтобы без спешки насладиться видом.

Примерный тайминг

9:00–9:50 — идём на лодке до острова Нуса Пенида
10:00–11:00 — снорклинг на первом споте с рыбками и кораллами
11:00–11:30 — идём на спот с мантами
11:30–12:10 — снорклинг с мантами
12:10–12:40 — возвращаемся в порт
13:00–14:00 — обед в ресторане с красивым видом
14:00–14:40 — едем на машине до скалы Kelinking Beach
14:40–15:40 — прогулка по скале и фото
15:40–16:20 — возвращаемся в порт
16:30–17:30 — возвращаемся на Бали

Организационные детали

  • В стоимость входит: оборудование для снорклинга, фруктовая тарелка и welcome drink, прогулка на яхте, подводная съёмка, входные билеты на остров, трансфер на микроавтобусе по острову Нуса Пенида
  • По запросу можем организовать трансфер от вашего отеля до порта на Бали и обратно — подробности в переписке
  • На лодке есть всё необходимое для безопасности: спасательные жилеты и спасательный круг. У капитана есть лицензия на перевозки
  • Отдельно по желанию оплачивается обед. На борт вы можете взять свои напитки
  • Возможно проведение программы в индивидуальном формате. Уточняйте подробности в переписке
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$112
Дети до 16 лет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Санур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб
Глеб — ваша команда гидов на Бали
Привет! Меня зовут Глеб. Кажется, я всю свою жизнь путешествую. Однажды я влюбился в море — и с 2018 года мы с командой делаем морские путешествия. Мы продумываем маршруты так, чтобы вы не попадали в час пик на локациях и не толкались с большим количеством людей в порту. Мы за приватность и комфорт — насколько это возможно на Бали;)
Задать вопрос

Входит в следующие категории Бали

