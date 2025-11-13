Добро пожаловать на остров Нуса Пенида! В наших планах на этот день — комфортная морская прогулка, снорклинг на двух живописных спотах, встреча с мантами, обед с видом на океан и фото на фоне знаменитой скалы Kelinking Beach.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Комфортное морское путешествие на яхте

Утром мы встретимся на пляже Санура и отправимся к острову Нуса Пенида на яхте. В пути — около 45 минут. На борту — полотенца, питьевая вода, кола, фрукты и приятная компания.

Снорклинг на двух локациях

Первый спот — спокойная лагуна с кораллами и тропическими рыбами. Это место идеально подходит, чтобы привыкнуть к маске и ластам и насладиться подводным миром. Второй — Manta Point, где с вероятностью около 90% можно увидеть океанских мант. Гид поможет вам сориентироваться в воде и сделает фото и видео на GoPro.

Прогулка по Нуса Пенида

После снорклинга мы высадимся на острове и на комфортабельных машинах отправимся в ресторан с видом на океан. После обеда вас ждёт знакомство с одним из самых известных пейзажей — Kelinking Beach. Мы подойдём к лучшей смотровой точке, чтобы без спешки насладиться видом.

Примерный тайминг

9:00–9:50 — идём на лодке до острова Нуса Пенида

10:00–11:00 — снорклинг на первом споте с рыбками и кораллами

11:00–11:30 — идём на спот с мантами

11:30–12:10 — снорклинг с мантами

12:10–12:40 — возвращаемся в порт

13:00–14:00 — обед в ресторане с красивым видом

14:00–14:40 — едем на машине до скалы Kelinking Beach

14:40–15:40 — прогулка по скале и фото

15:40–16:20 — возвращаемся в порт

16:30–17:30 — возвращаемся на Бали

Организационные детали