Экскурсия по острову Нуса Пенида и снорклинг с мантами на яхте
Комфортный способ побывать на известном фотоспоте Kelinking и поплавать с мантами
Добро пожаловать на остров Нуса Пенида! В наших планах на этот день — комфортная морская прогулка, снорклинг на двух живописных спотах, встреча с мантами, обед с видом на океан и фото на фоне знаменитой скалы Kelinking Beach.
Утром мы встретимся на пляже Санура и отправимся к острову Нуса Пенида на яхте. В пути — около 45 минут. На борту — полотенца, питьевая вода, кола, фрукты и приятная компания.
Снорклинг на двух локациях
Первый спот — спокойная лагуна с кораллами и тропическими рыбами. Это место идеально подходит, чтобы привыкнуть к маске и ластам и насладиться подводным миром. Второй — Manta Point, где с вероятностью около 90% можно увидеть океанских мант. Гид поможет вам сориентироваться в воде и сделает фото и видео на GoPro.
Прогулка по Нуса Пенида
После снорклинга мы высадимся на острове и на комфортабельных машинах отправимся в ресторан с видом на океан. После обеда вас ждёт знакомство с одним из самых известных пейзажей — Kelinking Beach. Мы подойдём к лучшей смотровой точке, чтобы без спешки насладиться видом.
Примерный тайминг
9:00–9:50 — идём на лодке до острова Нуса Пенида 10:00–11:00 — снорклинг на первом споте с рыбками и кораллами 11:00–11:30 — идём на спот с мантами 11:30–12:10 — снорклинг с мантами 12:10–12:40 — возвращаемся в порт 13:00–14:00 — обед в ресторане с красивым видом 14:00–14:40 — едем на машине до скалы Kelinking Beach 14:40–15:40 — прогулка по скале и фото 15:40–16:20 — возвращаемся в порт 16:30–17:30 — возвращаемся на Бали
Организационные детали
В стоимость входит: оборудование для снорклинга, фруктовая тарелка и welcome drink, прогулка на яхте, подводная съёмка, входные билеты на остров, трансфер на микроавтобусе по острову Нуса Пенида
По запросу можем организовать трансфер от вашего отеля до порта на Бали и обратно — подробности в переписке
На лодке есть всё необходимое для безопасности: спасательные жилеты и спасательный круг. У капитана есть лицензия на перевозки
Отдельно по желанию оплачивается обед. На борт вы можете взять свои напитки
Возможно проведение программы в индивидуальном формате. Уточняйте подробности в переписке
Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Санур
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Глеб — ваша команда гидов на Бали
Привет! Меня зовут Глеб. Кажется, я всю свою жизнь путешествую. Однажды я влюбился в море — и с 2018 года мы с командой делаем морские путешествия.
Мы продумываем маршруты так, чтобы вы не попадали в час пик на локациях и не толкались с большим количеством людей в порту. Мы за приватность и комфорт — насколько это возможно на Бали;)