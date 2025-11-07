Приготовьтесь к насыщенному путешествию, где каждый кадр — открытка, а каждый поворот — открытие. За один день вы исследуете природу и культурное наследие острова.
Посмотрите на рисовые террасы Тегалаланг, понаблюдаете за обезьянами в естественной среде, увидите вулкан Батур и водопад Тегенунган, посетите древний храм и кофейные плантации.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:00–10:00 — Тегенунган: прогулка по живописной долине и фотосессия у 25-метрового водопада
10:20–11:10 — Лес обезьян: знакомство с балийскими макаками и древним храмом мёртвых
11:30–12:00 — храм Батуан: экскурсия по одному из старейших храмов Убуда
12:45–13:30 — рисовые террасы Тегаллаланг: прогулка и фотосессия
14:15–15:30 — смотровая площадка в Кинтамани и обед с видом на вулкан Батур
16:00–16:30 — кофейные плантации: знакомство с процессом выращивания и обжарки кофе, дегустация
16:30–18:00 — возвращение в отель
Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников.
Вы узнаете:
- О роли обезьян в балийской культуре и религии
- Особенностях архитектуры и значении храма Батуан
- Технологии выращивания и обработки кофе, включая редкий сорт лювак
- Традициях и обычаях балийцев
- Как устроена уникальная система орошения рисовых террас — subak
- Почему вулкан Батур считается священным
Организационные детали
- Поедем на Toyota Avanza или Toyota HiAce
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- С вами поедет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$100
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1244 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и интересно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Ilya
7 ноя 2025
Огромная благодарность Роману за дружелюбность, быстрые и понятные ответы, помощь с оплатой, заботу и организацию поездки. Всё было комфортно, а главное — очень интересно. Индивидуальный трансфер с кондиционером, русскоговорящий гид, удобная логистика с возможностью немного корректировать маршрут. Все входные билеты включены в стоимость, что также упрощает путешествие. Класс, спасибо, всем рекомендую!
Входит в следующие категории Бали
