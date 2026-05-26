2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы отправитесь в центральную часть Бали, где познакомитесь с историей и культурой Убуда и насладитесь его живописными окрестностями. Вас ждут древние храмы, лес обезьян, рисовые террасы Тегаллаланг и качели в джунглях. А еще — увлекательные легенды и поверья чудо-острова, рассказанные влюбленным в него жителем.

Описание экскурсии

Бали изнутри

Вы посетите старинный деревенский храм Пура Деса и узнаете, когда и по каким поводам в нем собираются местные. Далее познакомитесь с озорными макаками в лесу обезьян, покатаетесь на качелях с шикарным видом на джунгли и посетите рисовые и кофейные плантации. Я расскажу, почему Убуд считается духовным центром Бали, какие ремесла в нем развиты и чем он отличается от других поселений страны.

Тайны Танах Лота

Мы обязательно заедем в потрясающий храм Танах Лот, главный символ Бали. Он расположен прямо на океане и связан с сушей небольшим перешейком, который скрывается под водой во время прилива. Вы узнаете, почему Танах Лот включен в список девяти храмов-защитников острова и действительно ли здесь водятся морские змеи, оберегающие святыню от злых духов океана.

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия на целый день, начало в 08.00.

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Мы забираем путешественников из районов Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Чангу, Семиньяк, Санур и Убуд

Дополнительные расходы