2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Храм на океане Танах Лот, рисовые и кофейные плантации, местные ремесла и традиции за один день

Таджир
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Таджир – ваш гид
Вы отправитесь в центральную часть Бали, где познакомитесь с историей и культурой Убуда и насладитесь его живописными окрестностями.

Вас ждут древние храмы, лес обезьян, рисовые террасы Тегаллаланг и качели в джунглях.

А еще — увлекательные легенды и поверья чудо-острова, рассказанные влюбленным в него жителем.
$90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Убуд — сердце культурной жизни Бали
Убуд — сердце культурной жизни Бали

Что вас ожидает

Бали изнутри
Вы посетите старинный деревенский храм Пура Деса и узнаете, когда и по каким поводам в нем собираются местные. Далее познакомитесь с озорными макаками в лесу обезьян, покатаетесь на качелях с шикарным видом на джунгли и посетите рисовые и кофейные плантации. Я расскажу, почему Убуд считается духовным центром Бали, какие ремесла в нем развиты и чем он отличается от других поселений страны.

Тайны Танах Лота
Мы обязательно заедем в потрясающий храм Танах Лот, главный символ Бали. Он расположен прямо на океане и связан с сушей небольшим перешейком, который скрывается под водой во время прилива. Вы узнаете, почему Танах Лот включен в список девяти храмов-защитников острова и действительно ли здесь водятся морские змеи, оберегающие святыню от злых духов океана.

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия на целый день, начало в 08.00

Что не включено в стоимость

  • Входные билеты: храм Пура Деса — 2$, рисовые террасы — 2$, лес обезьян — 5$, храм Танах Лот — 4$
  • Еда и напитки
Убуд — сердце культурной жизни Бали
Убуд — сердце культурной жизни Бали
Убуд — сердце культурной жизни Бали
Убуд — сердце культурной жизни Бали
Убуд — сердце культурной жизни Бали
Убуд — сердце культурной жизни Бали
Убуд — сердце культурной жизни Бали
Убуд — сердце культурной жизни Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Таджир
Таджир
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Таджир, я лицензированный русскоговорящий гид, родился и живу на Бали. Отлично знаю историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделюсь с вами любимыми местами и расскажу о них самое интересное! Удивленные и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего я работаю. До встречи на чудо-острове!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Таджир- жизнерадостный, приятный, с чувством юмора человек, провел нам замечательную познавательную экскурсию, ответил на все наши вопросы. Будем обращаться еще и с удовольствием рекомендуем.
21 февраля 2020
Таджир был очень приветлив и компетентен. Прекрасно говорит по-русски. Узнали много интересного о жизни и культуре балийцев. Прекрасный гид и насыщенная экскурсия

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