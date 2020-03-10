2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Бали изнутри

Вы посетите старинный деревенский храм Пура Деса и узнаете, когда и по каким поводам в нем собираются местные. Далее познакомитесь с озорными макаками в лесу обезьян, покатаетесь на качелях с шикарным видом на джунгли и посетите рисовые и кофейные плантации. Я расскажу, почему Убуд считается духовным центром Бали, какие ремесла в нем развиты и чем он отличается от других поселений страны.

Тайны Танах Лота

Мы обязательно заедем в потрясающий храм Танах Лот, главный символ Бали. Он расположен прямо на океане и связан с сушей небольшим перешейком, который скрывается под водой во время прилива. Вы узнаете, почему Танах Лот включен в список девяти храмов-защитников острова и действительно ли здесь водятся морские змеи, оберегающие святыню от злых духов океана.