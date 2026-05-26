2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Убуд - сердце культурной жизни Бали

Храм на океане Танах Лот, рисовые и кофейные плантации, местные ремесла и традиции за один день
Вы отправитесь в центральную часть Бали, где познакомитесь с историей и культурой Убуда и насладитесь его живописными окрестностями. Вас ждут древние храмы, лес обезьян, рисовые террасы Тегаллаланг и качели в джунглях. А еще — увлекательные легенды и поверья чудо-острова, рассказанные влюбленным в него жителем.
5
11 отзывов
Убуд - сердце культурной жизни Бали
Убуд - сердце культурной жизни Бали
Убуд - сердце культурной жизни Бали

Описание экскурсии

Бали изнутри

Вы посетите старинный деревенский храм Пура Деса и узнаете, когда и по каким поводам в нем собираются местные. Далее познакомитесь с озорными макаками в лесу обезьян, покатаетесь на качелях с шикарным видом на джунгли и посетите рисовые и кофейные плантации. Я расскажу, почему Убуд считается духовным центром Бали, какие ремесла в нем развиты и чем он отличается от других поселений страны.

Тайны Танах Лота

Мы обязательно заедем в потрясающий храм Танах Лот, главный символ Бали. Он расположен прямо на океане и связан с сушей небольшим перешейком, который скрывается под водой во время прилива. Вы узнаете, почему Танах Лот включен в список девяти храмов-защитников острова и действительно ли здесь водятся морские змеи, оберегающие святыню от злых духов океана.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия на целый день, начало в 08.00.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Мы забираем путешественников из районов Нуса-Дуа, Джимбаран, Кута, Чангу, Семиньяк, Санур и Убуд

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: деревенский храм — 50 000 рупий, рисовые террасы — 50 000 рупий, лес обезьян — 130 000 рупий, храм Танах Лот — 75 000 рупий
  • Обед и сувениры — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таджир
Таджир — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4011 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов. Отлично знаем историю, культуру и традиции родного острова. С удовольствием поделимся с вами любимыми местами и расскажем о них самое интересное! Удивлённые и одновременно счастливые глаза путешественников — это то, ради чего мы работаем. До встречи на чудо-острове!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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татьяна
спасибо огромное, мы первый раз на Бали и такая экскурсия, которая помогла увидеть важные достопримечательности острова и храмы, и водопад, и парки, попробовать вкусные чаи и кофе, сфотографироваться на фоне
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вулкана и понежиться в горячих источниках, а все это благодаря гиду Путу, было легко и просто, за ее рассказами и житейскими разговорами, время пролетело быстро. Благодарю за отличный маршрут и неподражаемые рисовые террасы.

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I
Это была великолепная экскурсия! Места безумно красивые! Гид Путу очень подробно отвечала на все вопросы и рассказывала про местные традиции! Ездили с ребенком 8 лет, который тоже остался под большим впечатлением, так как гид была к нему очень внимательна и отзывчива!
В лес обезьян советую заранее купить связку бананов, что бы была возможность покормить макак)
Это была великолепная экскурсия! Места безумно красивые! Гид Путу очень подробно отвечала на все вопросы и
Это была великолепная экскурсия! Места безумно красивые! Гид Путу очень подробно отвечала на все вопросы и
Это была великолепная экскурсия! Места безумно красивые! Гид Путу очень подробно отвечала на все вопросы и
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Дмитрий
Очень насыщенная экскурсия. Много локаций. Гид Сила (так скажем никнейм) очень интересно рассказал о всех местах, местных традициях. Помогал сделать красочные фотографии. Колоссальный эмоциональный всплеск после увиденного. 100% рекомендосьон!
Очень насыщенная экскурсия. Много локаций. Гид Сила (так скажем никнейм) очень интересно рассказал о всех местах,
Очень насыщенная экскурсия. Много локаций. Гид Сила (так скажем никнейм) очень интересно рассказал о всех местах,
Очень насыщенная экскурсия. Много локаций. Гид Сила (так скажем никнейм) очень интересно рассказал о всех местах,
Очень насыщенная экскурсия. Много локаций. Гид Сила (так скажем никнейм) очень интересно рассказал о всех местах,
Очень насыщенная экскурсия. Много локаций. Гид Сила (так скажем никнейм) очень интересно рассказал о всех местах,
Очень насыщенная экскурсия. Много локаций. Гид Сила (так скажем никнейм) очень интересно рассказал о всех местах,
Очень насыщенная экскурсия. Много локаций. Гид Сила (так скажем никнейм) очень интересно рассказал о всех местах,
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I
экскурсию проводил Абу. большое ему спасибо. отлично говорит по русски, знает историю.
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Л
мою экскурсию проводил замечательный гид Абу. Очень интересный рассказчик, хорошо знает русский, очень внимательный и позитивный. Сама экскурсия насыщенная и яркая. Спасибо большое за чудесный день!
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А
Отлично провели время на экскурсии с Таджиром. Рассказал про историю Бали, про Индонезию, традиции своей страны. Провез по интересным и красивым местам Убуда. Отмечу, что Таджир отлично говорит по-русски. В процессе экскурсии Таджир сделал много красивых фото. Спасибо большое, обязательно вернёмся.
Отлично провели время на экскурсии с Таджиром. Рассказал про историю Бали, про Индонезию, традиции своей страны.
Отлично провели время на экскурсии с Таджиром. Рассказал про историю Бали, про Индонезию, традиции своей страны.
Отлично провели время на экскурсии с Таджиром. Рассказал про историю Бали, про Индонезию, традиции своей страны.
Отлично провели время на экскурсии с Таджиром. Рассказал про историю Бали, про Индонезию, традиции своей страны.
Отлично провели время на экскурсии с Таджиром. Рассказал про историю Бали, про Индонезию, традиции своей страны.
Отлично провели время на экскурсии с Таджиром. Рассказал про историю Бали, про Индонезию, традиции своей страны.
Отлично провели время на экскурсии с Таджиром. Рассказал про историю Бали, про Индонезию, традиции своей страны.
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