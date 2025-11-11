Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПакет «Путешествие Клеопатры» (длительность — 2 часа) Органический мёд является естественным увлажнителем и использовался ещё со времён Клеопатры. Он способствует притягиванию и удержанию влаги в коже, чтоб позволяет сохранить её мягкость и эластичность, тем самым уменьшая морщины и предотвращая сухость. Процедура включает:
- Ритуал для ног • Медовая маска для тела • Расслабляющий балийский массаж • Цветочная ванна Пакет «Райское наслаждение» (длительность — 6,5 часов) Побалуйте себя незабываемым удовольствием, которое будет длиться целый день! Забудьте о всех заботах, мыслях и стрессе и отправьтесь в мир настоящего блаженства. Процедура включает:.
- Ритуал для ног • Расслабляющий балийский массаж • Скраб для тела (авокадо / шоколад / водоросли / зеленый чай) • Маска для тела (авокадо / шоколад / водоросли / зеленый чай) • «Индонезийсклое эпикурийское путешествие» • Традиционный массаж лица • Кремовая ванночка для волос • Массаж рук • Спа-подарок.
По согласованию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Спа-процедуры по выбранному пакету
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Водная прогулка
Удивительно живописный рафтинг по реке Аюнг
Сплавиться по одной из самых длинных и красивых рек на острове
Начало: На ресепшен вашего отеля
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от $45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Посетить горные районы острова и раскрыть их особенный колорит с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Традиционный балийский массаж у вас дома (выезд по всему острову)
Начало: Массажист приедет по вашему адресу
Расписание: Ежедневно в интервале с 08:00 до 21:00.
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$16.68 за человека