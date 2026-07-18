Мои заказы

Северный Бали: озёра и старинные храмы

Посетить горные районы острова и раскрыть их особенный колорит с профессиональным гидом
Бали — это не только пляжи, сёрферы и океан. Это место, где веками развивались архитектура, живопись и богатые религиозные традиции. Приглашаю отправиться на Север Бали, где это особенно заметно. Вы увидите древние храмы, знаменитые «расколотые» ворота и горное озеро Братан.

Я расскажу, кому поклоняются жители острова, чему посвящены их ежедневные ритуалы и другие интересные факты.
4.8
21 отзыв
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы

Описание экскурсии

Чарующий Северный Бали

Я покажу вам самые-самые места этой части острова. В программе экскурсии:

  • Танах Лот — действующий индуистский храм, живописно расположенный на приморской скале. Я поделюсь его историей и легендами.
  • Королевский храм Таман-Аюн — в переводе с индонезийского его название означает «прекрасный сад». И это неслучайно! Храм окружают деревья и бассейны с водой. Вместе мы полюбуемся этим великолепием.
  • Храм Улун Дану — визитная карточка Северного Бали. Это древний храм, построенный прямо на озере Братан. Вы расшифруете особенности его архитектуры и насладитесь идиллическими видами.
  • Ворота Хандара — традиционные «расколотые» балийские ворота. Я расскажу, что они символизируют.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Танах Лот — 75 тыс. рупий, Таман-Аюн — 30 тыс. рупий, Улун Дану — 75 тыс. рупий, ворота Хандара — 30 тыс. рупий
  • Мы сделаем остановку на обед в кафе с индонезийской кухней. Еда и напитки не включены стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петя
Петя — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 110 туристов
Всем привет! Меня зовут Путра, или по-русски Петя:) Я коренной житель Бали и знаю каждый уголок острова. С радостью расскажу вам о местных традициях, культуре, истории. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
1
V
Неплохая экскурсия для тех кто впервые на Бали. много храмов и позитивных моментов. больше порадовало даже не сама экскурсия, а общение с Петей - он коренной балтиец. на все вопросы
читать дальшеуменьшить

отвечал искренне о жизни на Бали, о семье, о заработках … вообщем все что вы хотели спросить, но не знали где и как - это у него. хороший понятный русский язык. можно попросить отклониться от маршрута и все сделает. очень хорошо! однозначно рекомендую! сама экскурсия организована хорошо, вовремя. из недостатков - только пробки Бали, но от Пети это не зависит.
берите этого гида - не пожалеете!

Неплохая экскурсия для тех кто впервые на Бали. много храмов и позитивных моментов. больше порадовало даже
Неплохая экскурсия для тех кто впервые на Бали. много храмов и позитивных моментов. больше порадовало даже
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Спасибо большое за эту экскурсию! Экскурсию вел не Петя (это было согласовано заранее).

Гид не так хорошо говорил по-русски, но нам все равно понравилось.

Он давал нам пространство: ждал, пока мы нагуляемся,
читать дальшеуменьшить

прислушивался к пожеланиям. Так, мы час ждали очереди на фото в воротах Хендера, вышли из тайминга экскурсии, но он все равно свозил нас в последний храм. Когда муж сделал мне предложение, гид оставил нас гулять по храму и наслаждаться моментом.

Спасибо большое за эту экскурсию! Экскурсию вел не Петя (это было согласовано заранее).
Спасибо большое за эту экскурсию! Экскурсию вел не Петя (это было согласовано заранее).
Спасибо большое за эту экскурсию! Экскурсию вел не Петя (это было согласовано заранее).
Спасибо большое за эту экскурсию! Экскурсию вел не Петя (это было согласовано заранее).
Спасибо большое за эту экскурсию! Экскурсию вел не Петя (это было согласовано заранее).
Спасибо большое за эту экскурсию! Экскурсию вел не Петя (это было согласовано заранее).
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень живописная экскурсия! Всё прошло замечательно! Запомнится надолго!!!
Вам был полезен этот отзыв?
ольга
Данная экскурсия была первая, знакомство с островом Бали. На этой экскурсии я познакомилась с замечательным экскурсоводам гидом Петром, он за один день пребывания с ним, изменил мое мнение об острове
читать дальшеуменьшить

в лучшую сторону, с этим замечательным душевным внимательным весёлым жизнерадостным человеком я увидела остров его глазами. Он рассказывал мне много как о самом острове так и о его жителях, так и о стране в целом, оставив мне самые лучшее впечатления и желание вернуться. Кроме того дал огромное количество полезных советов о транспорте, ресторанах, кафе, магазинах и т. д. Он участвовал в фотосесси, предлагал самые красивые локации для незабываемых местах. В конце экскурсии предложил бонусом-огромный супермаркет сувениров с самыми приемлемыми ценами Рекомендую гида Петра всем приезжающим на Бали и уверена, что с его помощью Вы сразу влюбитесь в остров

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Очень яркая, колоритная программа, север Бали это уникальный природный комплекс, все нужно видеть своими глазами в отзыве не описать, много смеялись, Путра огромное спасибо за хорошую интересную программу, отдельное спасибо
читать дальшеуменьшить

за клубнику), за место где вкусный дуриан, завершением вечера у нас был огромный сувенирный магазин, с очень хорошими ценами) с большим выбором. Очень всем рекомендую этого весело и доброжелательного) гида, данную локацию обязательно нужно посмотреть.

Вам был полезен этот отзыв?
С
4 звезды только потому что наши требования не были полностью удовлетворены. Мы просили гида, говорящего а двух языках, русском и английском, так как наша семья интернацинальная. Нашего гида звали кетут
читать дальшеуменьшить

сумантра. Великолепный водитель, для нас в условиях Бали это было важно, 2 детей в машине 6 и 7 лет чувствовали себя в абсолютной безопасности. Он старался много рассказывать, очень увлечён процессом, очень любит делать фотографии и видео своих клиентов. Но поскольку он не говорил на английском совсем, половине семьи было скучно. Но это больше вопрос к организаторам, а не к нему. Места потрясающие, впечатления незабываемые. Ехать конечно далеко и утомительно, но виды того стоят. Спасибо Кетут Сумантра за незабываемую поездку.

4 звезды только потому что наши требования не были полностью удовлетворены. Мы просили гида, говорящего а
4 звезды только потому что наши требования не были полностью удовлетворены. Мы просили гида, говорящего а
4 звезды только потому что наши требования не были полностью удовлетворены. Мы просили гида, говорящего а
4 звезды только потому что наши требования не были полностью удовлетворены. Мы просили гида, говорящего а
4 звезды только потому что наши требования не были полностью удовлетворены. Мы просили гида, говорящего а
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бали

Похожие экскурсии на «Северный Бали: озёра и старинные храмы»

Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
На машине
На микроавтобусе
10 часов
40 отзывов
Индивидуальная
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
Посетить ключевые достопримечательности острова Богов на автомобильной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $200 за человека
Это Бали: дельфины, озеро Братан и храм на воде
На лодке
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бали: дельфины, озеро Братан и храм на воде
Отправиться на свидание к морским обитателям, а после отдохнуть у водопадов и озёр-близнецов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
от $275 за всё до 4 чел.
Завораживающий север Бали
На машине
8 часов
90 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающий север Бали
Храм на озере, тропический сад, самый высокий водопад на острове и горные панорамы за 1 день
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от $126 за всё до 4 чел.
Жемчужины Бали: два храма и самый высокий водопад
На машине
9 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Жемчужины Бали: два храма и самый высокий водопад
Насладиться открыточными видами острова и почувствовать умиротворение в священных местах
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $120 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий на Бали. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Бали
от $150 за экскурсию