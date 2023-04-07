Бали — это не только пляжи, сёрферы и океан. Это место, где веками развивались архитектура, живопись и богатые религиозные традиции. Приглашаю отправиться на Север Бали, где это особенно заметно. Вы увидите древние храмы, знаменитые «расколотые» ворота и горное озеро Братан.



Я расскажу, кому поклоняются жители острова, чему посвящены их ежедневные ритуалы и другие интересные факты.