Северный Бали: озёра и старинные храмы

Посетить горные районы острова и раскрыть их особенный колорит с профессиональным гидом

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Бали — это не только пляжи, сёрферы и океан. Это место, где веками развивались архитектура, живопись и богатые религиозные традиции. Приглашаю отправиться на Север Бали, где это особенно заметно. Вы увидите древние храмы, знаменитые «расколотые» ворота и горное озеро Братан.

Я расскажу, кому поклоняются жители острова, чему посвящены их ежедневные ритуалы и другие интересные факты.
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
Северный Бали: озёра и старинные храмы
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Описание

Что вас ожидает

Чарующий Северный Бали

Я покажу вам самые-самые места этой части острова. В программе экскурсии:

  • Танах Лот — действующий индуистский храм, живописно расположенный на приморской скале. Я поделюсь его историей и легендами.
  • Королевский храм Таман-Аюн — в переводе с индонезийского его название означает «прекрасный сад». И это неслучайно! Храм окружают деревья и бассейны с водой. Вместе мы полюбуемся этим великолепием.
  • Храм Улун Дану — визитная карточка Северного Бали. Это древний храм, построенный прямо на озере Братан. Вы расшифруете особенности его архитектуры и насладитесь идиллическими видами.
  • Ворота Хандара — традиционные «расколотые» балийские ворота. Я расскажу, что они символизируют.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Танах Лот — 75 тыс. рупий, Таман-Аюн — 30 тыс. рупий, Улун Дану — 75 тыс. рупий, ворота Хандара — 30 тыс. рупий
  • Мы сделаем остановку на обед в кафе с индонезийской кухней. Еда и напитки не включены стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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