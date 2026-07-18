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в лучшую сторону, с этим замечательным душевным внимательным весёлым жизнерадостным человеком я увидела остров его глазами. Он рассказывал мне много как о самом острове так и о его жителях, так и о стране в целом, оставив мне самые лучшее впечатления и желание вернуться. Кроме того дал огромное количество полезных советов о транспорте, ресторанах, кафе, магазинах и т. д. Он участвовал в фотосесси, предлагал самые красивые локации для незабываемых местах. В конце экскурсии предложил бонусом-огромный супермаркет сувениров с самыми приемлемыми ценами Рекомендую гида Петра всем приезжающим на Бали и уверена, что с его помощью Вы сразу влюбитесь в остров