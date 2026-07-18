Бали — это не только пляжи, сёрферы и океан. Это место, где веками развивались архитектура, живопись и богатые религиозные традиции. Приглашаю отправиться на Север Бали, где это особенно заметно. Вы увидите древние храмы, знаменитые «расколотые» ворота и горное озеро Братан.
Я расскажу, кому поклоняются жители острова, чему посвящены их ежедневные ритуалы и другие интересные факты.
Я расскажу, кому поклоняются жители острова, чему посвящены их ежедневные ритуалы и другие интересные факты.
Описание экскурсии
Чарующий Северный Бали
Я покажу вам самые-самые места этой части острова. В программе экскурсии:
- Танах Лот — действующий индуистский храм, живописно расположенный на приморской скале. Я поделюсь его историей и легендами.
- Королевский храм Таман-Аюн — в переводе с индонезийского его название означает «прекрасный сад». И это неслучайно! Храм окружают деревья и бассейны с водой. Вместе мы полюбуемся этим великолепием.
- Храм Улун Дану — визитная карточка Северного Бали. Это древний храм, построенный прямо на озере Братан. Вы расшифруете особенности его архитектуры и насладитесь идиллическими видами.
- Ворота Хандара — традиционные «расколотые» балийские ворота. Я расскажу, что они символизируют.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Танах Лот — 75 тыс. рупий, Таман-Аюн — 30 тыс. рупий, Улун Дану — 75 тыс. рупий, ворота Хандара — 30 тыс. рупий
- Мы сделаем остановку на обед в кафе с индонезийской кухней. Еда и напитки не включены стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петя — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 110 туристов
Всем привет! Меня зовут Путра, или по-русски Петя:) Я коренной житель Бали и знаю каждый уголок острова. С радостью расскажу вам о местных традициях, культуре, истории. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Неплохая экскурсия для тех кто впервые на Бали. много храмов и позитивных моментов. больше порадовало даже не сама экскурсия, а общение с Петей - он коренной балтиец. на все вопросы
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Спасибо большое за эту экскурсию! Экскурсию вел не Петя (это было согласовано заранее).
Гид не так хорошо говорил по-русски, но нам все равно понравилось.
Он давал нам пространство: ждал, пока мы нагуляемся,
Гид не так хорошо говорил по-русски, но нам все равно понравилось.
Он давал нам пространство: ждал, пока мы нагуляемся,
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Очень живописная экскурсия! Всё прошло замечательно! Запомнится надолго!!!
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Данная экскурсия была первая, знакомство с островом Бали. На этой экскурсии я познакомилась с замечательным экскурсоводам гидом Петром, он за один день пребывания с ним, изменил мое мнение об острове
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Очень яркая, колоритная программа, север Бали это уникальный природный комплекс, все нужно видеть своими глазами в отзыве не описать, много смеялись, Путра огромное спасибо за хорошую интересную программу, отдельное спасибо
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С
4 звезды только потому что наши требования не были полностью удовлетворены. Мы просили гида, говорящего а двух языках, русском и английском, так как наша семья интернацинальная. Нашего гида звали кетут
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