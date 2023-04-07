Посетить горные районы острова и раскрыть их особенный колорит с профессиональным гидом
Бали — это не только пляжи, сёрферы и океан. Это место, где веками развивались архитектура, живопись и богатые религиозные традиции. Приглашаю отправиться на Север Бали, где это особенно заметно. Вы увидите древние храмы, знаменитые «расколотые» ворота и горное озеро Братан.
Я расскажу, кому поклоняются жители острова, чему посвящены их ежедневные ритуалы и другие интересные факты.
Я расскажу, кому поклоняются жители острова, чему посвящены их ежедневные ритуалы и другие интересные факты.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чарующий Северный Бали
Я покажу вам самые-самые места этой части острова. В программе экскурсии:
- Танах Лот — действующий индуистский храм, живописно расположенный на приморской скале. Я поделюсь его историей и легендами.
- Королевский храм Таман-Аюн — в переводе с индонезийского его название означает «прекрасный сад». И это неслучайно! Храм окружают деревья и бассейны с водой. Вместе мы полюбуемся этим великолепием.
- Храм Улун Дану — визитная карточка Северного Бали. Это древний храм, построенный прямо на озере Братан. Вы расшифруете особенности его архитектуры и насладитесь идиллическими видами.
- Ворота Хандара — традиционные «расколотые» балийские ворота. Я расскажу, что они символизируют.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Танах Лот — 75 тыс. рупий, Таман-Аюн — 30 тыс. рупий, Улун Дану — 75 тыс. рупий, ворота Хандара — 30 тыс. рупий
- Мы сделаем остановку на обед в кафе с индонезийской кухней. Еда и напитки не включены стоимость.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петя — ваш гид на Бали
Всем привет! Меня зовут Путра, или по-русски Петя:) Я коренной житель Бали и знаю каждый уголок острова. С радостью расскажу вам о местных традициях, культуре, истории. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
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Летние
Религиозные
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На весь день
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