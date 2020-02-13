Сплавиться по одной из самых длинных и красивых рек на острове
На севере Бали в тропических лесах протекает самая длинная и полноводная река острова — Аюнг.
Она берёт начало на возвышенности в районе Кантамани и прокладывает путь сквозь джунгли и рисовые поля.
Этот сплав подарит вам радостные воспоминания и возможность насладиться природой острова! А в завершение вас будет ждать традиционный обед в местном кафе.
Она берёт начало на возвышенности в районе Кантамани и прокладывает путь сквозь джунгли и рисовые поля.
Этот сплав подарит вам радостные воспоминания и возможность насладиться природой острова! А в завершение вас будет ждать традиционный обед в местном кафе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Трансфер в рафт-клуб и инструктаж
Утром мы заберем вас из отеля и отвезем к месту начала сплава по реке. Инструктор выдаст вам необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем, весло. Из обуви понадобятся сандалии или качественные коралловые тапки, которые не размокнут и не слетят с ноги во время сплава. Если такой обуви у вас нет, можно купить ее в рафт-центре.
Затем вы прослушаете краткий инструктаж на английском языке технике гребли, а также основные правила безопасности и поведения на воде.
Сплав по реке Аюнг
Маршрут протяженностью 10 километров проходит по живописным местам: вы преодолеете множество перекатов и поворотов, будете плыть в глубоких ущельях, под отвесными скалами, а также в зарослях тропических растений.
Организационные детали
- Рафтинг подходит для детей от 5 лет
- В стоимость включено: экипировка, страховка, обед
- Трансфер из районов Убуд, Санур, Кута, Семиньяк включен в стоимость. За дополнительную плату мы можем забрать вас из других районов. Стоимость можно уточнить в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Yuliya — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 460 туристов
Наша команда гидов знает все потаённые уголки Бали. Мы любим рассказывать об острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведём для вас действительно незабываемые экскурсии!
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Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
13 фев 2020
Понравилось!
И
Илья
13 фев 2020
Прекрасная река, красивейшие места. Очень доброжелательные люди. Минусов не увидел. Рекомендую всем
Владимир
31 окт 2019
Просто шикарный рафтинг. Не сложно, но поработать веслом надо, достаточно адреналина, не коротко и не затянуто, шикарные виды по пути, классный командный дух на лодке. Есть несколько доплат - если хотите зиплайн от места сбора до лодки (100к рупий), если хотите фото (нормальные, но совет - садитесь в первый ряд, со второго фото выглядывать сложновато), и рулевой просит чаевые (мы дали 100к, за такое счастье не жалко). Но очень советую, был с ребенком 7 лет дочкой - тоже в восторге.
Сергей
22 июня 2019
Хорошая неутомительная экскурсия. Ехать из Нуса Дуа дольше, чем мы предполагали, как и везде на Бали, забрали в 6. По приезду на место старта дают чай/кофе с печеньем, есть туалет. Аренда сандалей, которые не спадывают, 15000 рупий. Далее получаете обмудирование, короткий инструктаж и стартуете. Места живописные, плыть интересно. Есть остановка в красивом месте для отдыха и фото. На финише обед, дают полотенца, есть душ. Фото/видео можно купить, снимали всех по маршруту, но мы не взяли, т. к. качество изображения очень плохое. Вот это, пожалуй, единственный минус, хотели взять, но не в таком качестве.
A
Anastasiya
14 мая 2019
в целом нам понравился рафтинг, но маршрут сплава очень спокойный, крутых спусков и поворотов нет, все довольно лайтово. Но вокруг потрясающей красоты природа: водопады, джунгли, обезьяны, бегающие вдоль берега - все это сделало наш день, рафинг нам запомнится надолго!
Г
Галина
27 мар 2019
Супер сплав по реке Телага. Незабываемые эмоции, красивейшая природа!
А
Александр
12 мар 2019
В основном, все понравилось, но было одно но, я плыл на дырявой лодке и её систематически приходилось останавливаться и подкачивать,заклейте её пожалуйста:))))
Алексей
3 мар 2019
Горная река с фантастически красивой природой и под занавес с 4-х метровым порогом. Отдаю должное профессионализму инструктора. Ехать однозначно если отлежали бока на пляже.
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