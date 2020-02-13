На севере Бали в тропических лесах протекает самая длинная и полноводная река острова — Аюнг. Она берёт начало на возвышенности в районе Кантамани и прокладывает путь сквозь джунгли и рисовые поля. Этот сплав подарит вам радостные воспоминания и возможность насладиться природой острова! А в завершение вас будет ждать традиционный обед в местном кафе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер в рафт-клуб и инструктаж

Утром мы заберем вас из отеля и отвезем к месту начала сплава по реке. Инструктор выдаст вам необходимое снаряжение: спасательный жилет, шлем, весло. Из обуви понадобятся сандалии или качественные коралловые тапки, которые не размокнут и не слетят с ноги во время сплава. Если такой обуви у вас нет, можно купить ее в рафт-центре.

Затем вы прослушаете краткий инструктаж на английском языке технике гребли, а также основные правила безопасности и поведения на воде.

Сплав по реке Аюнг

Маршрут протяженностью 10 километров проходит по живописным местам: вы преодолеете множество перекатов и поворотов, будете плыть в глубоких ущельях, под отвесными скалами, а также в зарослях тропических растений.

Организационные детали