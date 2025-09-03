Мои заказы

Тайны Севера Бали: завтрак в саду, водопад Нунг Нунг, рисовые террасы

Магия острова с раннего утра и до заката: мистическое озеро и храм Бератан среди гор, завтрак с клубничным меню в ботаническом саду, могучий водопад Нунг Нунг, легендарные рисовые террасы Тегалаланг и дегустация самого дорогого кофе Лювак. Откройте для себя Бали таким, каким его знают и любят!
14 отзывов
Описание экскурсии

По-настоящему прочувствовать Бали Эта однодневная экскурсия для тех, кто хочет по-настоящему прочувствовать Бали. В комфортном ритме мы покажем вам самые великие места острова – те, ради которых сюда мечтают попасть тысячи путешественников. От величественного храма, воспетого на открытках, и до удивительного места, где рождается самый дорогой кофе в мире. Погружение в сердце Бали Мы начнем наше путешествие с посещения озера Бератан, где расположен знаменитый храм Улун Дану Бератан. Его отражение в кристально чистых водах озера – это зрелище, которое останется в вашей памяти навсегда. После этого мы насладимся спокойным завтраком в живописном ботаническом саду, окруженном экзотической растительностью. Прикосновение к природе и культуре Затем нас ждет захватывающий дух водопад Нунг Нунг, где мощные струи воды обрушиваются с огромной высоты. Ощутите прохладу и энергию этого природного чуда. Далее мы отправимся к рисовым террасам Тегалаланг – каскадам изумрудных полей, созданных руками человека. Это место – яркий пример гармонии между человеком и природой. Изысканный вкус Бали Завершим наш день посещением кофейной плантации, где вы узнаете все секреты производства знаменитого кофе Лювак. Здесь вы сможете попробовать этот уникальный напиток и приобрести местные сувениры. Важная информация:
Без возрастных ограничений, физическая подготовка не требуется.

Ежедневно в 07:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро и храм Бератан
  • Водопад Нунг Нунг
  • Рисовые террасы Тегалаланг
  • Кофейная плантация Лювак
Что включено
  • Услуги гида
  • Индивидуальный трансфер (из любого района, но не далее рисовых террас Тегалаланг)
  • Завтрак в ботаническом саду
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед и ужин
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель (не далее рисовых террас Тегалаланг)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Без возрастных ограничений
  • Физическая подготовка не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Настя
3 сен 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Прилетев на Бали, я даже не знала о мантах, но благодаря открытости менеджера поняла, что упускаю многое. Организация была спокойной, без суеты, и мы подружились с русскими ребятами. Единственное замечание — водитель ехал слишком быстро, хотя по таймингам всё было хорошо. Желаю успехов в развитии!
Д
Дана
29 авг 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Несмотря на то, что мне говорили, будто на Бали нет хороших организаторов туров, я была приятно удивлена. Трансфер был комфортным, а гид — просто замечательный! Она
читать дальше

всегда улыбалась и была готова помочь. Единственное, что немного расстроило, — это неправильное планирование времени: нас предупредили, что заберут в 5:30, но приехали в 3:45, а меня забрали только в 5:40. Но даже дождь и небольшие задержки не испортили впечатления от экскурсии!

В
Виталий
25 июл 2025
Поездка прошла великолепно! Несмотря на то, что гид был англоязычным, мы легко нашли общий язык. Посетили множество красивых и значимых мест северной части острова, включая озеро и храм Братан, водопад Нунг Нунг, рисовые террасы Jatiluwih и кофейные плантации. Эти места оставили незабываемые впечатления, которые будут радовать нас долгое время.
Л
Лилия
14 июл 2025
Обе экскурсии — на вулкан Иджен и эта — были просто великолепны! Бали — невероятно красивое место, и я осталась в полном восторге!
М
Михаил
24 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Отдельная благодарность гиду-водителю Хуммаму за профессионализм. Программа была разнообразной и интересной, а поездки между локациями — комфортными.
М
Мими
14 июн 2025
Несмотря на пасмурную погоду, экскурсия очень понравилась всей компании! Наш гид и водитель Хуммам сумел поднять настроение. Маршрут продуманный, день насыщенный, но не утомительный — всё в меру. Спасибо за отличный день! Обязательно вернёмся к вам снова.
К
Ксения
10 июн 2025
Поездка была просто замечательной! Гид Иван увлекательно рассказывал о Бали, его традициях и истории. Всё прошло спокойно и дружелюбно. Рекомендую команду гидов — они с радостью расскажут, объяснят и дадут
читать дальше

советы. Также ездили на Нуса-Пенида на два дня. Хотя гида не было, местные жители оказались очень доброжелательными. Без знания английского мы прекрасно общались, шутили и понимали друг друга. Перед снорклингом обязательно примите таблетки от укачивания, так как качка сильная. Гиды подскажут лучшие места для фотографий и даже помогут сделать снимки.

М
Маргарита
9 июн 2025
Я ездила в сентябре на Тегалаланг, Бератан и водопад Нунг-Нунг и получила массу впечатлений!
Маршрут построен идеально: нигде не спешили, посетили как популярные, так и скрытые места. Всё грамотно распределено по
читать дальше

времени — особенно порадовало, что к водопаду мы приехали, когда кроме нас там никого не было.

Для сравнения: недавно ездила туда сама — попала в толпу и с трудом выбралась обратно. Думаю, самостоятельно такой маршрут за день осилить очень сложно.

Однозначно рекомендую эту экскурсию! Если снова окажусь на Бали, поеду с ними ещё раз по другим маршрутам. Отдельный плюс — отличная музыка в машине, меладзе на Бали оказалось то, что нужно!

Е
Екатерина
6 июн 2025
Экскурсия супер)) Гид Иван рассказал много интересного о Бали и показал красивые места северной части острова. Это было незабываемо!
В
Владимир
20 мая 2025
Хотел бы сказать большое спасибо за такую экскурсию. Всё было прекрасно! Желаю успехов и процветания в вашем деле!
Д
Демид
9 мая 2025
Поездка прошла замечательно! Водитель был очень профессионален, быстро и комфортно довозил нас до всех мест. Локации потрясающие: храм, водопад, террасы. Остались очень довольны!
Е
Елена
8 мая 2025
Эта экскурсия — лучшая из всех, что мы посетили на Бали! Отличная организация, удобные трансферы, водитель профессионально доставлял нас к каждой локации. Впечатления останутся надолго, и в следующую поездку на Бали мы снова выберем вашу компанию.
Н
Наталья
4 мая 2025
Спасибо за невероятные впечатления! Было здорово погрузиться в природу и культуру не с туристической, а с настоящей стороны. Экскурсия очень понравилась, особенно забота и внимание гида Хуммама (простите, если неправильно назвала имя). Обязательно буду рекомендовать вас друзьям!
С
Секирр
13 дек 2024
Спасибо за чудесную экскурсию! Гид и водитель были просто замечательными. Всё прошло на высшем уровне, и мы остались очень довольны)

