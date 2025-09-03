Н Настя Экскурсия превзошла все ожидания! Прилетев на Бали, я даже не знала о мантах, но благодаря открытости менеджера поняла, что упускаю многое. Организация была спокойной, без суеты, и мы подружились с русскими ребятами. Единственное замечание — водитель ехал слишком быстро, хотя по таймингам всё было хорошо. Желаю успехов в развитии!

Д Дана всегда улыбалась и была готова помочь. Единственное, что немного расстроило, — это неправильное планирование времени: нас предупредили, что заберут в 5:30, но приехали в 3:45, а меня забрали только в 5:40. Но даже дождь и небольшие задержки не испортили впечатления от экскурсии! Экскурсия превзошла все ожидания! Несмотря на то, что мне говорили, будто на Бали нет хороших организаторов туров, я была приятно удивлена. Трансфер был комфортным, а гид — просто замечательный! Она

В Виталий Поездка прошла великолепно! Несмотря на то, что гид был англоязычным, мы легко нашли общий язык. Посетили множество красивых и значимых мест северной части острова, включая озеро и храм Братан, водопад Нунг Нунг, рисовые террасы Jatiluwih и кофейные плантации. Эти места оставили незабываемые впечатления, которые будут радовать нас долгое время.

Л Лилия Обе экскурсии — на вулкан Иджен и эта — были просто великолепны! Бали — невероятно красивое место, и я осталась в полном восторге!

М Михаил Прекрасная экскурсия! Отдельная благодарность гиду-водителю Хуммаму за профессионализм. Программа была разнообразной и интересной, а поездки между локациями — комфортными.

М Мими Несмотря на пасмурную погоду, экскурсия очень понравилась всей компании! Наш гид и водитель Хуммам сумел поднять настроение. Маршрут продуманный, день насыщенный, но не утомительный — всё в меру. Спасибо за отличный день! Обязательно вернёмся к вам снова.

К Ксения советы. Также ездили на Нуса-Пенида на два дня. Хотя гида не было, местные жители оказались очень доброжелательными. Без знания английского мы прекрасно общались, шутили и понимали друг друга. Перед снорклингом обязательно примите таблетки от укачивания, так как качка сильная. Гиды подскажут лучшие места для фотографий и даже помогут сделать снимки. Поездка была просто замечательной! Гид Иван увлекательно рассказывал о Бали, его традициях и истории. Всё прошло спокойно и дружелюбно. Рекомендую команду гидов — они с радостью расскажут, объяснят и дадут

М Маргарита

Маршрут построен идеально: нигде не спешили, посетили как популярные, так и скрытые места. Всё грамотно распределено по времени — особенно порадовало, что к водопаду мы приехали, когда кроме нас там никого не было.



Для сравнения: недавно ездила туда сама — попала в толпу и с трудом выбралась обратно. Думаю, самостоятельно такой маршрут за день осилить очень сложно.



Для сравнения: недавно ездила туда сама — попала в толпу и с трудом выбралась обратно. Думаю, самостоятельно такой маршрут за день осилить очень сложно.

Однозначно рекомендую эту экскурсию! Если снова окажусь на Бали, поеду с ними ещё раз по другим маршрутам. Отдельный плюс — отличная музыка в машине, меладзе на Бали оказалось то, что нужно! Я ездила в сентябре на Тегалаланг, Бератан и водопад Нунг-Нунг и получила массу впечатлений!

Е Екатерина Экскурсия супер)) Гид Иван рассказал много интересного о Бали и показал красивые места северной части острова. Это было незабываемо!

В Владимир Хотел бы сказать большое спасибо за такую экскурсию. Всё было прекрасно! Желаю успехов и процветания в вашем деле!

Д Демид Поездка прошла замечательно! Водитель был очень профессионален, быстро и комфортно довозил нас до всех мест. Локации потрясающие: храм, водопад, террасы. Остались очень довольны!

Е Елена Эта экскурсия — лучшая из всех, что мы посетили на Бали! Отличная организация, удобные трансферы, водитель профессионально доставлял нас к каждой локации. Впечатления останутся надолго, и в следующую поездку на Бали мы снова выберем вашу компанию.

Н Наталья Спасибо за невероятные впечатления! Было здорово погрузиться в природу и культуру не с туристической, а с настоящей стороны. Экскурсия очень понравилась, особенно забота и внимание гида Хуммама (простите, если неправильно назвала имя). Обязательно буду рекомендовать вас друзьям!