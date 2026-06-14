3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Все грани сказочного Бали за 2 дня (всё включено)

Глубокое погружение в балийскую культуру, местный быт и природные сокровища острова
Это путешествие откроет для вас главные природные красоты Бали, познакомит с местной культурой и национальной кухней.

За два дня мы проедем весь остров с юга на север: вы увидите балийские храмы, рисовые, кофейные и клубничные плантации, отдохнёте на чёрном пляже и встретитесь с дикими дельфинами, искупаетесь в горячем источнике и заглянете в заброшенный отель.
4.9
19 отзывов
Все грани сказочного Бали за 2 дня (всё включено)
Все грани сказочного Бали за 2 дня (всё включено)
Все грани сказочного Бали за 2 дня (всё включено)

Описание экскурсии

День 1

Вы посетите красивейший храм Танах Лот, один из трёх основных храмов на Бали, построенный для поклонения Дэва Баруна — богу Океана. Попасть в Танах Лот, стоящий на скале, можно только во время отлива: в остальное время храм окружён волнами Индийского океана.

Проедете через колоритные деревни и окунётесь в настоящую жизнь острова: увидите, как живут и как работают балийские крестьяне, как они обрабатывают поле, выращивают рис и цветы.

Побываете в самых красивых точках ботанического сада Kebun Raya Bedugul, где рассмотрите сотни видов тропических цветов и деревьев.

Мы остановимся на озере Бэратан и увидим храм на воде Пура Улун Дану Бэратан. Выясним, каким божествам он посвящён, и углубимся в специфику религии острова. После прогулки по парку у храма отправимся на обед в ресторан с национальной кухней.

По дороге в отель вы насладитесь потрясающими панорамами острова, увидите многочисленные плантации кофе, какао, ванили, гвоздики и фруктов.

Отдохнёте на тихом пляже Ловина с чёрным песком и спокойным морем — одном из самых приятных мест для купания. Здесь же находится отель, в котором мы остановимся на ночь.

День 2

На рассвете вы отправитесь в морское путешествие к диким дельфинам на традиционном рыбацком катамаране. Мы удалимся на пару километров от берега, чтобы поближе посмотреть на животных. Иногда они подплывают совсем близко к катамарану.

После завтрака отправимся к горячему источнику Банджар, где вы искупаетесь в бассейне с целебной водой, бьющей из недр земли, рассмотрите традиционные балийские постройки и статуи драконов.

Посетим водопад Мундук — один из самых живописных и завораживающих на Бали, а также озёра Буян и Тамблинган, расположенные в кратере потухшего вулкана.

Съездим на плантацию клубники, которую на Бали выращивают в прохладных горных районах. Здесь можно попробовать сладкие ягоды и выпить стакан клубничного сока.

Заглянем в одно из необычных мест острова, которое отличается от стандартных природных и культурных объектов. Вы увидите заброшенный отель, поросший мхом, окутанный слухами и тайнами.

После обеда в ресторане с видом на рисовое террасы и горы мы отправимся в храмовый комплекс Пура Таман Аюн. Здесь вы полюбуетесь потрясающей традиционной архитектурой, большим ландшафтным садом, а также прудами с лотосами и рыбками.

Организационные детали

В стоимость всё включено: трансфер на автомобиле Suzuki APV Luxury с кондиционером, все входные билеты, питание (завтрак шведский стол, 2 обеда шведский стол, ужин), чай и кофе во время завтрака и обеда, минеральная вода на ужин, проживание в номере отеля на берегу моря, катамаран для поездки к дельфинам.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$245
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яник
Яник — ваш гид на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 87 туристов
Я — лицензионный гид на Бали. Родился и живу на острове, долгое время работал официально гидом в крупных туристических агентствах, владею русским, английским, немного испанским и японским языками. Я влюблён в
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Бали и уверен, что после моих экскурсий и у вас останутся незабываемые впечатления. Моя машина — Suzuki APV Luxury с кондиционером, в машине могут сидеть до 6 человек. Со мной вы сможете исследовать остров с комфортом, познакомиться с культурным наследием Бали, увидеть индуистские храмы, насладиться потрясающей природой острова и услышать его легенды и мифы. До скорых встреч!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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Ирина
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От души душевно в душу» 😊 На этой экскурсии можно посмотреть не только сказочный Бали,
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но и познакомиться с уникальным, светлым и добрым человеком Яником, таких людей очень редко сейчас можно встретить. Мало того что в саму экскурсию входит посещение очень многих прекрасных мест, но также эта экскурсия дополняется очень интересным и познавательными рассказами Яника😊а ещё он прекрасно поёт 😊 Все два дня маршрут подстраиваться исключительно под ваши интересы, места к посещению очень интересные и необыкновенно красивые, так же по моей просьбе экскурсия была дополнена качелями над рисовыми террасами, но это было не просто дополнение, а Яник и здесь постарался и выбрал на мой взгляд лучшую локацию. В общем два дня были каруселью незабываемых и ярких впечатлений: храмы, водопад, Тихий океан, встреча с дельфинами, дегустация фреша из клубники, обеды, ужин, завтрак на рассвете с балийским кофе, интересные беседы и рассказы!!! Спасибо Янику за эти прекрасные два дня!!! 💯 рекомендую эту экскурсию, даже настоятельно рекомендую побывать на этой экскурсии!!!
Яник ещё раз спасибо 🙏🙏🙏

Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От+4
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Если коротко об этой экскурсии, то можно 💯 сказать, что эта экскурсия прошла под лозунгом «От
Яник
Яник
Ответ организатора:
Спасибо большое Вам за внимание и прекрасное впечатление. Рад тоже с Вами познакомиться и отдельно спасибо за подарки гречки и полбы. Благодарю Вас. Хорошего Вам дня.
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И
Яник - щедрая душа!!! Это были два удивительных дня в хорошей компании! Очень хотелось попасть на эту жкскурчюстю когда прочла описание, но переживала, что меня одну не возьмут. Но Яник
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смог меня взять к другим гостям. И ему за это отдельное спасибо! Очень внимательный к нашим пожеланиям, интересный рассказчик и собеседник. За эти два дня мы многое узнали о культуре и религии балийцев и не только. Много увидели красивых мест, сделали красивые фото по советам Яника. Экскурсия организована очень хорошо, мы не устали, все было для нашей безопасности, мы миновали толпы больших экскурсий. Отдельное спасибо нашему водителю - профессионал своего дела, аккуратно управлял комфортабельным автомобилем. Яник всегда организовывал перекуса и вкусное питание. Много можно говорить - но лучше все посмотреть самим. Это стоит таких денег. Яник - Вы настоящий профессионал, влюблённый в свое дело! Процветания Вам и Вашему нужному делу! Ещё раз - большое спасибо!

Яник
Яник
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое. Благодарю.
Всегда хочу показывать и расказывать всем гостьям которые поедут на мою программу. Спасибо Ингга. Хорошего Вам дня.
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С
Добрый день! Покупая тур на Бали, мы не знали ничего об этом прекрасном острове. Благодаря нашему гиду Янику, мы настолько глубоко познали культуру этой страны, религию, посетили множество прекрасных, живописных
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и впечатляющих мест по всему острову. Яник это не просто гид, это глубоко верующий, душевный, понимающий человек. На все наши вопросы, всегда отвечал от души. Мы в неописуемом восторге. Спасибо огромное Яник

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И
Хочу сказать огромнейшее спасибо нашему гиду Янику. Это добрейшей души человек. Он мастер своего дела, очень опытный и весёлый! Два дня экскурсии пролети насыщенно и очень познавательно. Яник спланировал весь маршрут так, что на всех точках мы были первыми - минуя гигантские очереди из других туристов. Спасибо огромное за все. Желаю больше благодарных клиентов
Яник
Яник
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое. Всегда рад показывать красоты нашего острова и рассказывать о всех, что у нас есть на Бали нашим любимым гостям. Спасибо еще раз.
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Е
Отличная экскурсия в формате "все включено"!
Яник прекрасный рассказчик и очень душевный человек. Два дня полетели незаметно. Дельфины были! Обезьянки и рыбки- тоже!
Яник
Яник
Ответ организатора:
Спасибо большое Вам. Всегда рад показывать и рассказыват гостям о том,что у нас есть на Бали особенно север Бали. С Яником на Бвли отдых гостей 100% пять баллов!
Спа,ибо еще раз.
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Ekaterina
Невероятная экскурсия, Яник очень пунктуальный, вежливый, внимательный и открытый к общению и разговору ГИД. Мы были приятно удивлены, что Яник отлично разговаривает на русском языке и мы друг друга понимали
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с полуслова. На все наши вопросы отвечал с превеликим удовольствием и открытостью. Программа была очень насыщенная и интересная. Север Бали невероятен. Точно знаем, что ещё вернемся туда не раз. Всю дорогу мы передвигались на комфортабельном автомобиле. Рекомендую брать только индивидуальные экскурсии - это ваш личный комфорт. Лично мы будем брать только их. Очень понравился ужин из УХИ И РЫБЫ, кормёжка милых макак и дегустация чаёв и кофе ЛЮВАК на частной плантации. Рекомендуем от души эту экскурсию и гида Яника!

Невероятная экскурсия, Яник очень пунктуальный, вежливый, внимательный и открытый к общению и разговору ГИД. Мы были
Невероятная экскурсия, Яник очень пунктуальный, вежливый, внимательный и открытый к общению и разговору ГИД. Мы были
Невероятная экскурсия, Яник очень пунктуальный, вежливый, внимательный и открытый к общению и разговору ГИД. Мы были
Невероятная экскурсия, Яник очень пунктуальный, вежливый, внимательный и открытый к общению и разговору ГИД. Мы были
Невероятная экскурсия, Яник очень пунктуальный, вежливый, внимательный и открытый к общению и разговору ГИД. Мы были
Невероятная экскурсия, Яник очень пунктуальный, вежливый, внимательный и открытый к общению и разговору ГИД. Мы были
Невероятная экскурсия, Яник очень пунктуальный, вежливый, внимательный и открытый к общению и разговору ГИД. Мы были
Невероятная экскурсия, Яник очень пунктуальный, вежливый, внимательный и открытый к общению и разговору ГИД. Мы были
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