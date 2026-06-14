3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это путешествие откроет для вас главные природные красоты Бали, познакомит с местной культурой и национальной кухней. За два дня мы проедем весь остров с юга на север: вы увидите балийские храмы, рисовые, кофейные и клубничные плантации, отдохнёте на чёрном пляже и встретитесь с дикими дельфинами, искупаетесь в горячем источнике и заглянете в заброшенный отель.

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Описание экскурсии

День 1

Вы посетите красивейший храм Танах Лот, один из трёх основных храмов на Бали, построенный для поклонения Дэва Баруна — богу Океана. Попасть в Танах Лот, стоящий на скале, можно только во время отлива: в остальное время храм окружён волнами Индийского океана.

Проедете через колоритные деревни и окунётесь в настоящую жизнь острова: увидите, как живут и как работают балийские крестьяне, как они обрабатывают поле, выращивают рис и цветы.

Побываете в самых красивых точках ботанического сада Kebun Raya Bedugul, где рассмотрите сотни видов тропических цветов и деревьев.

Мы остановимся на озере Бэратан и увидим храм на воде Пура Улун Дану Бэратан. Выясним, каким божествам он посвящён, и углубимся в специфику религии острова. После прогулки по парку у храма отправимся на обед в ресторан с национальной кухней.

По дороге в отель вы насладитесь потрясающими панорамами острова, увидите многочисленные плантации кофе, какао, ванили, гвоздики и фруктов.

Отдохнёте на тихом пляже Ловина с чёрным песком и спокойным морем — одном из самых приятных мест для купания. Здесь же находится отель, в котором мы остановимся на ночь.

День 2

На рассвете вы отправитесь в морское путешествие к диким дельфинам на традиционном рыбацком катамаране. Мы удалимся на пару километров от берега, чтобы поближе посмотреть на животных. Иногда они подплывают совсем близко к катамарану.

После завтрака отправимся к горячему источнику Банджар, где вы искупаетесь в бассейне с целебной водой, бьющей из недр земли, рассмотрите традиционные балийские постройки и статуи драконов.

Посетим водопад Мундук — один из самых живописных и завораживающих на Бали, а также озёра Буян и Тамблинган, расположенные в кратере потухшего вулкана.

Съездим на плантацию клубники, которую на Бали выращивают в прохладных горных районах. Здесь можно попробовать сладкие ягоды и выпить стакан клубничного сока.

Заглянем в одно из необычных мест острова, которое отличается от стандартных природных и культурных объектов. Вы увидите заброшенный отель, поросший мхом, окутанный слухами и тайнами.

После обеда в ресторане с видом на рисовое террасы и горы мы отправимся в храмовый комплекс Пура Таман Аюн. Здесь вы полюбуетесь потрясающей традиционной архитектурой, большим ландшафтным садом, а также прудами с лотосами и рыбками.

Организационные детали

В стоимость всё включено: трансфер на автомобиле Suzuki APV Luxury с кондиционером, все входные билеты, питание (завтрак шведский стол, 2 обеда шведский стол, ужин), чай и кофе во время завтрака и обеда, минеральная вода на ужин, проживание в номере отеля на берегу моря, катамаран для поездки к дельфинам.