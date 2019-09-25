3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. Все грани сказочного Бали за 2 дня

Двухдневное погружение в балийскую культуру, местный быт и природные сокровища острова

Яник
Задать вопрос
Яник – ваш гид
Это путешествие откроет для вас главные природные красоты острова Бали, познакомит с местными традициями, культурой и национальной кухней.

За два дня мы проедем весь остров с юга на север, останавливаясь в его самых интересных точках: вы посетите балийские храмы, увидите рисовые, кофейные и клубничные плантации, отдохнете на чёрном пляже и встретитесь с дикими дельфинами, искупаетесь в горячем источнике и познакомитесь с бытом местных жителей.

После этой поездки вы почувствуете и поймете, почему Бали по праву называется райским уголком нашей планеты.
От $400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня

Что вас ожидает

День 1

Храм Танах Лот на берегу океана
Вы посетите красивейший храм Танах Лот, один из трёх основных храмов на Бали, построенный для поклонения Дэва Баруна — богу Океана. Попасть в Танах Лот, возвышающийся на скале, можно только во время отлива: во время прилива храм полностью окружен волнами Индийского океана.

Культура и быт местных жителей
Вы проедете через колоритные деревни, которые не входят в стандартные туристические маршруты, и окунетесь в настоящую жизнь острова Бали: увидите, как живут и как работают балийские крестьяне, как они обрабатывают поле, выращивают рис и цветы. По дороге мы можем остановиться, чтобы сделать фотографии или купить вкусные и недорогие балийские фрукты в уличных лавках. А затем вы проедете по самым красивым точкам ботанического сада Kebun Raya Bedugul, где рассмотрите сотни видов тропических деревьев, растений и цветов.

Гармония с природой в храме Пура Улун Дану Бэратан
Мы остановимся на озере Бэратан — в этом живописном и сакральном месте вы рассмотрите храм на воде Пура Улун Дану Бэратан, узнаете, каким божествам он посвящен, и углубитесь в специфику религии острова. А после прогулки по красивейшему парку у храма мы можем отправиться на обед в местный ресторан с национальными балийскими блюдами.

Чёрный пляж и невероятная природа Бали
Вы увидите множество озёрных обезьян, сможете пообщаться с животными, покормить их и сфотографировать. По дороге в отель вы насладитесь потрясающими панорамами острова, увидите многочисленные плантации кофе, какао, ванили, гвоздики и фруктов. Остановитесь на тихом пляже Ловина с чёрным песком и спокойным морем, одном из самых приятных мест для купания. Здесь же находится отель, в котором мы остановимся на ночь.

День 2

Утро в компании дельфинов
На рассвете вас ждет морское путешествие к диким дельфинам на традиционном рыбацком катамаране. Мы на пару километров отплывем от берега, чтобы поближе посмотреть на животных, ведь увидеть дельфинов здесь можно только рано утром. Иногда они подплывают совсем близко к катамарану, иногда чуть дальше и, как правило, всегда держатся группой.

Магия воды: источники, водопады и озёра
После завтрака мы отправимся к горячему источнику Банджар, где вы искупаетесь в бассейне с целебной водой, бьющей из недр земли, рассмотрите традиционные балийские постройки и статуи драконов. Затем вас ждет водопад Мундук, один из самых живописных и завораживающих на Бали, и озёра Буян и Тамблинган, расположенные в кратере потухшего вулкана.

Плантация клубники
Вы посетите плантацию клубники, которую на Бали выращивают в прохладных горных районах. Здесь можно попробовать сладкие ягоды и выпить стакан клубничного сока, увидеть, как растут различные экзотические фрукты, растения и цветы.

Легенда заброшенного отеля
По пути мы заглянем в одно из необычных мест острова, которое отличается от стандартных природных и культурных объектов. Вы увидите заброшенный отель, поросший мхом, окутанный слухами и тайнами. По легенде, в одну ночь из отеля таинственно пропали все постояльцы и персонал.

Сады и ландшафты комплекса Пура Таман Аюн
После обеда в ресторане с видом на рисовое террасы и горы мы отправимся в храмовый комплекс Пура Таман Аюн. Название храма переводится как «прекрасный сад», и это соответствует истине — здесь вы полюбуетесь потрясающей традиционной архитектурой, большим ландшафтным садом, а также прудами с лотосами и рыбками. Это чудесное место станет красочным финальным аккордом нашей экскурсии.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит: транспорт с кондиционером, сопровождение русскоговорящего гида, все входные билеты, питание (завтрак шведский стол, 2 обеда шведский стол, ужин), чай и кофе во время завтрака и обеда, минеральная вода на ужин, проживание в номере отеля на берегу моря, катамаран для поездки к дельфинам.

Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня
Все грани сказочного Бали за 2 дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Яник
Яник
Уважаемые Дамы и Господа! Добро пожаловать на остров Бали! Меня зовут Яник, мне 45 лет, я являюсь лицензионным гидом на Бали. Я родился и живу на острове, долгое время работал официально гидом в крупных туристических агентствах, владею русским , английским, немного испанским и японским языками. Я влюблен в Бали и уверен, что после моих экскурсий и у вас останутся незабываемые впечатления. Моя машина — SUZUKI APV LUXURY 2015 с кондиционером, в машине могут сидеть до 6 человек. Со мной Вы сможете исследовать остров с комфортом, познакомиться с культурным наследием Бали, увидеть индуистские храмы, насладиться потрясающей природой острова и услышать его легенды и мифы. До скорых встреч!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Алексей
25 сентября 2019
Экскурсия отличная! Широчайший спектр увиденного, и красивейшие храмы, и рассвет с дельфинами, и снорклинг с рыбками, и водопад и тд и тп. Вообщем не заскучаете! Переживали по поводу продолжительности, думали устанем за 2 дня, надоест, но путешествие оказалось на столько насыщенным и каждая следующая локация поражала нас вновь и вновь, что устать нам не давали гормоны.
Знание и владение языком достойное, на других экскурсиях самое неприятное было то, что приходилось разбираться что же говорит гид, тут такого не было.
Вообщем настоятельно рекомендую!
Антонина
13 сентября 2018
12-13 сентября были с мужем на экскурсии с Яником! Очень интересная программа! Яник очень отзывчивый гид . Нам очень понравилось ) можем смело рекомендовать эту экскурсию и гида ) спасибо Янику за два прекрасных дня!
24 июля 2018
Яник, огромная благодарность за предоставленую возможность, узнать, что есть за страна Индонезия и какой многогранный Бали! Хоть мы увидели не все достопримечательности в эти 2 дня, узнали много нового и получили грандиозные впечатления! Спасибо и удачи во всем! Процветания всем!!!

Обзорные экскурсии на Бали

Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски УбудаСердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски УбудаСердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
$60 за экскурсию
10 часов
45 отзывов
Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники
Большое путешествие в разные уголки Бали поможет вам открыть всю прелесть острова, его гармонию и контрасты. Вы увидите, как местные жители выращивают кофе и рис в потрясающих природных декорациях, прикоснётесь к тому, что для индонезийцев сакрально. Ощутите невероятную энергетику храма Сарасвати и полюбуетесь сочетанием природных и созданных человеком красот.
Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
184 отзыва
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Самые классные места Бали за один деньСамые классные места Бали за один деньСамые классные места Бали за один день
скидка45%
От
$216
$119 за экскурсию
8 часов
122 отзыва
Открыть многогранность Бали в авто-туре по его священным и природным богатствам
Я стану для вас проводником в мир ярчайших впечатлений, который позволит открыть многогранность острова Бали, его священные и природные богатства. Во время этого авто-тура вы сможете посетить святыни балийского народа, почувствовать мощь водной стихии, понежиться на белоснежном пляже в лазурной лагуне, ощутить аромат и вкус настоящего шоколада, увидеть королевские дворцы и полюбоваться вулканом Агунг с обзорной площадки храма.
Влюбиться в волшебный Бали за один деньВлюбиться в волшебный Бали за один деньВлюбиться в волшебный Бали за один день
$110 за экскурсию
8 часов
11 отзывов
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Таман-Аюн
Вы посетите древний лес, где священные макаки оберегают поросшие мхом храмы и памятники. Увидите, как выращивают традиционные специи и попробуете Копи Лювак. Сделаете инстаграмные снимки у рисовых полей и покачаетесь на качелях посреди джунглей. А также откроете один из самых значимых храмов Бали и узнаете, в чем секрет счастья улыбчивых балийцев.
Узнать настоящий БалиУзнать настоящий БалиУзнать настоящий Бали
От $125 за экскурсию
10 часов
15 отзывов
Путешествие по самым интересным и аутентичным уголкам острова
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет рассмотреть все стороны жизни Бали за один день. За время нашего путешествия вы посетите самые значимые, интересные и характерные для Бали места. Познакомитесь с местной религией в грандиозном храмовом комплексе Бесаких, посетите водные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, попробуете знаменитый кофе Лувак, восхититесь лучшими пейзажами острова и заглянете на круглосуточный пляж для серфинга. Всего один день – и вы поймете характер и внутреннюю красоту Бали!
Бали до мурашекБали до мурашекБали до мурашек
$110 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Увидеть главные символы острова за один день — от древних храмов и водопадов до рисовых террас
Приготовьтесь оказаться в самых значимых и фотогеничных местах Бали! За один день вы побываете в храмах Пусех Батуан и Улун Дану, взлетите на качелях над рисовыми террасами, пройдете по Лесу обезьян, увидите вулкан Батур и искупаетесь в лагуне водопада. Я помогу вам увидеть райский остров таким, каким его ждешь, и навсегда влюбиться в Бали.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком