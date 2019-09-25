3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

День 1

Храм Танах Лот на берегу океана

Вы посетите красивейший храм Танах Лот, один из трёх основных храмов на Бали, построенный для поклонения Дэва Баруна — богу Океана. Попасть в Танах Лот, возвышающийся на скале, можно только во время отлива: во время прилива храм полностью окружен волнами Индийского океана.

Культура и быт местных жителей

Вы проедете через колоритные деревни, которые не входят в стандартные туристические маршруты, и окунетесь в настоящую жизнь острова Бали: увидите, как живут и как работают балийские крестьяне, как они обрабатывают поле, выращивают рис и цветы. По дороге мы можем остановиться, чтобы сделать фотографии или купить вкусные и недорогие балийские фрукты в уличных лавках. А затем вы проедете по самым красивым точкам ботанического сада Kebun Raya Bedugul, где рассмотрите сотни видов тропических деревьев, растений и цветов.

Гармония с природой в храме Пура Улун Дану Бэратан

Мы остановимся на озере Бэратан — в этом живописном и сакральном месте вы рассмотрите храм на воде Пура Улун Дану Бэратан, узнаете, каким божествам он посвящен, и углубитесь в специфику религии острова. А после прогулки по красивейшему парку у храма мы можем отправиться на обед в местный ресторан с национальными балийскими блюдами.

Чёрный пляж и невероятная природа Бали

Вы увидите множество озёрных обезьян, сможете пообщаться с животными, покормить их и сфотографировать. По дороге в отель вы насладитесь потрясающими панорамами острова, увидите многочисленные плантации кофе, какао, ванили, гвоздики и фруктов. Остановитесь на тихом пляже Ловина с чёрным песком и спокойным морем, одном из самых приятных мест для купания. Здесь же находится отель, в котором мы остановимся на ночь.

День 2

Утро в компании дельфинов

На рассвете вас ждет морское путешествие к диким дельфинам на традиционном рыбацком катамаране. Мы на пару километров отплывем от берега, чтобы поближе посмотреть на животных, ведь увидеть дельфинов здесь можно только рано утром. Иногда они подплывают совсем близко к катамарану, иногда чуть дальше и, как правило, всегда держатся группой.

Магия воды: источники, водопады и озёра

После завтрака мы отправимся к горячему источнику Банджар, где вы искупаетесь в бассейне с целебной водой, бьющей из недр земли, рассмотрите традиционные балийские постройки и статуи драконов. Затем вас ждет водопад Мундук, один из самых живописных и завораживающих на Бали, и озёра Буян и Тамблинган, расположенные в кратере потухшего вулкана.

Плантация клубники

Вы посетите плантацию клубники, которую на Бали выращивают в прохладных горных районах. Здесь можно попробовать сладкие ягоды и выпить стакан клубничного сока, увидеть, как растут различные экзотические фрукты, растения и цветы.

Легенда заброшенного отеля

По пути мы заглянем в одно из необычных мест острова, которое отличается от стандартных природных и культурных объектов. Вы увидите заброшенный отель, поросший мхом, окутанный слухами и тайнами. По легенде, в одну ночь из отеля таинственно пропали все постояльцы и персонал.

Сады и ландшафты комплекса Пура Таман Аюн

После обеда в ресторане с видом на рисовое террасы и горы мы отправимся в храмовый комплекс Пура Таман Аюн. Название храма переводится как «прекрасный сад», и это соответствует истине — здесь вы полюбуетесь потрясающей традиционной архитектурой, большим ландшафтным садом, а также прудами с лотосами и рыбками. Это чудесное место станет красочным финальным аккордом нашей экскурсии.