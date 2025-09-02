Попробуйте профессиональный традиционный балийский массаж у себя дома, на вилле или в отеле на Бали.
Почувствуйте все расслабляющие преимущества массажа, не отправляясь в спа-салон или массажную клинику.
Почувствуйте все расслабляющие преимущества массажа, не отправляясь в спа-салон или массажную клинику.
Описание экскурсииМассаж с доставкой на дом Ощутите блаженство балийского массажа, не покидая уют вашего дома, гостиничного номера, виллы или даже офиса. Позвольте напряжению и дискомфорту растаять, уступая место безмятежности и легкости, избавляя вас от необходимости посещать массажные кабинеты или спа-центры.
- Снимите стресс и боль с помощью традиционного массажа на Бали.
- Наслаждайтесь массажем, не выходя из дома, виллы или отеля.
- Почувствуйте себя расслабленным и отдохнувшим, когда напряжение в Вашем теле будет снято.
• Испытайте душевный и физический комфорт с квалифицированным массажистом. Важная информация:
- Выезд массажиста по по вашему адресу в Сануре, Куте, Семиньяке, Чангу, Легиане, Джимбаране, Убуде или Денпасаре.
- Массажист не будет привозить к вам массажные столы или кровати.
- Для максимального комфорта возьмите саронг и масло.
- Массаж не подойдёт беременным женщинам и людям с заболеванием спины.
Ежедневно в интервале с 08:00 до 21:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Выезд массажиста по адресу в Сануре, Куте, Семиньяке, Чангу, Легиане, Джимбаране, Убуде или Денпасаре
- Традиционный балийский массаж 1 час
Что не входит в цену
- Саронг и масло
- Массажные столы или кровати
Место начала и завершения?
Массажист приедет по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 08:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Выезд массажиста по по вашему адресу в Сануре, Куте, Семиньяке, Чангу, Легиане, Джимбаране, Убуде или Денпасаре
- Массажист не будет привозить к вам массажные столы или кровати
- Для максимального комфорта возьмите саронг и масло
- Массаж не подойдёт беременным женщинам и людям с заболеванием спины
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
НАДЕЖДА
2 сен 2025
м
марк
9 июл 2025
Массаж был отличным.
R
Robyn
18 июн 2025
Это было очень легко организовать и получилось действительно потрясающе!
Л
Лиза
6 июн 2025
Потрясающе! Массажистка, которая пришла в мой отель, была просто великолепна. Она была очень мила и добра.
A
Alinka
2 июн 2025
Превосходный массаж, действительно внимательно выслушали мои пожелания, к концу сеанса все напряжение ушло. Не стесняйтесь давать чаевые, эти трудолюбивые женщины заслуживают этого! С уважением.
F
Ferdaouss
24 мая 2025
Мой супруг и я получили восхитительный массаж от Суанти и Синтры. Они очень профессиональны и приятны.
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
до 6 чел.
Балийский калейдоскоп
Увидеть визитные карточки острова: рисовые террасы, кофейные плантации, водопад и аутентичный храм
Начало: У вашего отеля
27 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$70 за всё до 6 чел.
Групповая
Морской трансфер на острова Гили
Самый быстрый и простой способ посетить уединенные райские острова недалеко от Бали
Начало: На ресепшене вашего отеля в центральных курортах У...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
Святые источники и церемония очищения в водопаде
Пройти традиционную балийскую церемонию и почувствовать энергетику магического острова
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
от $280 за человека