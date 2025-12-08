Вечерняя экскурсия начинается с посещения величественного храма Улувату, возвышающегося на отвесной скале над Индийским океаном. Здесь время словно замедляется, позволяя насладиться красотой природы и духовной атмосферой места. По пути из храма остановимся на пляже Джимбаран.
Шум прибоя, аромат свежеприготовленных морепродуктов и воспоминания о танце кечак создают идеальное завершение вечера.
Описание экскурсии
Танец в храме Ближе к закату, когда небо окрашивается в оттенки оранжевого и багряного, в храме Улувату начинается традиционный балийский танец Кечак. Сотни мужчин, словно единый организм, выкрикивают ритмичные фразы, создавая гипнотический звуковой фон, на котором разворачивается захватывающая история из «Рамаяны». Огонь, движение и мощные голоса переносят зрителей в мир богов и демонов, где добро борется со злом. Каждый жест танцоров – это послание, каждое движение – часть древнего ритуала. Ужин с морепродуктами на открытом воздухе После представления Кечак, насыщенные впечатлениями, гости отправляются в обратный путь. По дороге домой, чтобы закрепить этот незабываемый вечер, делается остановка на пляже Джимбаран, известном своими ресторанчиками морских продуктов на открытом воздухе. Здесь, под звездами, можно насладиться свежайшими дарами моря, приготовленными по традиционным рецептам, и поделиться впечатлениями о танце кечак, полном магии и мистики. Важная информация:
Возьмите с собой: фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Улувату
- Пляж Джимбаран
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
