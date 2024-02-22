Полуостров Букит — особенная часть Бали с карстовыми скалами и невероятными по красоте пляжами. Мы посетим лучшие из них. На пляже Гегер вы сможете искупаться в спокойной воде, на Меласти — полюбоваться фотогеничным утёсом, на Джимбаране — встретить закат и поужинать прямо у воды. А ещё я покажу вам священный морской храм Улувату!

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Описание

Что вас ожидает

Пляж Гегер. На Бали не так много мест, где можно искупаться. Пляж Гегер — одно из них. Здесь чистая спокойная вода и приятная расслабленная атмосфера.

Пляж Меласти. Один из самых красивых пляжей острова, расположенный у высокого утёса. Чтобы попасть на него, мы проедем по невероятно живописной дороге сквозь скалы.

Храм Улувату. Вы увидите знаменитый морской храм на краю скалы — он входит в 10 главных святынь острова.

Закат на пляже Джимбаран. По вечерам здесь выставляют столики у самого берега, зажигают свечи, включают приятную музыку и жарят рыбу на гриле. По желанию вы сможете её попробовать.

Водные аттракционы (по желанию). Если вы любите экстрим, на маршруте будет возможность прокатиться на гидроцикле, банане и «летучей рыбе» — матрасе, привязанном к моторной лодке.

Организационные детали