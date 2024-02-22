Отправиться на юг Бали, отдохнуть на райских пляжах, увидеть храм на скале и красиво встретить закат
На пляже Гегер вы сможете искупаться в спокойной воде, на Меласти — полюбоваться фотогеничным утёсом, на Джимбаране — встретить закат и поужинать прямо у воды. А ещё я покажу вам священный морской храм Улувату!
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Описание
Что вас ожидает
Пляж Гегер. На Бали не так много мест, где можно искупаться. Пляж Гегер — одно из них. Здесь чистая спокойная вода и приятная расслабленная атмосфера.
Пляж Меласти. Один из самых красивых пляжей острова, расположенный у высокого утёса. Чтобы попасть на него, мы проедем по невероятно живописной дороге сквозь скалы.
Храм Улувату. Вы увидите знаменитый морской храм на краю скалы — он входит в 10 главных святынь острова.
Закат на пляже Джимбаран. По вечерам здесь выставляют столики у самого берега, зажигают свечи, включают приятную музыку и жарят рыбу на гриле. По желанию вы сможете её попробовать.
Водные аттракционы (по желанию). Если вы любите экстрим, на маршруте будет возможность прокатиться на гидроцикле, банане и «летучей рыбе» — матрасе, привязанном к моторной лодке.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Мы можем забрать вас из районов: Кута, Нуса Дуа, Семиньяк, Санур, Джимбаран, Денпасар, Саба, Сукавати, Керамас и юг Убуда. Нет возможности забрать вас из районов: север Убуда, Паянган, Амед, Туламбен, Чанди Даса, Паданг Бай и Ловина.
- Входные билеты не включены в стоимость: пляж Гегер — 1$, пляж Меласти — 1$, храм Улувату — 4$
- Еда, напитки и водные аттракционы оплачиваются дополнительно (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.