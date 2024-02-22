Живописное путешествие на полуостров Букит
Индивидуальная экскурсия на Бали

Отправиться на юг Бали, отдохнуть на райских пляжах, увидеть храм на скале и красиво встретить закат

Полуостров Букит — особенная часть Бали с карстовыми скалами и невероятными по красоте пляжами. Мы посетим лучшие из них.

На пляже Гегер вы сможете искупаться в спокойной воде, на Меласти — полюбоваться фотогеничным утёсом, на Джимбаране — встретить закат и поужинать прямо у воды. А ещё я покажу вам священный морской храм Улувату!
Живописное путешествие на полуостров Букит
Живописное путешествие на полуостров Букит
Живописное путешествие на полуостров Букит
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Пляж Гегер. На Бали не так много мест, где можно искупаться. Пляж Гегер — одно из них. Здесь чистая спокойная вода и приятная расслабленная атмосфера.

Пляж Меласти. Один из самых красивых пляжей острова, расположенный у высокого утёса. Чтобы попасть на него, мы проедем по невероятно живописной дороге сквозь скалы.

Храм Улувату. Вы увидите знаменитый морской храм на краю скалы — он входит в 10 главных святынь острова.

Закат на пляже Джимбаран. По вечерам здесь выставляют столики у самого берега, зажигают свечи, включают приятную музыку и жарят рыбу на гриле. По желанию вы сможете её попробовать.

Водные аттракционы (по желанию). Если вы любите экстрим, на маршруте будет возможность прокатиться на гидроцикле, банане и «летучей рыбе» — матрасе, привязанном к моторной лодке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Мы можем забрать вас из районов: Кута, Нуса Дуа, Семиньяк, Санур, Джимбаран, Денпасар, Саба, Сукавати, Керамас и юг Убуда. Нет возможности забрать вас из районов: север Убуда, Паянган, Амед, Туламбен, Чанди Даса, Паданг Бай и Ловина.
  • Входные билеты не включены в стоимость: пляж Гегер — 1$, пляж Меласти — 1$, храм Улувату — 4$
  • Еда, напитки и водные аттракционы оплачиваются дополнительно (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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