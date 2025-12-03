Трансфер из аэропорта Бали до отеля

Индивидуальный трансфер — это самый простой и удобный способ добраться из аэропорта Бали до отеля. Вам не придётся торговаться с таксистами — водитель будет ждать вас с табличкой с вашим именем. Предварительно он напишет в мессенджер, и вы легко его найдёте.
- Мы работаем круглосуточно и готовы встретить вас в любое время.
- После бронирования вы сообщите нам данные рейса, и мы сами будем его отслеживать, поэтому водитель встретит вас вовремя при любых изменениях.
- Водитель поможет с багажом и доставит вас в районы: Нуса Дуа, Джимбаран, Унгасан, Кута, Легиан, Семиньяк, Чангу и Санур.
- По договорённости можем организовать трансфер в другие районы острова.
- Трансфер проходит на Toyota Avanza.
- Пожалуйста, при бронировании укажите данные вашего рейса.
- По согласованию возможно организовать трансфер для большего количества человек.
- За рулём будет опытный водитель из нашей команды.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор на Бали
Провёл экскурсии для 1244 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dalat
3 дек 2025
Отличный сервис! Заказал за несколько часов до вылета и меня встретили в тот же день. Водитель написал в ватсап, когда я прилетел, так легко встретились. Машина новая, ничего не бренчит, чистая. Спасибо вам от души!
В
Виктория
7 ноя 2025
Организация трансфера очень доступна) менеджер всегда на связи, цены адекватные. Водитель ждал почти 2 часа пока мы выбрались из аэропорта и был очень дружелюбен. Спасибо)
