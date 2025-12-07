Трансфер из отеля и пересадка на лодку Раннее утро – это время, когда начинается удивительное приключение, которое подарит незабываемые впечатления и красивейшие воспоминания. Мы отправляемся с экскурсией прямо из вашего отеля, и наш путь лежит на север острова, к живописному пляжу Ловина Бич. По прибытии на Ловина Бич, мы пересаживаемся на лодку, и начинается наше морское путешествие по Балийскому морю. Дорога займет около двух часов, и за это время мы сможем насладиться красотой океана и обломков скал, окружающих нас. И вот, наконец, появляется тот самый момент, когда мы увидим дельфинов. Эти удивительные существа, которые обожают веселиться, будут прыгать и играть вокруг нашей лодки. Купание в источниках и буддийский храм После незабываемых впечатлений от общения с дельфинами, мы направляемся к горячим источникам «Банджар». Это место не только прекрасно для купания, но и знаменито своими целебными свойствами. Теплая вода источников помогает расслабиться и восстановить силы после морского путешествия. Кроме того, мы посетим буддийский храм, который станет прекрасным дополнением к нашей экскурсии. Этот храм – пример балийской архитектуры и культуры, где вы сможете узнать больше о верованиях местного населения и насладиться спокойствием, царящим в этом священном месте. Водопад и храм на озере На обратном пути мы также сделаем остановку у потрясающего водопада Мундук. Этот водопад считается одним из самых красивых на острове и идеально подходит для фотографий. Завершит наш день посещение храма на озере «Улундану Братан». Это архитектурное чудо расположено на фоне живописных пейзажей, где гора и вода соединяются в гармонии. Важная информация:

Возьмите с собой: завтрак из отеля, солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.