среди которых были тихий храм, живописный каскад и изумительные рисовые поля. Традиционный обед был великолепен и позволил отдохнуть и понаблюдать за обычной жизнью островитян. Советую выбрать тур с включенными билетами, так как это значительно упростило наше приключение, избавив от лишних хлопот с покупкой билетов и расчетами. Токе взял на себя все организационные вопросы, и мы чувствовали себя под надежной опекой на протяжении всего дня. Если планируете поездку на Бали, этот тур – отличный выбор!