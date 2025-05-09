Этот уникальный тур создан для того, чтобы познакомиться с самыми красивыми танцами Balinees Barong, храмом, рисовой террасой Tegallang и деревней искусств в Убуде.
Поездка осуществляется на винтажном автомобиле Volkswagen 181, который заберёт вас от места вашего проживания.
Описание экскурсии
Откройте для себя потаенные сокровища, знаменитые храмы и живописные пейзажи Убуда, совершив индивидуальное путешествие на винтажном Volkswagen 181. В программе:
- Танец Баронг — это битва между Баронгом и Рангдой, символизирующая борьбу добра и зла.
- Храм Тирта Эмпул — большой храмовый комплекс. Для посещения потребуется 30-60 минут. Необходим саронг, который можно купить или взять напрокат у входа.
- Рисовая терраса Тегалланг — рисовые поля недалеко от Убуда, известные террасной планировкой и ирригационной системой «субак».
• Деревни искусств: Селук (серебряные украшения), Батубулан (батик), Мас (резьба по дереву). Важная информация:
- Этот тур рассчитан минимум на 2 человека, а за одиночного путешественника взимается дополнительная плата в размере 50$.
- Трансфер осуществляет забор из Куты, Нуса Дуа, Денпасара, Легиана, Семиньяка, Канггу, Санура и Убуда.
- За заезд/выезд за пределы района Убуда взимается дополнительная плата в размере 25 долларов США (за машину).
- Продолжительность тура: тур длится примерно 8 часов. За каждые дополнительные часы взимается плата в размере 10 долларов США за час.
- Гибкий график: маршрут тура может быть изменен в соответствии с вашими предпочтениями. Пожалуйста, сообщите о любых особых пожеланиях при бронировании.
Ежедневно в 08:00 и 08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Убуд
- Рисовые террасы Тегаллаланг
- Кофейная плантация Сегара Виндху
- Водопад Тегенунган
- Шоу традиционного танца
- Bali Swing
Что включено
- Трансфер от/до Куты, Нуса Дуа, Денпасара, Легиана, Семиньяка, Канггу, Санура и Убуда.
- Транспортировка на классическом Volkswagen 181
- Водитель и гид
- Минеральная вода
- Страхование
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 и 08:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Eder
9 мая 2025
Наше путешествие по Убуду на старинном Volkswagen превзошло все ожидания! Экскурсовод Токе оказался не только гостеприимным, но и эрудированным, благодаря чему поездка оставила яркие впечатления. Мы посетили несколько захватывающих мест,
Ю
Юля
3 мая 2025
Прекрасный день, проведенный в путешествии по Бали. Определенно рекомендую!
A
Anne-Katrine
8 фев 2025
Мы получили массу удовольствия от этой чудесной поездки. Вся наша семья – четверо взрослых и двое детей, включая трехлетнего малыша – отправилась в это приключение. Мы спланировали маршрут так, чтобы
Входит в следующие категории Бали
