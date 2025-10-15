Это экскурсия для тех, кто приезжает на Бали впервые и хочет увидеть ключевые локации за 1 день. Мы отправимся в центр острова — к необыкновенному Убуду. И исследуем его окрестности.
Описание экскурсии
- Храм Батуан. Основан больше тысячи лет назад и украшен традиционным балийским орнаментом. На примере Батуана вы ознакомитесь с традиционными деревенскими храмами Бали, построенными по религиозным канонам
- Природный водопад, роняющий мощный поток воды с высоты 25 метров. Не будет преувеличением сказать, что это самый живописный водопад на Бали!
- Лес обезьян — масштабный парк в джунглях, где живут длиннохвостые обезьяны. По территории разбросаны древние храмы и статуи, которые добавляют местным пейзажам балийского очарования
- Рисовые террасы Тегаллаланг. Вы полюбуетесь зелёными ступенчатыми террасами и понаблюдаете, как растёт рис на острове
- Кофейные плантации, где выращивают не только кофе, но и ваниль, какао. А ещё здесь производят самый дорогой и специфический сорт кофе в мире — копи лювак, в создании которого участвуют зверьки мусанги
По пути мы расскажем вам самое интересное о Бали и Индонезии: как здесь живут люди, как работают и строят свой быт, какие традиции соблюдают. Дадим основную информацию о достопримечательностях на маршруте и поделимся советами, где выгоднее всего покупать фрукты и сувениры.
Организационные детали
- Поедем с русскоговорящим гидом на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с минеральной водой
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ариа — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 57 туристов
Я коренной балиец. Работаю русскоговорящим гидом с 2005 года. Вместе со своей командой я буду сопровождать вас на экскурсиях по Бали. По дороге мы расскажем вам о культуре, обычаях, природе и религии острова.Задать вопрос
