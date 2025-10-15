читать дальше

тайминг обозначенный по экскурсии, поэтому вопросов нет. Единственный неприятный момент- это обмен денег. Не рассчитали, что парк птиц и террариум выйдет столько и попросили поменять у водителя дважды по 100$. После обмена спустя время сказал, что отдал денег больше, точно этого не знаю, так как посчитал по курсу и я убрала к своим деньгам, но разницу сразу водителю вернули. Спустя какое то время опять сказал, что ошибся и попросил вернуть часть денег. Спорить не стали, отдали. От этой ситуации неприятный осадок остался. Берите с собой сразу побольше размена, а так экскурсия классная, рекомендуем