Храм на скалистом острове Ваше балийское приключение начнется с комфортного трансфера прямо от вашего отеля. Утро обещает быть насыщенным, полным духовности и потрясающих видов. Первой остановкой станет, без сомнения, визитная карточка Бали – величественный храм Танах Лот. Возвышаясь на скалистом острове, омываемом волнами Индийского океана, он предстает во всем своем великолепии. Обязательно запечатлейте этот момент, когда солнце играет на волнах, освещая древние стены храма. Вы сможете не только насладиться красотой архитектуры, но и почувствовать умиротворение и связь с природой. Изумрудные поля Далее вас ждет путешествие в самое сердце балийской культуры – рисовые террасы Джатилувих. Эти изумрудные поля, раскинувшиеся каскадами по холмам, признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Прогулка по ним – это погружение в гармонию природы и человеческого труда. Вы сможете увидеть, как местные жители традиционным способом выращивают рис, и почувствовать себя частью этой древней земледельческой культуры. Храм на воде Завершит этот насыщенный день посещение храма Улун Дану Братан, расположенного на берегу второго по величине озера Бали – Братан. Прохладный горный климат и живописные пейзажи создают идеальную атмосферу для отдыха и созерцания. Храм, отражающийся в зеркальной глади озера, станет прекрасным мотивом для ваших фотографий. Это место, где можно насладиться тишиной и спокойствием, любуясь красотой балийской природы. В конце этого незабываемого дня комфортабельный трансфер доставит вас обратно в отель, где вы сможете отдохнуть и насладиться воспоминаниями о увиденном. Важная информация:

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, фотоаппарат и наличные деньги для входных билетов и личных расходов.