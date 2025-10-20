Экскурсия знакомит с южными пляжами Бали: живописным Меласти с бирюзовой водой и скалами, и Паданг-Паданг, популярным среди серферов.
Затем маршрут ведет в парк Гаруда Висну Кенкана, где возвышается самая высокая статуя Индонезии – Гаруда Висну, с которого открываются панорамные виды на Бали.
Завершается тур посещением храма Улувату, расположенного на вершине скалы над морем, посвященного морским божествам, где можно наблюдать захватывающие закаты.
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия по знаменитым пляжам Бали Наше путешествие начинается на юге Бали, где нас ждут легендарные пляжи Меласти и Паданг-Паданг. Пляж Меласти поражает своей живописностью: бирюзовая вода, белоснежный песок и скалы, устремляющиеся в небо. Здесь можно не только искупаться в кристально чистом океане, но и сделать незабываемые фотографии на фоне захватывающих пейзажей. Далее мы отправимся на пляж Паданг-Паданг, известный своими идеальными волнами для серфинга. Здесь собираются любители этого вида спорта со всего мира, чтобы покорить балийские волны. Даже если вы не являетесь серфером, наблюдать за их мастерством будет увлекательно. Гаруда Висну Кенкана: символ Индонезии Следующей остановкой станет парк Гаруда Висну Кенкана, где возвышается потрясающие виды на остров Бали. самая высокая статуя в Индонезии – Гаруда Висну. Этот монумент, изображающий индуистского бога Вишну, восседающего на мифической птице Гаруде, поражает своими масштабами и великолепием. Со смотровых площадок парка открываются Храм Улувату: обитель духов на краю скалы Завершит нашу экскурсию посещение храма Улувату, расположенного на вершине отвесной скалы, на высоте около 70 метров над уровнем моря. Этот древний храм, посвященный морским божествам, является одним из самых священных мест на Бали. Здесь можно не только прикоснуться к истории и культуре острова, но и насладиться захватывающими закатами, окрашивающими небо в яркие краски. Важная информация:
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Меласти
- Пляж Паданг-Паданг
- Статуя Гаруда Висну Кенкана
- Храм Улувату
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
20 окт 2025
