Увлекательная экскурсия по знаменитым пляжам Бали Наше путешествие начинается на юге Бали, где нас ждут легендарные пляжи Меласти и Паданг-Паданг. Пляж Меласти поражает своей живописностью: бирюзовая вода, белоснежный песок и скалы, устремляющиеся в небо. Здесь можно не только искупаться в кристально чистом океане, но и сделать незабываемые фотографии на фоне захватывающих пейзажей. Далее мы отправимся на пляж Паданг-Паданг, известный своими идеальными волнами для серфинга. Здесь собираются любители этого вида спорта со всего мира, чтобы покорить балийские волны. Даже если вы не являетесь серфером, наблюдать за их мастерством будет увлекательно. Гаруда Висну Кенкана: символ Индонезии Следующей остановкой станет парк Гаруда Висну Кенкана, где возвышается потрясающие виды на остров Бали. самая высокая статуя в Индонезии – Гаруда Висну. Этот монумент, изображающий индуистского бога Вишну, восседающего на мифической птице Гаруде, поражает своими масштабами и великолепием. Со смотровых площадок парка открываются Храм Улувату: обитель духов на краю скалы Завершит нашу экскурсию посещение храма Улувату, расположенного на вершине отвесной скалы, на высоте около 70 метров над уровнем моря. Этот древний храм, посвященный морским божествам, является одним из самых священных мест на Бали. Здесь можно не только прикоснуться к истории и культуре острова, но и насладиться захватывающими закатами, окрашивающими небо в яркие краски. Важная информация:

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, купальные принадлежности, фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов.