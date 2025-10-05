Погрузитесь в культуру Бали: батик и ювелирные мастерские, резьба по дереву и живописные галереи, древний храм XI века и ароматная кофейная плантация.
Узнайте секреты ремесел, попробуйте лучший кофе мира — копи лувак, и насладитесь атмосферой настоящего Бали!
Описание экскурсииОткройте для себя настоящую культуру Бали Наше путешествие начнётся с деревни Батубулан, где вы сможете увидеть процесс создания традиционного батика из хлопка и шёлка. Здесь мастера вручную создают яркие юбки, одежду и аксессуары — идеальные сувениры с острова. Далее мы отправимся в деревню Челук — знаменитый центр ювелирного искусства. Вы понаблюдаете, как местные умельцы изготавливают изысканные украшения из серебра и золота, и сможете приобрести изделия уникального дизайна. Местное традиционное ремесло В деревне Масс вы познакомитесь с искусством балийской резьбы по дереву. Мастера покажут, как рождаются скульптуры, и расскажут, какой смысл заложен в каждое произведение. Затем мы посетим деревню Батуан, известную своими художниками и галереями живописи, где можно насладиться атмосферой творчества и увидеть традиционные картины. Особенным моментом станет посещение древнего храма Батуан, построенного в XI веке. Это один из старейших действующих храмов на Бали, и вы узнаете его историю и тайны. В завершение экскурсии вас ждёт кофейная плантация. Вы узнаете, как выращивают и обрабатывают кофе, попробуете разные сорта кофе и чая, а при желании сможете отведать самый дорогой кофе в мире — копи лувак. Эта экскурсия — отличный способ познакомиться с культурой, искусством и традициями Бали, а также насладиться его уникальными вкусами и ароматами. Важная информация:
- Экскурсия проводится русскоговорящим гидом.
- Экскурсия носит формат шоппинг-тура и ознакомление с традиционным ремеслом балийцев.
Каждый день в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Батубулан
- Деревня Челук
- Деревня Батуан
- Деревня Масс
- Храм Батуан
- Кофейная плантация
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входной билет в храм - 50.000 рупий
- Обед (оплачивается отдельно)
- Личные расходы, покупки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится русскоговорящим гидом
- Экскурсия носит формат шоппинг-тура и ознакомление с традиционным ремеслом балийцев
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альбина
5 окт 2025
Большое спасибо гиду Абу! Всё прошло очень емко и информативно. Мы познакомились с Убудом, приобрели красивые изделия из дерева и батика. В полном восторге от кофейной плантации — везем с собой много вкусных балийских подарков. Абу, огромное спасибо за этот замечательный день!
М
Марина
2 окт 2025
Отличная экскурсия, которую смело можно рекомендовать всем, кто хочет привезти с Бали качественные и красивые сувениры для себя и близких.
М
М.
29 сен 2025
Поездка очень понравилась. Абу, который выступил и гидом, и водителем, — приятный и внимательный собеседник. Экскурсия идеально подойдет тем, кто настроен в первую очередь на шопинг. Здесь можно приобрести симпатичные и недорогие серебряные серьги (если поторговаться), кофе Лювак, свежие специи и разнообразные чаи. Особой информационной насыщенности нет, но впечатления от поездки остались самые приятные.
Входит в следующие категории Бали
