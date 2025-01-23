Я познакомлю вас с местной культурой и традициями, расскажу о значении бамбука в жизни и архитектуре Бали. Провезу по живописным дорогам, чтобы вы увидели величественные горы и озёра. А усталость вы смоете с себя целебной водой из источников.
Описание экскурсии
Деревня Пенглипуран. Деревню называют одной из самых чистых деревень в мире, она окружена живописным бамбуковым лесом. Здесь вы познакомитесь с традиционным балийским укладом жизни и нашей архитектурой.
Кинтамани. В этом высокогорном районе вы полюбуетесь на действующий вулкан Батур и спокойное озеро Батур. Я расскажу о геологической значимости вулкана, его влиянии на жизнь и культуру местных сообществ. Мы также обсудим духовное значение озера Батур и его роль в балийской мифологии.
Горячие источники на берегу озера Батур. Насыщенная минералами вода нагревается до 50°. Природные источники считаются целебными, а ещё от них открывается потрясающий вид на вулкан и озеро. Здесь вы расслабитесь и восстановите силы.
Храм Святой воды (Тирта Эмпул). А в этом священном храме, известном своими источниками, вы сможете пройти ритуал очищения.
Сад специй и кофейная плантация. Вы познакомитесь с экзотическими балийскими растениями, узнаете об особенностях их выращивания. А на дегустации попробуете необычные травяные напитки и (по желанию) копи-лувак (кофе лювак) — редкий и дорогой сорт. Он изготавливается из зёрен, прошедших ферментацию в организме мусанга.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Toyota Innova и оплата парковки, услуги русскоговорящего гида-водителя, минеральная вода (бутылка на человека)
Дополнительные расходы
- Деревня Пенглипуран: взрослый — 50 000 IDR, детский (2–11 лет) — 30 000 IDR
- Кинтамани: взрослый — 50 000 IDR, детский — 30 000 IDR
- Термальные источники (полотенце и шкафчик): взрослый — 200 000 IDR, детский — 150 000 IDR
- Кофейные плантации: дегустация напитков — бесплатно, дегустация копи-лувак (кофе лювак) — 50 000 IDR (стакан)
- Храм Тирта Эмпул: взрослый — 50 000 IDR, детский — 25 000 IDR
- Дополнительно и по желанию оплачивается обед
Возьмите с собой
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Купальный костюм