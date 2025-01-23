Эта поездка откроет разные грани Бали: природу и религию, ремёсла и мифологию. Я познакомлю вас с местной культурой и традициями, расскажу о значении бамбука в жизни и архитектуре Бали. Провезу по живописным дорогам, чтобы вы увидели величественные горы и озёра. А усталость вы смоете с себя целебной водой из источников.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Деревня Пенглипуран. Деревню называют одной из самых чистых деревень в мире, она окружена живописным бамбуковым лесом. Здесь вы познакомитесь с традиционным балийским укладом жизни и нашей архитектурой.

Кинтамани. В этом высокогорном районе вы полюбуетесь на действующий вулкан Батур и спокойное озеро Батур. Я расскажу о геологической значимости вулкана, его влиянии на жизнь и культуру местных сообществ. Мы также обсудим духовное значение озера Батур и его роль в балийской мифологии.

Горячие источники на берегу озера Батур. Насыщенная минералами вода нагревается до 50°. Природные источники считаются целебными, а ещё от них открывается потрясающий вид на вулкан и озеро. Здесь вы расслабитесь и восстановите силы.

Храм Святой воды (Тирта Эмпул). А в этом священном храме, известном своими источниками, вы сможете пройти ритуал очищения.

Сад специй и кофейная плантация. Вы познакомитесь с экзотическими балийскими растениями, узнаете об особенностях их выращивания. А на дегустации попробуете необычные травяные напитки и (по желанию) копи-лувак (кофе лювак) — редкий и дорогой сорт. Он изготавливается из зёрен, прошедших ферментацию в организме мусанга.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Toyota Innova и оплата парковки, услуги русскоговорящего гида-водителя, минеральная вода (бутылка на человека)

Дополнительные расходы

Деревня Пенглипуран: взрослый — 50 000 IDR, детский (2–11 лет) — 30 000 IDR

Кинтамани: взрослый — 50 000 IDR, детский — 30 000 IDR

Термальные источники (полотенце и шкафчик): взрослый — 200 000 IDR, детский — 150 000 IDR

Кофейные плантации: дегустация напитков — бесплатно, дегустация копи-лувак (кофе лювак) — 50 000 IDR (стакан)

Храм Тирта Эмпул: взрослый — 50 000 IDR, детский — 25 000 IDR

Дополнительно и по желанию оплачивается обед

Возьмите с собой