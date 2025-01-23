Аутентичный Бали: деревня Пенглипуран, термы у вулкана и кофе от мусанга

Прикоснуться к традициям острова и оценить все его богатства
Эта поездка откроет разные грани Бали: природу и религию, ремёсла и мифологию.

Я познакомлю вас с местной культурой и традициями, расскажу о значении бамбука в жизни и архитектуре Бали. Провезу по живописным дорогам, чтобы вы увидели величественные горы и озёра. А усталость вы смоете с себя целебной водой из источников.
5
1 отзыв
Аутентичный Бали: деревня Пенглипуран, термы у вулкана и кофе от мусанга
Аутентичный Бали: деревня Пенглипуран, термы у вулкана и кофе от мусанга
Аутентичный Бали: деревня Пенглипуран, термы у вулкана и кофе от мусанга
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Деревня Пенглипуран. Деревню называют одной из самых чистых деревень в мире, она окружена живописным бамбуковым лесом. Здесь вы познакомитесь с традиционным балийским укладом жизни и нашей архитектурой.

Кинтамани. В этом высокогорном районе вы полюбуетесь на действующий вулкан Батур и спокойное озеро Батур. Я расскажу о геологической значимости вулкана, его влиянии на жизнь и культуру местных сообществ. Мы также обсудим духовное значение озера Батур и его роль в балийской мифологии.

Горячие источники на берегу озера Батур. Насыщенная минералами вода нагревается до 50°. Природные источники считаются целебными, а ещё от них открывается потрясающий вид на вулкан и озеро. Здесь вы расслабитесь и восстановите силы.

Храм Святой воды (Тирта Эмпул). А в этом священном храме, известном своими источниками, вы сможете пройти ритуал очищения.

Сад специй и кофейная плантация. Вы познакомитесь с экзотическими балийскими растениями, узнаете об особенностях их выращивания. А на дегустации попробуете необычные травяные напитки и (по желанию) копи-лувак (кофе лювак) — редкий и дорогой сорт. Он изготавливается из зёрен, прошедших ферментацию в организме мусанга.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Toyota Innova и оплата парковки, услуги русскоговорящего гида-водителя, минеральная вода (бутылка на человека)

Дополнительные расходы

  • Деревня Пенглипуран: взрослый — 50 000 IDR, детский (2–11 лет) — 30 000 IDR
  • Кинтамани: взрослый — 50 000 IDR, детский — 30 000 IDR
  • Термальные источники (полотенце и шкафчик): взрослый — 200 000 IDR, детский — 150 000 IDR
  • Кофейные плантации: дегустация напитков — бесплатно, дегустация копи-лувак (кофе лювак) — 50 000 IDR (стакан)
  • Храм Тирта Эмпул: взрослый — 50 000 IDR, детский — 25 000 IDR
  • Дополнительно и по желанию оплачивается обед

Возьмите с собой

  • Солнцезащитный крем
  • Головной убор
  • Купальный костюм
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 янв 2025
Нас компания 4 человека не знающие английский язык от слова совсем. Впервые заказали экскурсию на Tripster с русскоговорящим гидом и ни на одну секунду не пожалели об этом. Провели с
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Сумантру очень насыщенный день. Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида. Очень информативно!!! Сумантру местный балиец владеющий 4 языками (русский, китайский, японский и индонезийский)… браво, восторг!!! Познакомившись с ним открыли для себя прекрасного человека с тонким чувством юмора и открытой душой. Он устроил нам сказку! Оптимизировал наш маршрут путешествия идеально, выбрал самое интересное для нас. Показал нам "жемчужины" острова о которых никто и не знал. Рекомендую на 200%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Сумантру перемежает рассказы об архитектуре и истории с рассказами о жизни Бали. Оттого экскурсия приобретает новое измерение, сверкает новыми гранями. Спасибо Вам Сумантра!

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