Бали — волшебный мир с уникальными традициями и невероятной природой.
Я живу здесь с рождения и выбрал для этой программы самые показательные места острова, отражающие его дух. Вы погуляете по изумрудным рисовым террасам и кофейным плантациям, посетите парки птиц и бабочек. Полюбуетесь роскошным водопадом и зайдёте в традиционный балийский храм.
Я живу здесь с рождения и выбрал для этой программы самые показательные места острова, отражающие его дух. Вы погуляете по изумрудным рисовым террасам и кофейным плантациям, посетите парки птиц и бабочек. Полюбуетесь роскошным водопадом и зайдёте в традиционный балийский храм.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
За 1 день вы:
- Полюбуетесь водопадом Тегенунган
- Осмотрите старинный храм Батуан
- Погуляете по рисовым террасам Тегаллаланг
- Посетите парки птиц и бабочек
- Пройдёте по кофейным плантациям
- Продегустируете разные сорта местного кофе
Я расскажу много интересного о балийских традициях, природе, культуре и религии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Innova
- Я заберу вас из отеля в районе Убуда, Нуса-Дуа, Джимбарана, Куты, Чанга, Семиньяка или Санура
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (стоимость за человека): храм Батуан — $4, водопад Тегенунган — $3, рисовые террасы Тегаллаланг — $4, парк бабочек — $7, парк птиц — $25, кофейные плантации — $3, обед — около $15
- Ограничение по возрасту 3+
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мади — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 85 туристов
Здравствуйте, меня зовут Мади. Я родился и вырос на острове Бали. Больше 15 лет я знакомлю путешественников, говорящих на русском языке, с традициями, историей и культурой острова Бали и Индонезии в целом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Афанасьева
29 ноя 2024
Очень хороший гид! Мади был вежлив,спокойно и грамотно рассказывал и показывал достопримечательности,везде проводил,делал фото и видео.
Интересный рассказ,очень насыщенная программа и много локаций. Рекомендуем!
Интересный рассказ,очень насыщенная программа и много локаций. Рекомендуем!
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