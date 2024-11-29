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Бали — волшебный мир с уникальными традициями и невероятной природой.



Я живу здесь с рождения и выбрал для этой программы самые показательные места острова, отражающие его дух. Вы погуляете по изумрудным рисовым террасам и кофейным плантациям, посетите парки птиц и бабочек. Полюбуетесь роскошным водопадом и зайдёте в традиционный балийский храм.