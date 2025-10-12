Откройте Бали с новой стороны: древний храм XI века, зелёные террасы среди пальм, кофе с ароматом джунглей и водопад, где шум воды заглушает мысли. Вас ждёт экскурсия, в которой переплелись культура, природа и настоящая жизнь острова. Без спешки, без толп, с настоящими историями.
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу настоящего Бали — без прикрас и туристических клише. Вас ждёт насыщенное путешествие по природным и культурным жемчужинам острова, в ходе которого вы познакомитесь с архитектурой, ремеслом, сельской жизнью и удивительными ландшафтами. Храм Гунунг Кави Себату — одну из древнейших святынь острова, основанную в XI веке. Его отличает изящная каменная резьба и умиротворяющая атмосфера среди тропической зелени. Рисовые террасы Абиан Деса Тегалаланг — зелёные ступени среди пальмовых холмов. Вы узнаете, как выращивается рис, и увидите весь цикл сельскохозяйственных работ. Кофейную Арго-ферму, расположенную на высоте 700 метров над уровнем моря. Здесь производят кофе в лучших климатических условиях. Вы проследите путь зёрен от ростка до чашки и продегустируете свежесваренный напиток среди тропических пейзажей. Водопад Канто Лампо — каскад воды, стремительно падающий по каменным уступам. Идеальное место для отдыха, фото и вдохновения. Вас ждёт не только знакомство с достопримечательностями, но и глубокое погружение в культуру, быт и природную красоту Бали. Это путешествие подарит вам не только яркие кадры, но и новые смыслы. Важная информация:
- Если вы присоединяетесь к уже существующему заказу, то трансфер из вашего отеля возможен только если ваше место проживания находится рядом с отелем путешественников, к которым вы присоединяетесь.
- Нет возможности забрать вас из Амеда.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кофейную Арго-ферму
- Водопад Канто Лампо
- Храм Гунунг Кави Себату
- Рисовые террасы Абиан Деса Тегалаланг
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Если вы присоединяетесь к уже существующему заказу, то трансфер из вашего отеля возможен только если ваше место проживания находится рядом с отелем путешественников, к которым вы присоединяетесь
- Нет возможности забрать вас из Амеда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 окт 2025
Если ваше знакомство с Бали началось с Убуда, то эта экскурсия — обязательна к посещению. Наш гид Буди не просто показал главные достопримечательности, а глубоко познакомил нас с балийской культурой,
м
матвей
8 окт 2025
Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Нас сопровождал гид Бава, который интересно и подробно рассказывал, благодаря чему долгие переезды пролетели незаметно. Его заразительный смех создавал особую тёплую атмосферу. Мы немного скорректировали маршрут (из-за пересечений с другой экскурсией), и Бава без проблем организовал посещение водопада, которого изначально не было в плане. Однозначно рекомендую и экскурсию, и гида Баву!
И
Илья
21 сен 2025
Всё очень понравилось, экскурсию рекомендую. Но есть небольшой нюанс: для комфортного осмотра острова желательно быть физически подготовленным, так как придется много спускаться и подниматься по ступенькам (а в некоторых местах их и вовсе нет). Это особенно актуально, если вы хотите увидеть больше красивых мест и избежать толп туристов.
Т
Татьяна
21 авг 2025
Мы с дочерью (16 лет) с огромным удовольствием провели этот день! Наш гид уверенно владеет русским (и он самостоятельно его выучил!), очень тактичен и обладает отличным чувством юмора. К тому
А
Анна
8 авг 2025
Вчера, 7 августа, были на экскурсии с гидом Бавой. Всё очень понравилось! Бава — невероятно внимательный и интересный рассказчик, он погрузил нас в историю и жизнь Бали и Индонезии в
О
Ольга
17 июл 2025
Экскурсия по Убуду с нашим гидом (свободно говорящим по-русски) стала настоящей жемчужиной нашей поездки! Я была с 14-летней дочерью, и экскурсия увлекла нас обеих с первой минуты. Прогулка по рисовым
А
Анна
9 июл 2025
Нашим гидом был замечательный Бава. Мы в полном восторге от программы, организации и всех посещенных мест. Отдельное спасибо организаторам за большую машину для нашей компании и возможность скорректировать маршрут под
Н
Наталия
24 июн 2025
Экскурсовод обладает прекрасным чувством юмора 😊 Отвечает на все вопросы и очень интересно рассказывает о своей стране. Его хорошее знание русского языка и культуры помогает проводить сравнения и давать понятные объяснения. По нашей просьбе он заменил Лес Обезьян (рядом с которым мы жили) на водопад. Спасибо за прекрасный день и новые впечатления!
О
Ольга
6 июн 2025
Великолепная, насыщенная и очень интересная экскурсия! Нашим гидом был Бава — балиец, прекрасно владеющий русским. Мы начали с древнего храма, где он увлекательно рассказывал о религии, традициях и значении сооружений.
А
Алексей
3 июн 2025
Гид Арта отлично знает русский язык, его рассказы очень интересны. На каждой локации он помогает сделать красивые фотографии, делится историческими фактами и сопровождает буквально «за руку». Очень вежливый и внимательный. Рекомендую и гида, и саму экскурсию. Автомобиль комфортный, большой, новый, с отлично работающим кондиционером.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в аутентичный Убуд
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
$115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Убуд - сердце культурной жизни Бали
Храм на океане Танах Лот, рисовые и кофейные плантации, местные ремесла и традиции за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки Востока острова Бали
Уехать на Восток, чтобы посетить шоколадную фабрику, водный дворец и пещеру летучих мышей
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$250 за всё до 4 чел.