И Ирина читать дальше её традициями, историей и религией. Я немного опасалась Леса Обезьян, но Буди провёл прогулку так легко, что остались лишь приятные впечатления. Сразу видно, что он горит своей работой. Отдельный бонус — он мастер фото- и видеосъёмки! Особенный восторг вызвало посещение плантации, где мы не только попробовали кофе лювак, но и увидели, как растут специи. Виды на рисовые террасы и вулкан Батур — фантастические. Гид пошёл нам навстречу и заменил источники на водопад, за что ему отдельная благодарность. Однозначно рекомендуем! Если ваше знакомство с Бали началось с Убуда, то эта экскурсия — обязательна к посещению. Наш гид Буди не просто показал главные достопримечательности, а глубоко познакомил нас с балийской культурой,

м матвей Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Нас сопровождал гид Бава, который интересно и подробно рассказывал, благодаря чему долгие переезды пролетели незаметно. Его заразительный смех создавал особую тёплую атмосферу. Мы немного скорректировали маршрут (из-за пересечений с другой экскурсией), и Бава без проблем организовал посещение водопада, которого изначально не было в плане. Однозначно рекомендую и экскурсию, и гида Баву!

И Илья Всё очень понравилось, экскурсию рекомендую. Но есть небольшой нюанс: для комфортного осмотра острова желательно быть физически подготовленным, так как придется много спускаться и подниматься по ступенькам (а в некоторых местах их и вовсе нет). Это особенно актуально, если вы хотите увидеть больше красивых мест и избежать толп туристов.

Т Татьяна читать дальше же, он оказался прекрасным фотографом и оператором. По нашей просьбе мы купили по дороге фруктов. Гид много рассказывал о местной жизни и культуре и разрешал снимать его рассказы на видео. В Лесу Обезьян он помог дочери посадить обезьянку на плечо — это было незабываемо! Рисовые террасы прекрасны, а на кофейной плантации мы накупили чая и кофе лювак. Спасибо за вашу работу, вы влюбляете в свою страну! Мы с дочерью (16 лет) с огромным удовольствием провели этот день! Наш гид уверенно владеет русским (и он самостоятельно его выучил!), очень тактичен и обладает отличным чувством юмора. К тому

А Анна читать дальше целом. Мы в восторге от всего маршрута: и храм, и Лес Обезьян, и рисовые/кофейные плантации, и термальные источники, и вулкан. Отдельное спасибо Баве за отличную организацию обеда! Всем очень рекомендую, не пожалеете. Вчера, 7 августа, были на экскурсии с гидом Бавой. Всё очень понравилось! Бава — невероятно внимательный и интересный рассказчик, он погрузил нас в историю и жизнь Бали и Индонезии в

О Ольга читать дальше террасам была невероятно живописной и спокойной. Дегустация экзотических фруктов вызвала бурю эмоций и смеха. Рассказы гида были не только познавательными, но и очень душевными — чувствовалась его любовь к родной культуре. Большое спасибо за заботу, отличную организацию и атмосферу, в которой мы чувствовали себя комфортно и безопасно. Этот день оставил только тёплые и яркие воспоминания. Искренне рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящий Убуд глазами местного жителя! Экскурсия по Убуду с нашим гидом (свободно говорящим по-русски) стала настоящей жемчужиной нашей поездки! Я была с 14-летней дочерью, и экскурсия увлекла нас обеих с первой минуты. Прогулка по рисовым

А Анна читать дальше наши пожелания. Бава был очень внимателен, прекрасно говорит по-русски. В нашей компании было много детей, и он сумел увлечь своими рассказами каждого! Дети до сих пор его вспоминают. Еще раз огромное спасибо! Нашим гидом был замечательный Бава. Мы в полном восторге от программы, организации и всех посещенных мест. Отдельное спасибо организаторам за большую машину для нашей компании и возможность скорректировать маршрут под

Н Наталия Экскурсовод обладает прекрасным чувством юмора 😊 Отвечает на все вопросы и очень интересно рассказывает о своей стране. Его хорошее знание русского языка и культуры помогает проводить сравнения и давать понятные объяснения. По нашей просьбе он заменил Лес Обезьян (рядом с которым мы жили) на водопад. Спасибо за прекрасный день и новые впечатления!

О Ольга читать дальше Лес Обезьян приятно удивил своей красотой, а рисовые террасы и вид на вулкан Батур просто незабываемы! Термальные источники очень комфортны, а посещение кофейной плантации оказалось неожиданно интересным. Бава подробно рассказал о растениях и искусстве выращивания кофе. Дегустация на террасе останется одним из лучших воспоминаний! Мы благодарим за волшебный день, который помог нам влюбиться в Бали. Великолепная, насыщенная и очень интересная экскурсия! Нашим гидом был Бава — балиец, прекрасно владеющий русским. Мы начали с древнего храма, где он увлекательно рассказывал о религии, традициях и значении сооружений.