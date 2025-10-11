Храм Батуан:

Древняя святыня с многовековой историей.

Посетите один из старейших балийских храмов XI века, расположенный недалеко от Убуда. Искусная резьба по камню и прекрасная сохранность комплекса перенесут вас в эпоху древних цивилизаций. Парк птиц и рептилий:

Мир тропической фауны

Более 1000 птиц со всего мира, включая редких краснокнижных видов. Яркие попугаи, свободно летающие по территории, готовы к общению и фотосессиям. Уникальная коллекция рептилий Юго-Восточной Азии: от гигантских комодских варанов до 6-метровых сетчатых питонов. Возможность с близкого расстояния наблюдать за древними существами. Рисовые террасы Тегаллаланг:

Зеленые ступени в небо

Живописные ступенчатые ландшафты, ставшие визитной карточкой Бали. Узнайте о процессе выращивания риса и сделайте потрясающие фотографии на фоне изумрудных склонов. Кофейные плантации:

От зерна до чашки.

Завершите тур в тропическом лесу, где выращивают знаменитый балийский кофе. Полный цикл экскурсии с дегустацией ароматного напитка в окружении природы. Важная информация: