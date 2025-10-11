Откройте для себя Убуд — центр культуры и искусств Бали.
Прикоснитесь к духовному наследию острова, посетив храм Батуан, парк птиц и Парк рептилий, рисовые террасы и кофейные плантации.
Описание экскурсии
Храм Батуан:
Древняя святыня с многовековой историей.
Посетите один из старейших балийских храмов XI века, расположенный недалеко от Убуда. Искусная резьба по камню и прекрасная сохранность комплекса перенесут вас в эпоху древних цивилизаций. Парк птиц и рептилий:
Мир тропической фауны
Более 1000 птиц со всего мира, включая редких краснокнижных видов. Яркие попугаи, свободно летающие по территории, готовы к общению и фотосессиям. Уникальная коллекция рептилий Юго-Восточной Азии: от гигантских комодских варанов до 6-метровых сетчатых питонов. Возможность с близкого расстояния наблюдать за древними существами. Рисовые террасы Тегаллаланг:
Зеленые ступени в небо
Живописные ступенчатые ландшафты, ставшие визитной карточкой Бали. Узнайте о процессе выращивания риса и сделайте потрясающие фотографии на фоне изумрудных склонов. Кофейные плантации:
От зерна до чашки.
Завершите тур в тропическом лесу, где выращивают знаменитый балийский кофе. Полный цикл экскурсии с дегустацией ароматного напитка в окружении природы. Важная информация:
- Если вы присоединяетесь к уже существующему заказу, то трансфер из вашего отеля возможен только если ваше место проживания находится рядом с отелем путешественников, к которым вы присоединяетесь.
- Нет возможности забрать вас из Амеда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Батуан
- Парк рептилий
- Рисовые террасы
- Кофейный плантации
Что включено
- Трансфер на автомобиле с кондиционером
Что не входит в цену
- Входные билеты - 28$ с человека
- Трансфер из Улувату - 25$
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Если вы присоединяетесь к уже существующему заказу, то трансфер из вашего отеля возможен только если ваше место проживания находится рядом с отелем путешественников, к которым вы присоединяетесь
- Нет возможности забрать вас из Амеда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
11 окт 2025
м
матвей
5 сен 2025
У нас было сразу две экскурсии с гидом Буди. Он оказался очень грамотным, хорошо говорит по-русски и умеет интересно вести рассказ во время поездки. С удовольствием рекомендую его другим туристам.
В
Валентина
29 авг 2025
Экскурсия прошла отлично! Наш гид Вин не только провёл программу, но и терпеливо ответил на все мои многочисленные вопросы - о религии, жизни местных жителей и многом другом. Очень советую выбирать именно его, а ему большое спасибо.
Н
Надежда
25 авг 2025
В
Вероника
23 авг 2025
Наш гид Бава произвёл сильное впечатление - он отлично разбирается в культуре и религии Бали. Маршрут составили с учётом наших просьб, экскурсия вышла очень содержательной. Единственный минус - пробки, но это особенность острова. Огромное спасибо Баве за его работу!
Т
Татьяна
21 авг 2025
Мы с 16-летней дочкой провели чудесный день на экскурсии. Гид, выучивший русский самостоятельно, приятно удивил тактичностью, юмором и тем, что оказался отличным фотографом. По пути мы купили свежие фрукты, а
А
Анастасия
19 авг 2025
А
Антон
18 авг 2025
Поездка прошла отлично: гид пунктуальный, прекрасно говорит по-русски и внимательно учёл все пожелания. Несмотря на пробки, программа была выполнена полностью, маршрут оказался хорошо продуманным.
Е
Елизавета
17 авг 2025
Хочу поблагодарить гида Баву! Он весёлый, отзывчивый и отлично владеет русским языком. Экскурсия вышла не формальной, а по-настоящему душевной - с советами и рекомендациями от самого гида. Всё прошло замечательно.
о
оксана
16 авг 2025
Мы с дочкой провели чудесный день на экскурсии. Гид, выучивший русский самостоятельно, приятно удивил тактичностью, юмором и тем, что оказался отличным фотографом. По пути мы купили свежие фрукты, а в
Е
Евгения
12 авг 2025
Д
Даниил
12 авг 2025
Поездка прошла отлично: гид пунктуальный, прекрасно говорит по-русски и внимательно учёл все мои пожелания. Несмотря на пробки, программа была выполнена полностью, маршрут оказался хорошо продуманным.
Е
Евгений
10 авг 2025
Экскурсия получилась насыщенная. Буди хорошо говорит по русски, все подробно объясняет и помогает, где нужно. Неожиданно для нас, самые большие впечатления остались после посещения парка рептилий. Так как на них
А
Алсу
7 авг 2025
Прекрасная экскурсия, гид сумел перестроить программу прямо во время поездки под наши просьбы. Было интересно абсолютно всем участникам, рекомендую!
Э
Эльвира
3 авг 2025
Прекрасная экскурсия, гид сумел перестроить программу прямо во время поездки под наши просьбы. Было интересно абсолютно всем участникам, рекомендую!
Входит в следующие категории Бали
