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мы возили бы их по нашему городу. Это не занудная экскурсия с фактами, которые Вы скорее всего не запомните (а если захотите это все узнать, прочтёте в Википедии до или после поездки), а поездка - впечатление. Вы познаете все сами и получаете супер эмоции. Очень грамотно составлена программа, мы без спешки посетили, на мой взгляд, то, что характерно именно для Бали: познакомились с флорой и фауной (Bird park компактный, но при этом там столько разнообразных птиц, попугаев можно кормить с руки), узнали как устроено жилье местных жителей (спойлер - очень бедно, все лучшее - богам), посетили храм (и увидели как проходят церемонии), видели как возделывают рис. И прям здорово - в конце после целого дня по программе- повалялись в горячих источниках на фоне озера и кальдеры вулкана. Ну что может быть лучше?;)