Загадочные скульптуры, гармония творений человека и природы, девственные джунгли, экзотические птицы, качели, улетающие в небо, — вы откроете все краски Бали! Узнаете о традициях и вере острова, познакомитесь с местным бытом, почувствуете дух приключений, отдохнете на термальных источниках и сделаете фотографии мечты.
Описание экскурсии
Балийские must-see и погружение в культуру
Это большое путешествие начнется ранним утром, и за 10 часов я покажу самое главное на нашем острове.
- Первая остановка — Парк птиц, где на территории в 2 гектара живут более 1500 экзотических пернатых. Вы увидите и обитателей местных тропиков, и птиц из других стран: попугаев, какаду, пеликанов, фламинго. Некоторых можно посадить на руки для фотографий!
- Затем вас ждёт водопад Кантолампо в деревне Бенг (провинция Гианьяр). Он знаменит широкими ступенчатыми уступами из чёрного вулканического камня.
- Конечно, вы попадёте на знаменитые рисовые террасы в районе Тегалаланг недалеко от Убуда. Наслаждаясь видами со смотровой площадки, узнаете о ритуалах, которые сопровождают посадку риса. А после прогуляетесь прямо по террасам и сможете сделать отличные фото: здесь для этого организовано много локаций, в том числе оригинальные «гнезда» из ротанга и качели.
- Полноценное знакомство с Бали невозможно без посещения его святынь. Вы побываете в древнем храме Тирта Эмпул 926 года: изучите территорию и интерьеры, откроете его символизм и окунетесь в воды священного источника — согласно поверью, они несут силу, счастье и здоровье.
- Чтобы пообедать, отправимся в Кинтамани — высокогорный регион. Вас ждет ресторан с видом на старый кратер вулкана Батур и одноименное озеро.
- В завершение вы искупаетесь в термальных источниках. Бассейны Тоя Бунгках на берегу озера Батур заполнены шелковистой водой из природных целебных ключей. У вас будет час, чтобы расслабиться и отдохнуть.
Организационные детали
- В стоимость не включены билеты и обед:
— парк птиц (25$ с человека)
— балийский дом (1$ с человека)
— рисовые террасы (2,5$ с человека)
— храм Тирта Эмпул (3,5$ с человека)
— проезд на Кинтамани (2,1$ с человека)
— термальные источники (13$ с человека)
— обед (10$ с человека)
- Возьмите с собой купальные принадлежности
Откуда можно начать экскурсию
- В стоимость включен трансфер из районов Кута, Санур, Нуса Дуа, Убуд, Улувату, Джимбаран, Чанггу, Чандидаса и Денпасар
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Синду — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4809 туристов
Меня зовут Синду. Я и моя команда из трех русскоговорящих гидов на Бали работаем с путешественниками из России с 2003 года. Мы хорошо владеем русским языком. Наша команда гарантирует вам интересные экскурсии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Синду, что смог предложить интереснейшие локации на нашем маршруте из города Мундук в Нуса Дуа. Особенно впечатлило дерево Каю Путих! В жизни не видели такой мощи и красоты!
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Д
Наш гид Ваян оказался очень приятным и общительным человеком. На всех локациях сопровождал и подробно отвечал на все вопросы. Дополнительно смогли заехать на дегустацию кофе и чая, это нас очень порадовало. Мы очень приятно провели время всей семьей. Однозначно советую.
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прекрасная экскурсия! Все очень понравилось! наш гид Ваян замечательный - приехал вовремя, аккуратно отвез нас туда и обратно, отвечал на все наши вопросы, учел все наши пожелания, сделал нам отличные фото! Экскурсия интересная, много классных локаций, красиво и разнообразно! огромная благодарность!!!
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О
Спасибо Синду как организатору тура и огромное спасибо нашему году Ваяну. Ваян прекрасно говорит по-русски и на всем протяжении поездки было ощущение как если бы к нам приехали друзья и
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В
Впечатления от поездки у нас остались самые наилучшие, побывали в красивейших местах, маршрут был составлен очень удачно, исходя из наших интересов, а гид увлекательно и подробно рассказывал о каждой локации. Большое спасибо!
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Т
это самая лучшая экскурсия, чтобы увидеть основные достопримечательности острова Бали, я в восторге!!!! очень рекомендую всем!!!!
в парке птиц потрясающе красивые экзотические птицы, рисовые террасы с качелями - это восхитительно, неповторимо!!!,
в парке птиц потрясающе красивые экзотические птицы, рисовые террасы с качелями - это восхитительно, неповторимо!!!,
+1
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