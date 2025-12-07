Бали — волшебный мир с уникальными традициями и невероятной природой.
И вы прочувствуете самую его суть: вместе с местными жителями вы будете заниматься йогой у пляжа Санур. Опыт не нужен — мы учим и практикуем вместе. Этот экспириенс раскроет подлинный портрет балийского народа, который заботится о теле и душе.
Описание экскурсии
- Практика йоги — 1–1,5 ч.
- Кофе и чай.
- Небольшая прогулка к заповеднику черепах.
- Свободное время — можно загорать и купаться.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет.
- Возьмите с собой коврик для йоги, купальники, крем от солнца.
- Программа может измениться из-за погоды.
- Пляж находится на курорте Санур, куда вам нужно доехать самостоятельно. По запросу мы поможем с заказом такси.
- С вами будет русскоговорящий сопровождающий.
во вторник и пятницу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сануре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 1969 туристов
Я профессиональный русскоговорящий гид на Бали. Путешественники называют меня Юлия, так как запомнить и произнести моё балийское имя очень сложно!) Все маршруты я составляю самостоятельно, чтобы мои гости увидели не только популярные туристические места, но и то, о чём не пишут путеводители. Работаю с коллегами-гидами.
Входит в следующие категории Бали
