Вас ждет увлекательная однодневная экскурсия по миру дикой природы Бали.
Трансфер из отеля в 8 утра доставит вас в зоопарк Бали, где вы познакомитесь с разнообразной фауной: крокодилами, орангутанами, тропическими птицами и тиграми. Предлагается катание на слонах. Затем вы посетите парк бабочек с редкими видами бабочек. После насыщенного дня трансфер привезёт вас в отель.
Описание экскурсии
Мир дикой природы Бали Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир дикой природы Бали! В 8 утра комфортабельный трансфер заберет вас прямо от дверей вашего отеля и откроет двери в волшебный мир животных. Нас ждет насыщенный день, полный ярких впечатлений. Первой остановкой станет знаменитый зоопарк Бали, где вы сможете познакомиться с удивительным разнообразием местной фауны:
- огромные крокодилы;
- грациозные орангутаны;
- пестрые тропические птицы;
величественные тигры – все эти дикие обитатели ждут встречи с вами. А для самых смелых и любознательных у нас есть возможность прокатиться на слонах, ощутив себя настоящими исследователями джунглей. Калейдоскоп красок и невероятных форм После захватывающего приключения в зоопарке мы отправимся в чарующий парк бабочек и орхидей. Здесь вас ждет настоящий калейдоскоп красок и невероятных форм. Вы увидите редчайшие виды бабочек, танцующих в воздухе, и полюбуетесь экзотическими орхидеями, поражающими своим изяществом и красотой. После насыщенного дня, полного новых знаний и ярких эмоций, комфортабельный трансфер отвезет вас обратно в отель, где вы сможете отдохнуть и поделиться впечатлениями от этого незабываемого путешествия в мир животных Бали. Этот день останется в вашей памяти навсегда! Важная информация:.
Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зоопарк Бали
- Парк Бабочек
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер от/до отеля
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки
- Фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
