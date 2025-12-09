Мир дикой природы Бали Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир дикой природы Бали! В 8 утра комфортабельный трансфер заберет вас прямо от дверей вашего отеля и откроет двери в волшебный мир животных. Нас ждет насыщенный день, полный ярких впечатлений. Первой остановкой станет знаменитый зоопарк Бали, где вы сможете познакомиться с удивительным разнообразием местной фауны:

огромные крокодилы;

грациозные орангутаны;

пестрые тропические птицы;

величественные тигры – все эти дикие обитатели ждут встречи с вами. А для самых смелых и любознательных у нас есть возможность прокатиться на слонах, ощутив себя настоящими исследователями джунглей. Калейдоскоп красок и невероятных форм После захватывающего приключения в зоопарке мы отправимся в чарующий парк бабочек и орхидей. Здесь вас ждет настоящий калейдоскоп красок и невероятных форм. Вы увидите редчайшие виды бабочек, танцующих в воздухе, и полюбуетесь экзотическими орхидеями, поражающими своим изяществом и красотой. После насыщенного дня, полного новых знаний и ярких эмоций, комфортабельный трансфер отвезет вас обратно в отель, где вы сможете отдохнуть и поделиться впечатлениями от этого незабываемого путешествия в мир животных Бали. Этот день останется в вашей памяти навсегда! Важная информация:.

Возьмите с собой: солнцезащитный крем и очки, фотоаппарат и наличные деньги для личных расходов.