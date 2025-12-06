Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас насладиться райскими пейзажами Индонезии! Наш комфортабельный спидбот доставит вас к самым живописным островам.



Полюбуйтесь легендарными комодскими варанами, откройте захватывающие виды с острова Падар, и окунитесь в бирюзовые волны Така Макассар.



Первые впечатления вы получите в Лабуан-Баджо, а финальным штрихом станет посещение Кенавы или острова Сиаба.

Описание экскурсии Наше приключение начнется с посещения острова Падар, настоящей жемчужины национального парка Комодо. Здесь нет следов цивилизации – лишь дикая природа с красноватыми горами, завораживающими бухтами и пляжами, поражающими палитрой цветов от черного до нежно-розового. Поднимемся на вершину острова (подъем займет около 30-40 минут), чтобы насладиться панорамными видами, которые захватывают дух! А затем мы посетим уникальный Розовый пляж, где песок приобрел свой неповторимый оттенок благодаря измельченным коралловым частицам. После Падара нас ждет встреча с древними обитателями острова Комодо – легендарными комодскими варанами. Затем мы отправимся на Така Макассар – песчаную косу, выступающую из океана и окруженную коралловым рифом. Если удача будет на нашей стороне, мы завершим день снорклингом с гигантскими скатами манта и посетим один из прекрасных островов – Сиаба или Кенава (выбор останется за капитаном). В конце дня мы вернемся в Лабуан-Баджо, полные впечатлений. Важная информация: После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить напрямую организатору 30% от стоимости для брони места в каюте корабля. Остальная часть — за 3 дня до старта круиза. Если бронирование происходит в период, когда остаётся меньше 3 дней до старта круиза, необходимо оплатить сразу всю сумму.

