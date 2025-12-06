Приглашаем вас насладиться райскими пейзажами Индонезии! Наш комфортабельный спидбот доставит вас к самым живописным островам.
Полюбуйтесь легендарными комодскими варанами, откройте захватывающие виды с острова Падар, и окунитесь в бирюзовые волны Така Макассар.
Первые впечатления вы получите в Лабуан-Баджо, а финальным штрихом станет посещение Кенавы или острова Сиаба.
Описание экскурсииНаше приключение начнется с посещения острова Падар, настоящей жемчужины национального парка Комодо. Здесь нет следов цивилизации – лишь дикая природа с красноватыми горами, завораживающими бухтами и пляжами, поражающими палитрой цветов от черного до нежно-розового. Поднимемся на вершину острова (подъем займет около 30-40 минут), чтобы насладиться панорамными видами, которые захватывают дух! А затем мы посетим уникальный Розовый пляж, где песок приобрел свой неповторимый оттенок благодаря измельченным коралловым частицам. После Падара нас ждет встреча с древними обитателями острова Комодо – легендарными комодскими варанами. Затем мы отправимся на Така Макассар – песчаную косу, выступающую из океана и окруженную коралловым рифом. Если удача будет на нашей стороне, мы завершим день снорклингом с гигантскими скатами манта и посетим один из прекрасных островов – Сиаба или Кенава (выбор останется за капитаном). В конце дня мы вернемся в Лабуан-Баджо, полные впечатлений. Важная информация: После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить напрямую организатору 30% от стоимости для брони места в каюте корабля. Остальная часть — за 3 дня до старта круиза. Если бронирование происходит в период, когда остаётся меньше 3 дней до старта круиза, необходимо оплатить сразу всю сумму.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Лабуан-Баджо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить напрямую организатору 30% от стоимости для брони места в каюте корабля. Остальная часть - за 3 дня до старта круиза. Если бронирование происходит в период
- Когда остаётся меньше 3 дней до старта круиза
- Необходимо оплатить сразу всю сумму
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
