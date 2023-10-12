Балийской храмовой архитектуре нет равных в Юго-Восточной Азии. Она поразит вас виртуозными скульптурами божеств, искусной резьбой, множеством деталей и удивительной гармонией с окружающим пейзажем. Вы посетите 4 старинных храма и познакомитесь с историей каждого из них. А также заедете на кофейную плантацию и смотровую площадку с видом на вулкан Батур.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Батуан. Вы осмотрите традиционный балийский храм 11 века и на его примере расшифруете особенности храмовой архитектуры острова. Я расскажу, на какие пространства делятся местные храмы, что символизируют их «расколотые» ворота, что такое пуджа и другие интересные факты.

Пещерный храм Гоа Гаджа. Ещё одна святыня 11 века. Историки по сей день спорят, к чьему наследию она относится: буддистскому или индуистскому. Мы обойдём компактную территорию храма и полюбуемся высеченными в камне древними статуями.

Храм Тирта Эмпул. Один из главных храмов острова, известный купальнями и экзотическим садом. Вы сможете не просто ими полюбоваться, но и окунуться в святой источник.

Храм Улун Дану Батур. Считается, что он поддерживает гармонию и стабильность на всём острове. Я расскажу о богах, которым посвящён храм.

Кроме того, по пути мы заедем на смотровую площадку с видом на вулкан и озеро Батур. А также посетим плантации кофе и какао.

Организационные детали