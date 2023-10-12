Великолепные храмы Бали

Посетить самые значимые храмы острова и расшифровать их символику с профессиональным гидом

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Балийской храмовой архитектуре нет равных в Юго-Восточной Азии.

Она поразит вас виртуозными скульптурами божеств, искусной резьбой, множеством деталей и удивительной гармонией с окружающим пейзажем. Вы посетите 4 старинных храма и познакомитесь с историей каждого из них. А также заедете на кофейную плантацию и смотровую площадку с видом на вулкан Батур.
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
Великолепные храмы Бали
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Описание

Что вас ожидает

Храм Батуан. Вы осмотрите традиционный балийский храм 11 века и на его примере расшифруете особенности храмовой архитектуры острова. Я расскажу, на какие пространства делятся местные храмы, что символизируют их «расколотые» ворота, что такое пуджа и другие интересные факты.

Пещерный храм Гоа Гаджа. Ещё одна святыня 11 века. Историки по сей день спорят, к чьему наследию она относится: буддистскому или индуистскому. Мы обойдём компактную территорию храма и полюбуемся высеченными в камне древними статуями.

Храм Тирта Эмпул. Один из главных храмов острова, известный купальнями и экзотическим садом. Вы сможете не просто ими полюбоваться, но и окунуться в святой источник.

Храм Улун Дану Батур. Считается, что он поддерживает гармонию и стабильность на всём острове. Я расскажу о богах, которым посвящён храм.

Кроме того, по пути мы заедем на смотровую площадку с видом на вулкан и озеро Батур. А также посетим плантации кофе и какао.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
  • Входные билеты не включены стоимость: храм Батуан — 30 тысяч рупий, Гоа Гаджа — 50 тысяч рупий, Тирта Эмпул — 50 тысяч рупий, Улун Дану Батур — 60 тысяч рупий, смотровая площадка с видом на вулкан — 50 тысяч рупий
  • По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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