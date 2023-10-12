Посетить самые значимые храмы острова и расшифровать их символику с профессиональным гидом
Она поразит вас виртуозными скульптурами божеств, искусной резьбой, множеством деталей и удивительной гармонией с окружающим пейзажем. Вы посетите 4 старинных храма и познакомитесь с историей каждого из них. А также заедете на кофейную плантацию и смотровую площадку с видом на вулкан Батур.
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Описание
Что вас ожидает
Храм Батуан. Вы осмотрите традиционный балийский храм 11 века и на его примере расшифруете особенности храмовой архитектуры острова. Я расскажу, на какие пространства делятся местные храмы, что символизируют их «расколотые» ворота, что такое пуджа и другие интересные факты.
Пещерный храм Гоа Гаджа. Ещё одна святыня 11 века. Историки по сей день спорят, к чьему наследию она относится: буддистскому или индуистскому. Мы обойдём компактную территорию храма и полюбуемся высеченными в камне древними статуями.
Храм Тирта Эмпул. Один из главных храмов острова, известный купальнями и экзотическим садом. Вы сможете не просто ими полюбоваться, но и окунуться в святой источник.
Храм Улун Дану Батур. Считается, что он поддерживает гармонию и стабильность на всём острове. Я расскажу о богах, которым посвящён храм.
Кроме того, по пути мы заедем на смотровую площадку с видом на вулкан и озеро Батур. А также посетим плантации кофе и какао.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
- Входные билеты не включены стоимость: храм Батуан — 30 тысяч рупий, Гоа Гаджа — 50 тысяч рупий, Тирта Эмпул — 50 тысяч рупий, Улун Дану Батур — 60 тысяч рупий, смотровая площадка с видом на вулкан — 50 тысяч рупий
- По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.