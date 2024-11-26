Погрузитесь в танцевальное шоу Barong! Испытайте захватывающее столкновение добра со злом в потрясающих костюмах, танцах и завораживающей музыке, одновременно исследуя богатую балийскую культуру и мифы. Это уникальный танец, который обязательно нужно увидеть, когда вы на Бали.
Описание билетаВечная борьба добра и зла В деревне Батубулан ежедневно можно увидеть знаменитый балийский танец Баронг. В этом представлении разворачивается повествование о неугасающей схватке между добром и злом, где олицетворением светлой стороны выступает Баронг, а темной — Рангда. Культовый танец Представление Баронга и Рангды являет собой волнующее традиционное действо, тесно связанное с балийской культурой и мифологией. Этот знаковый танец, исполняемый в различных уголках Бали, живописует эпическую сагу о нескончаемой битве добра и зла посредством сложных па, детализированных костюмов и завораживающей мелодии. История разворачивается у вас на глазах По мере того, как публика собирается, чтобы насладиться зрелищем, она словно переносится в чарующий мир балийских легенд. Сцена наполняется насыщенными красками и неукротимой энергией, а перед взором зрителей разворачивается захватывающая история. Важная информация:
- Перед началом шоу необходимо предъявить электронный билет для обмена в кассе.
- На шоу запрещено: мусорить, разводить костры, алкоголь / наркотики.
- Шоу не подходит для: младенцев до года.
- Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите фотоаппарат.
Ежедневно в 09:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на шоу
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Barong and Keris Dance Sila Culture
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 09:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Перед началом шоу необходимо предъявить электронный билет для обмена в кассе
- На шоу запрещено: мусорить, разводить костры, алкоголь / наркотики
- Шоу не подходит для: младенцев до года
- Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Irene
26 ноя 2024
Очень впечатляющее представление, динамичное, полное красок и музыки! Актеры, на мой взгляд, очень увлекательные… Отличный способ провести утро… определенно альтернативный вариант.
Л
Лика
31 окт 2024
Мне понравилось это представление. Мои ожидания были превзойдены великолепием постановки; мне понравился индивидуальный дизайн, атмосфера, музыкальный ансамбль, пение, танцы, представление в целом. Чтобы насладиться этим спектаклем, необходимо заранее ознакомиться с
G
Gabriela
2 окт 2024
Это незабываемое впечатление. Рекомендую заранее ознакомиться с брошюрой, которую выдают на входе, чтобы понять историю танцев.
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
до 15 чел.
Главное на острове Нуса Пенида (всё включено)
Уехать в рай на 1 день
Начало: У вашего отеля
22 ноя в 06:30
23 ноя в 06:30
от $240 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День приключений в сафари-парке Таман
Увидеть совсем рядом диких зверей, посмотреть выступления животных и искупаться в аквапарке
Начало: ваш отель
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$70 за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Лучшие водопады Бали (с входными билетами и трансфером от/до отеля)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 09:00.
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$54.32 за человека