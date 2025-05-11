Откройте для себя экзотических рептилий в Bali Reptile Park! Здесь разнообразная коллекция экзотических рептилий в натуралистичных вольерах. Посмотрите на красочных ящериц, величественных змей и многое другое в пышной тропической обстановке. Идеально подходит для любителей дикой природы и семей!
Описание билетаЧто посмотреть • В парке рептилий на Бали посетители могут исследовать разнообразный мир рептилий в тропических садах.
- Здесь представлены ящерицы, включая гекконов и комодских варанов, а также различные виды змей, такие как питоны и кобры. Информационные щиты предоставляют интересные факты о рептилиях.
- Также в парке есть секция с черепахами, где можно наблюдать за ними в прудах и вольерах.
- Предусмотрены интерактивные мероприятия: кормление и экскурсии с опытными сотрудниками.
- Посетители могут пообщаться с некоторыми рептилиями под присмотром специалистов и посетить питомник, чтобы увидеть ранние стадии жизни этих животных. Дополнительно Ухоженные дорожки и пышная растительность парка делают прогулку приятной и познавательной. В парке есть множество возможностей для фотосъемки.
- Парк доступен для инвалидных колясок, имеет гладкие дорожки и пандусы.
- Все взаимодействия с рептилиями контролируются обученным персоналом для обеспечения безопасности.
- Билеты: пожалуйста, предъявите свой электронный билет на входе. Билеты не подлежат возврату.
- На территории есть бесплатная парковка.
• В парке есть туалеты, сувенирный магазин и кафе с закусками. Важная информация:
- Парк рептилий Бали открыт ежедневно с 9:00 до 17:00.
- Перед началом шоу необходимо предъявить электронный билет для обмена в кассе.
- В парке запрещены: фонарики, фейерверки, алкоголь, наркотики.
- Парк в основном находится на открытом воздухе, поэтому проверяйте прогноз погоды и одевайтесь соответственно. Наденьте удобную одежду и обувь.
Парк рептилий Бали открыт ежедневно с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в парк
- Все шоу рептилий
- Путеводитель по зоопарку
- Государственный налог и плата за обслуживание
Что не входит в цену
- Трансфер до/от парка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Bali Reptile Park
Когда и как рано покупать?
Когда: Парк рептилий Бали открыт ежедневно с 09:00 до 17:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Парк рептилий Бали открыт ежедневно с 9:00 до 17:00
- Перед началом шоу необходимо предъявить электронный билет для обмена в кассе
- В парке запрещены: фонарики, фейерверки, алкоголь, наркотики
- Парк в основном находится на открытом воздухе, поэтому проверяйте прогноз погоды и одевайтесь соответственно. Наденьте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marinus
11 мая 2025
Очень ухоженный парк и хороший гид.
M
Morgane
27 апр 2025
Моя экскурсия заняла чуть меньше часа, так как я прибыла после 16:00, но гид все равно нашел время, чтобы все мне объяснить и показать всех животных. Экскурсия стоит того, даже если вы уже были в зоопарке, потому что это совсем другое! Здесь можно посмотреть на животных вблизи и даже потрогать
М
Миша
21 дек 2024
Благодаря объяснениям во время экскурсии я узнал много нового.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
-
9%
Индивидуальная
до 6 чел.
В мире животных, птиц и бабочек - на Бали
В парке рептилий я покормила крокодила
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
$59
$65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День приключений в сафари-парке Таман
Увидеть совсем рядом диких зверей, посмотреть выступления животных и искупаться в аквапарке
Начало: ваш отель
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на восток Бали
Водный дворец, лавовые пещеры, королевский парк и белоснежный пляж за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
$120 за всё до 5 чел.