Крупнейший в мире пляжный клуб Откройте для себя незабываемый отдых на побережье Бали в Atlas Beach, самом масштабном пляжном клубе в мире, раскинувшемся на прославленном пляже Берава в районе Чангу. Подберите себе идеальный столик или удобный шезлонг с включенными бонусами, чтобы провести целый день, наслаждаясь живыми выступлениями диджеев, традиционными балийскими шоу и посещением стильного магазина Holywing. Множество развлечений Atlas Beach — это превосходный выбор для релаксации, зажигательных вечеринок и создания ярких воспоминаний на долгие годы. Среди множества развлечений Atlas Beach Club – круглосуточная программа, включающая:

знаменитый танец Кечак;

балийские танцы при свечах; предсказания таро;

выступления ходулистов;

огненных жонглеров и танцоров;

захватывающие номера с фокусами и парамоторным шоу. Кроме того, на территории Atlas Beach Club расположены большой торговый центр и просторная общая зона. Или просто расслабьтесь у огромного бассейна и в первоклассном пляжном баре, предлагающем широкий выбор коктейлей, пива и вин. Важная информация:.

захватывающие номера с фокусами и парамоторным шоу. Кроме того, на территории Atlas Beach Club расположены большой торговый центр и просторная общая зона. Или просто расслабьтесь у огромного бассейна и в первоклассном пляжном баре, предлагающем широкий выбор коктейлей, пива и вин. Важная информация:.

• захватывающие номера с фокусами и парамоторным шоу. Кроме того, на территории Atlas Beach Club расположены большой торговый центр и просторная общая зона. Или просто расслабьтесь у огромного бассейна и в первоклассном пляжном баре, предлагающем широкий выбор коктейлей, пива и вин. Важная информация: