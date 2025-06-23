Позвольте себе расслабиться, получить удовольствие и создать незабываемые моменты. Погрузитесь в умиротворяющий звук волн и согрейтесь в ласковых объятиях солнца.
Окунитесь в волшебство балийской культуры, посетив захватывающие представления, такие как Кечак,
Окунитесь в волшебство балийской культуры, посетив захватывающие представления, такие как Кечак,
Описание билета
Крупнейший в мире пляжный клуб Откройте для себя незабываемый отдых на побережье Бали в Atlas Beach, самом масштабном пляжном клубе в мире, раскинувшемся на прославленном пляже Берава в районе Чангу. Подберите себе идеальный столик или удобный шезлонг с включенными бонусами, чтобы провести целый день, наслаждаясь живыми выступлениями диджеев, традиционными балийскими шоу и посещением стильного магазина Holywing. Множество развлечений Atlas Beach — это превосходный выбор для релаксации, зажигательных вечеринок и создания ярких воспоминаний на долгие годы. Среди множества развлечений Atlas Beach Club – круглосуточная программа, включающая:
- знаменитый танец Кечак;
- балийские танцы при свечах; предсказания таро;
- выступления ходулистов;
- огненных жонглеров и танцоров;
захватывающие номера с фокусами и парамоторным шоу. Кроме того, на территории Atlas Beach Club расположены большой торговый центр и просторная общая зона. Или просто расслабьтесь у огромного бассейна и в первоклассном пляжном баре, предлагающем широкий выбор коктейлей, пива и вин. Важная информация:.
захватывающие номера с фокусами и парамоторным шоу. Кроме того, на территории Atlas Beach Club расположены большой торговый центр и просторная общая зона. Или просто расслабьтесь у огромного бассейна и в первоклассном пляжном баре, предлагающем широкий выбор коктейлей, пива и вин. Важная информация:.
• захватывающие номера с фокусами и парамоторным шоу. Кроме того, на территории Atlas Beach Club расположены большой торговый центр и просторная общая зона. Или просто расслабьтесь у огромного бассейна и в первоклассном пляжном баре, предлагающем широкий выбор коктейлей, пива и вин. Важная информация:
- На территории клуба запрещены: домашние животные, оружие, острые предметы, еда, напитки, электроскутеры (кроме инвалидных), состояние опьянения, красное вино, велосипеды, алкоголь, наркотики, карабканье, скейтборды, самокаты, фейерверки, взрывчатые вещества, ролики, дайвинг, разведение костров, обнажение, аудиоколонки.
- Шоу и мероприятия меняются каждый день.
- Если сумма превышает сумму кредита на еду и напитки, вы можете оплатить ее на месте наличными или кредитной картой.
- Дети не допускаются на танцпол после 19:00 и не допускаются в зону пляжного клуба после 21:00.
- Закрытие заказа еды и напитков в 23:00.
- Посторонняя еда и напитки не допускаются на территорию заведения.
Atlas Beach Club Bali работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в Atlas Beach Club (до 6 участников)
- Депозит в размере 2 200 000 индонезийских рупий
- Фирменный приветственный напиток
- Ваучер на супер-приветственный снек
- Супер-скидка 30% в магазине Merch HW
- 2 шкафчика и 8 холодных полотенец
- 1 индивидуальное сообщение на светодиодном экране
- Вход в Atlas Super Club (ночной клуб) для 5 участников
- Высокоскоростной интернет
Что не входит в цену
- Трансфер от/до клуба
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Atlas Beach Club
Завершение: Atlas Beach Club, расположен по адресу Jl. Pantai Berawa No.88, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
Когда начало
Atlas Beach Club Bali работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- На территории клуба запрещены: домашние животные, оружие, острые предметы, еда, напитки, электроскутеры (кроме инвалидных), состояние опьянения, красное вино, велосипеды, алкоголь, наркотики, карабканье, скейтборды, самокаты, фейерверки, взрывчатые вещества, ролики, дайвинг, разведение костров, обнажение, аудиоколонки
- Шоу и мероприятия меняются каждый день
- Если сумма превышает сумму кредита на еду и напитки, вы можете оплатить ее на месте наличными или кредитной картой
- Дети не допускаются на танцпол после 19:00 и не допускаются в зону пляжного клуба после 21:00
- Закрытие заказа еды и напитков в 23:00
- Посторонняя еда и напитки не допускаются на территорию заведения
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Karen
23 июн 2025
Отличный день, приятная и расслабляющая атмосфера, отличное соотношение цены и качества. Персонал превосходный.
C
Cherish
13 мар 2025
хорошее место
k
kate
6 окт 2024
Отличный день в Atlas, это был наш с мужем последний день на Бали, и не жалею, что этот день мы провели тут 👌
J
Joyce
19 авг 2024
Большая территория!
M
Meryem
18 авг 2024
У нас был отличный день. Обслуживание было превосходным. Очень хорошая еда и безупречная атмосфера. Это того стоит.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
Индивидуальная
до 15 чел.
Главное на острове Нуса Пенида (всё включено)
Уехать в рай на 1 день
Начало: У вашего отеля
22 ноя в 06:30
23 ноя в 06:30
от $240 за всё до 15 чел.
Водная прогулка
Восточная Нуса Пенида: снорклинг с мантами и путешествие по острову с аудиогидом
Исследовать райский уголок Индонезии - на земле и под водой
Начало: В порту Нуса Пениды
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Завтра в 08:30
18 ноя в 08:30
$125 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сафари на джипе по парку Bali Safari and Marine park
Начало: Ваша гостиница или вилла
Расписание: Ежедневно в 7:30
18 ноя в 07:30
22 ноя в 07:30
$200 за всё до 5 чел.