Всего за один день мы объедем самые яркие места острова Бали! Посмотрим на мощный водопад Тегенунган, прогуляемся по знаменитому Лесу обезьян в центре Убуда, попробуем вкуснейший кофе лювак и сделаем яркие фотографии на изумрудных рисовых террасах. Приятным успокоением после богатого на эмоции путешествия станет прогулка по уютному храму Таман-Аюн в окружении прекрасных садов с лотосами. После такого путешествия будет трудно не влюбиться в сказочный остров!

Описание

Водопад Тегенунган и Лес обезьянНаше путешествие начинается утром. Мы отправляемся к живописным местам Бали. Первая остановка — невысокий, но мощный водопад Тегенунган, который находится рядом с деревней Кеменух, спрятанный посреди цветущих джунглей. Далее мы доберемся до самого центра Убуда. Особенную известность ему принес фантастический Лес обезьян, где обитают длиннохвостые баллийские макаки — эти животные играют важную роль в церемониях древних храмов на территории парка, о чем вам обязательно расскажет гид. Рисовые террасы, плантации и вкусный кофеИзумрудные рисовые террасы Тегаллаланг — прекрасное место для зрелищных фото. Неподалеку располагаются агрофермы, где выращивают кофе, какао, а также лемонграс и многие другие виды специй. Вы сможете продегустировать знаменитый среди гурманов кофе лювак, а также узнать секреты его производства. Храм Таман-АюнЭтот удивительный храм расположен прямо посреди волшебного сада и окружен водой. Мы прогуляемся по его территории, любуясь ландшафтами, лотосами и прудом с рыбками. Вы узнаете, какое значение имеет храм для жителей деревни, чем он отличается от других религиозных построек на острове и какую символику спрятали в его планировке. Важная информацияВозьмите с собой воду, перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь.