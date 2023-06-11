Всего за один день мы объедем самые яркие места острова Бали! Посмотрим на мощный водопад Тегенунган, прогуляемся по знаменитому Лесу обезьян в центре Убуда, попробуем вкуснейший кофе лювак и сделаем яркие фотографии на изумрудных рисовых террасах.
Приятным успокоением после богатого на эмоции путешествия станет прогулка по уютному храму Таман-Аюн в окружении прекрасных садов с лотосами. После такого путешествия будет трудно не влюбиться в сказочный остров!
Приятным успокоением после богатого на эмоции путешествия станет прогулка по уютному храму Таман-Аюн в окружении прекрасных садов с лотосами. После такого путешествия будет трудно не влюбиться в сказочный остров!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Тегенунган
- Лес обезьян
- Рисовые террасы Тегаллалан
- Храм Таман-Аюн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Водопад Тегенунган и Лес обезьянНаше путешествие начинается утром. Мы отправляемся к живописным местам Бали. Первая остановка — невысокий, но мощный водопад Тегенунган, который находится рядом с деревней Кеменух, спрятанный посреди цветущих джунглей. Далее мы доберемся до самого центра Убуда. Особенную известность ему принес фантастический Лес обезьян, где обитают длиннохвостые баллийские макаки — эти животные играют важную роль в церемониях древних храмов на территории парка, о чем вам обязательно расскажет гид. Рисовые террасы, плантации и вкусный кофеИзумрудные рисовые террасы Тегаллаланг — прекрасное место для зрелищных фото. Неподалеку располагаются агрофермы, где выращивают кофе, какао, а также лемонграс и многие другие виды специй. Вы сможете продегустировать знаменитый среди гурманов кофе лювак, а также узнать секреты его производства. Храм Таман-АюнЭтот удивительный храм расположен прямо посреди волшебного сада и окружен водой. Мы прогуляемся по его территории, любуясь ландшафтами, лотосами и прудом с рыбками. Вы узнаете, какое значение имеет храм для жителей деревни, чем он отличается от других религиозных построек на острове и какую символику спрятали в его планировке. Важная информацияВозьмите с собой воду, перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном транспорте с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты в храмы
- Место начала и завершения?
- Обговаривается с гидом по телефону
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Возьмите с собой воду
- Перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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