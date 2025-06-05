Мои заказы

Восхождение на древний вулкан Иджен

Хочешь увидеть как добывают серу и одну из самых вредных для здоровья профессий в мире, кислотное озеро в кратере вулкана, встретить рассвет находясь над облаками и стать обладателем фотографий с космическими видами?
5
6 отзывов
Ближайшие даты:
12
ноя16
ноя19
ноя23
ноя26
ноя30
ноя3
дек
Время начала: 17:30

Описание фото-прогулки

Нас ждет увлекательное путешествие на Яву — самый густонаселенный остров в мире. Здесь расположена столица Индонезии, тут максимальная концентрация исторической, культурной и духовной жизни страны. Это место с невероятной красоты вулканическими пейзажами и потрясающими пляжами. Яве есть чем вас удивить!

Кратер вулкана и серное озеро

Главной целью нашего пребывания на острове станет посещение кратера древнего вулкана Иджен. Нам предстоит ночное восхождение на вулкан на высоту 2800 метров над уровнем моря и спуск в его кратер. Зрелище, которое нам суждено увидеть — одно из самых притягательных в мире. Действующий вулкан, перманентно выбрасывающий в небо клубы серного дыма и единственное в мире серное озеро Кава Иджен, расположенное прямо в кратере. Озеро имеет диаметр 1 километр, глубину 200 метров и… оно ярко-бирюзового цвета! У берегов озера ведется добыча серы и изготовление из неё сувениров. Мужчины, работающие там, поднимают 80-килограммовые корзины с серой по склону кратера. Здесь же мы увидим природное явление «синие огни», возникающее из-за взаимодействия кислорода с серой, наиболее ярко явление раскрывается именно в ночное время. Мы спустимся прямо в кратер, чтобы увидеть все это зрелище своими глазами, встретим рассвет на вершине вулкана Иджен и сделаем невероятные фотографии. Это настоящее природное чудо! Важная информация:
  • Гид напишет вам за день до тура и сообщит точное время встречи С собой:• удобная обувь (кроссовки / трекинговые ботинки);
  • теплая одежда (легкая куртка / толстовка / штаны);
  • сменная футболка;
  • шапка / капюшон;
  • плед (по желанию);
  • лёгкий перекус на время восхождения;
  • питьевая вода;
  • подушку для шеи в машину;
  • повербанк (портативное зарядное для телефона).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Восхождение на действующий вулкан
  • Спуск в кратер и наблюдение за процессом добычи серы
  • Природное явление «голубой огонь»
  • Меняющее цвет серное озеро
  • Встреча рассвета на вершине вулкана
Что включено
  • Трансфер из точки сбора в Убуде и Куте
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Питьевая вода в машине
  • Все билеты и сборы
  • Фонарик и маска
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Точки сбора в Куте и Убуде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Гид напишет вам за день до тура и сообщит точное время встречи
  • С собой: удобная обувь (кроссовки / трекинговые ботинки)
  • Теплая одежда (легкая куртка / толстовка / штаны)
  • Сменная футболка
  • Шапка / капюшон
  • Плед (по желанию)
  • Лёгкий перекус на время восхождения
  • Питьевая вода
  • Подушку для шеи в машину
  • Повербанк (портативное зарядное для телефона)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
K
Karina
5 июн 2025
Подъем был тяжелый, но оно точно того стоило, я даже не рискну передать словами, что чувствуешь на вершине, гид Станислав великолепен, очень душевно поговорили о многих тонкостях на Бали и рассказывал много интересных фактов, про местный вулкан и другие острова Индонезии
Ю
Юлия
15 мар 2025
Поднимались с ребятами 23 февраля на Иджен. Это была отличная поездка! Каждый шаг продуман до мелочей, дорога и подъем прошли комфортно. Помимо сопровождения наш гид Стас рассказывал много интересного об Индонезии, получилась полноценная лекция. Рекомендую, ребята профессионалы!
А
Анна
6 фев 2025
Спасибо за возможность увидеть прекрасный рассвет на вулкане Иджен. Машина с водителем и гидом во время забрала из указанного места, гид разговаривал на русском языке, отвечал на все вопросы и
читать дальше

рассказывал про жизнь на Бали. Подвозят к лагерю с кафе, туалетами, к вулкану ведет широкая дорога с перепадами подъемов, каменистая только на самом верху, подниматься со средней спортивной подготовкой не сложно, на верху прохладно, дует ветер, но только до восхода солнца, лучше брать легкую куртку ветровку. Местность красивая, вокруг необычная растительность завораживает.

A
Alexa
13 сен 2024
Отличая была экскурсия, все очень понравилась, виды потрясающие, гид рассказывал все интересно. С удовольствием присоединюсь к следущей экспедиции
В
Виктория
3 авг 2024
Очень круто съездили на вулкан со Стасом 🩷 мини-группа, все было четко, организованно, несмотря на длительное восхождение, ни чуть не устали, Испытали кучу эмоций от увиденных локаций, встретили рассвет на вулкане 🩷все было супер!
Р
Регина
4 июл 2024
Отличная организация экскурсий, путешествие на Иджен прошло с комфортом. Рекомендую! Спасибо 🫶🏻

Входит в следующие категории Бали

