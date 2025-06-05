Хочешь увидеть как добывают серу и одну из самых вредных для здоровья профессий в мире, кислотное озеро в кратере вулкана, встретить рассвет находясь над облаками и стать обладателем фотографий с космическими видами?
Описание фото-прогулки
Нас ждет увлекательное путешествие на Яву — самый густонаселенный остров в мире. Здесь расположена столица Индонезии, тут максимальная концентрация исторической, культурной и духовной жизни страны. Это место с невероятной красоты вулканическими пейзажами и потрясающими пляжами. Яве есть чем вас удивить!
Кратер вулкана и серное озеро
Главной целью нашего пребывания на острове станет посещение кратера древнего вулкана Иджен. Нам предстоит ночное восхождение на вулкан на высоту 2800 метров над уровнем моря и спуск в его кратер. Зрелище, которое нам суждено увидеть — одно из самых притягательных в мире. Действующий вулкан, перманентно выбрасывающий в небо клубы серного дыма и единственное в мире серное озеро Кава Иджен, расположенное прямо в кратере. Озеро имеет диаметр 1 километр, глубину 200 метров и… оно ярко-бирюзового цвета! У берегов озера ведется добыча серы и изготовление из неё сувениров. Мужчины, работающие там, поднимают 80-килограммовые корзины с серой по склону кратера. Здесь же мы увидим природное явление «синие огни», возникающее из-за взаимодействия кислорода с серой, наиболее ярко явление раскрывается именно в ночное время. Мы спустимся прямо в кратер, чтобы увидеть все это зрелище своими глазами, встретим рассвет на вершине вулкана Иджен и сделаем невероятные фотографии. Это настоящее природное чудо! Важная информация:
- Гид напишет вам за день до тура и сообщит точное время встречи С собой:• удобная обувь (кроссовки / трекинговые ботинки);
- теплая одежда (легкая куртка / толстовка / штаны);
- сменная футболка;
- шапка / капюшон;
- плед (по желанию);
- лёгкий перекус на время восхождения;
- питьевая вода;
- подушку для шеи в машину;
- повербанк (портативное зарядное для телефона).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Восхождение на действующий вулкан
- Спуск в кратер и наблюдение за процессом добычи серы
- Природное явление «голубой огонь»
- Меняющее цвет серное озеро
- Встреча рассвета на вершине вулкана
Что включено
- Трансфер из точки сбора в Убуде и Куте
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Питьевая вода в машине
- Все билеты и сборы
- Фонарик и маска
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Точки сбора в Куте и Убуде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Karina
5 июн 2025
Подъем был тяжелый, но оно точно того стоило, я даже не рискну передать словами, что чувствуешь на вершине, гид Станислав великолепен, очень душевно поговорили о многих тонкостях на Бали и рассказывал много интересных фактов, про местный вулкан и другие острова Индонезии
Ю
Юлия
15 мар 2025
Поднимались с ребятами 23 февраля на Иджен. Это была отличная поездка! Каждый шаг продуман до мелочей, дорога и подъем прошли комфортно. Помимо сопровождения наш гид Стас рассказывал много интересного об Индонезии, получилась полноценная лекция. Рекомендую, ребята профессионалы!
А
Анна
6 фев 2025
Спасибо за возможность увидеть прекрасный рассвет на вулкане Иджен. Машина с водителем и гидом во время забрала из указанного места, гид разговаривал на русском языке, отвечал на все вопросы и
A
Alexa
13 сен 2024
Отличая была экскурсия, все очень понравилась, виды потрясающие, гид рассказывал все интересно. С удовольствием присоединюсь к следущей экспедиции
В
Виктория
3 авг 2024
Очень круто съездили на вулкан со Стасом мини-группа, все было четко, организованно, несмотря на длительное восхождение, ни чуть не устали, Испытали кучу эмоций от увиденных локаций, встретили рассвет на вулкане все было супер!
Р
Регина
4 июл 2024
Отличная организация экскурсий, путешествие на Иджен прошло с комфортом. Рекомендую! Спасибо 🫶🏻
