Нас ждет увлекательное путешествие на Яву — самый густонаселенный остров в мире. Здесь расположена столица Индонезии, тут максимальная концентрация исторической, культурной и духовной жизни страны. Это место с невероятной красоты вулканическими пейзажами и потрясающими пляжами. Яве есть чем вас удивить!

Кратер вулкана и серное озеро

Главной целью нашего пребывания на острове станет посещение кратера древнего вулкана Иджен. Нам предстоит ночное восхождение на вулкан на высоту 2800 метров над уровнем моря и спуск в его кратер. Зрелище, которое нам суждено увидеть — одно из самых притягательных в мире. Действующий вулкан, перманентно выбрасывающий в небо клубы серного дыма и единственное в мире серное озеро Кава Иджен, расположенное прямо в кратере. Озеро имеет диаметр 1 километр, глубину 200 метров и… оно ярко-бирюзового цвета! У берегов озера ведется добыча серы и изготовление из неё сувениров. Мужчины, работающие там, поднимают 80-килограммовые корзины с серой по склону кратера. Здесь же мы увидим природное явление «синие огни», возникающее из-за взаимодействия кислорода с серой, наиболее ярко явление раскрывается именно в ночное время. Мы спустимся прямо в кратер, чтобы увидеть все это зрелище своими глазами, встретим рассвет на вершине вулкана Иджен и сделаем невероятные фотографии. Это настоящее природное чудо! Важная информация: