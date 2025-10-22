читать дальше

как было запланировано, экскурсия не состоялась, из-за якобы сильной загазованности, но группа с@balichat в телеграмм, ездила. На самом деле скорее всего не хватало народу и организатору было не выгодно, везти двух человек. Планировал юбилейный день рождения 15 июня встретить на вулкане, но УВЫ! Хотя предоплату внёс в марте 2025г. 16 июня забрали с виллы (Семиньяк) в районе 19.00, пробки, выезжали часа два, потом до парома около трёх часов, на пароме час и далее до вулкана. Прибыли в три ночи. Очень крутые подъемы, некоторым людям реально тяжело подниматься. Да, будьте готовы, что возможно придётся сидеть в багажнике, т. к. авто было семиместное. Двух девчонок забирали с отеля, после того как забрали нас и как там (на раскладных креслах в багажнике) они всю дорогу выдержали, одному богу известно. Гид, он же водитель, англоговорящий, на вулкане гиды тоже, хотя обещали русскоговорящих. В горах холодно, но тёплые вещи (пуховики, за которые 50 т. рупий отдали девчонки) пришлось нести на руках, после первого километра подъема, им стало жарко, по сути не нужные траты. В джинсах, футболке и худи, норм! Т. к. вы всё время поднимаетесь в очень крутую гору, через пятнадцать минут начнёт пот проступать. Тропинка широкая, но местами имеются промоины от бегущей воды после дождей. По маршруту четыре точки где можно отдохнуть, попить чай, кофе и т. д., но учтите, что можно не успеть увидеть "голубую лаву", если засидитесь на привале, т. к. она хорошо видна только в ночное время. С рассветом почти не видно, как горит газ выходящий из земли. До вершины вулкана примерно километра 3-3.5 и если спускаться к серному озеру, ещё примерно 1 км. За спуск к серному озеру, гид запросил 50 т. рупий, хотя в описании к экскурсии указано, что ни каких доплат не должно быть, кроме как на личные расходы.

Утром в районе 7.00 поехали в отель, где был завтрак "шведский стол", но отдыха, как заявлено не получилось. Мы с женой из шестерых участников успели по разочку окунуться в бассейне, водитель сказал, что надо возвращаться т. к. долго ехать и в районе 10 утра поехали в сторону парома. Дома, на вилле были в районе 18-18.30, пробки и узкие дороги, это утомляет.

За предоставленные неудобства менеджер Александр, с которым я и еще несколько участников общались в чате, сделал скидку в 200 т. рупий на человека.

Всем добра и позитива!