Вы испытаете свои силы и подниметесь на вершину вулкана Иджен, увидите гигантский кратер с бирюзовым кислотным озером и синюю лаву — редчайшее природное явление.
Насладитесь неземными пейзажами в рассветных лучах и оцените, как серный пар поднимается из недр земли. А после подъёма отдохнёте в прекрасном бич-клабе на берегу моря.
Описание экскурсии
Вас ждёт путешествие под звёздным небом сквозь таинственные леса и горные перевалы Восточной Явы.
Затем — подъём на вулкан Иджен. На вершине вам откроется вид на грандиозный кратер. Клубы серного пара здесь поднимаются прямо из недр земли.
Встретим рассвет над Идженом, полюбуемся тем, как солнце окрашивает небо в розовые и золотые оттенки. И насладимся видом на невероятное бирюзовое озеро — самое большое кислотное озеро в мире.
А потом отправимся отдыхать. Вы побываете в уютном пляжном клубе на побережье Явы, расслабитесь у моря и обменяетесь впечатлениями.
А ещё вы узнаете:
- о жизни местных, их традициях и религии
- воде в кислотном озере — почему она такая бирюзовая и чем само озеро уникально
- серных шахтах и людях, которые там трудятся
- самом вулкане — активен ли он, как он формировался, какие процессы происходят внутри
- голубых огнях — почему они появляются и что это такое на самом деле
И многое другое!
Примерный тайминг
20:00 — выезд
03:00 — прибытие к подножию вулкана
03:30–04:00 — начало восхождения
05:00–05:30 — прибытие на вершину, встреча рассвета
07:30–08:00 — спуск к подножию
08:00–08:30 — выезд в бич-клаб
09:30 — прибытие в бич-клаб
11:00 — выезд на Бали
18:00 — прибытие на Бали
Организационные детали
- Продолжительность поездки — около 20 часов
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Terrios, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Toyota Xenia (детских кресел нет)
- В стоимость включены вода, завтрак «шведский стол», отдых на пляже в бич-клабе
- С вами будет опытный водитель и русскоговорящая поддержка менеджеров
Особенности восхождения
- Перед началом восхождения мы проведём для вас инструктаж по безопасности
- Подъём доступен людям с базовой физической подготовкой
- Если подъём покажется сложным, можно добраться до вершины на специальной тележке (за доплату)
- Подъём запрещен людям с астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы
в понедельник, четверг и субботу в 18:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$130
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Начнём с того, что 14 июня 2025 года,
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий — это не тот опыт, который мы стремимся дарить нашим путешественникам.
Впервые побывал на вулкане - фантастические впечатления.
Из рекомендаций - нужны очки, которые плотно закрывают глаза от сернистого пара, которого очень много около этих синих огней. Обязательно их возьмите, т.