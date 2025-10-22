Мои заказы

Вулкан Иджен: тайны кратера и бирюзовой бездны

Переместиться с Бали на Яву, увидеть кислотное озеро, а если повезёт - полюбоваться синими огнями
Эта поездка для тех, кто хочет прикоснуться к нетронутой природе.

Вы испытаете свои силы и подниметесь на вершину вулкана Иджен, увидите гигантский кратер с бирюзовым кислотным озером и синюю лаву — редчайшее природное явление.

Насладитесь неземными пейзажами в рассветных лучах и оцените, как серный пар поднимается из недр земли. А после подъёма отдохнёте в прекрасном бич-клабе на берегу моря.
4.4
16 отзывов
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя15
ноя17
ноя20
ноя22
ноя24
ноя
Время начала: 18:15

Описание экскурсии

Вас ждёт путешествие под звёздным небом сквозь таинственные леса и горные перевалы Восточной Явы.

Затем — подъём на вулкан Иджен. На вершине вам откроется вид на грандиозный кратер. Клубы серного пара здесь поднимаются прямо из недр земли.

Встретим рассвет над Идженом, полюбуемся тем, как солнце окрашивает небо в розовые и золотые оттенки. И насладимся видом на невероятное бирюзовое озеро — самое большое кислотное озеро в мире.

А потом отправимся отдыхать. Вы побываете в уютном пляжном клубе на побережье Явы, расслабитесь у моря и обменяетесь впечатлениями.

А ещё вы узнаете:

  • о жизни местных, их традициях и религии
  • воде в кислотном озере — почему она такая бирюзовая и чем само озеро уникально
  • серных шахтах и людях, которые там трудятся
  • самом вулкане — активен ли он, как он формировался, какие процессы происходят внутри
  • голубых огнях — почему они появляются и что это такое на самом деле

И многое другое!

Примерный тайминг

20:00 — выезд
03:00 — прибытие к подножию вулкана
03:30–04:00 — начало восхождения
05:00–05:30 — прибытие на вершину, встреча рассвета
07:30–08:00 — спуск к подножию
08:00–08:30 — выезд в бич-клаб
09:30 — прибытие в бич-клаб
11:00 — выезд на Бали
18:00 — прибытие на Бали

Организационные детали

  • Продолжительность поездки — около 20 часов
  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Terrios, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Toyota Xenia (детских кресел нет)
  • В стоимость включены вода, завтрак «шведский стол», отдых на пляже в бич-клабе
  • С вами будет опытный водитель и русскоговорящая поддержка менеджеров

Особенности восхождения

  • Перед началом восхождения мы проведём для вас инструктаж по безопасности
  • Подъём доступен людям с базовой физической подготовкой
  • Если подъём покажется сложным, можно добраться до вершины на специальной тележке (за доплату)
  • Подъём запрещен людям с астмой, заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы

в понедельник, четверг и субботу в 18:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания (не дальше террас Тегаллаланг)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 18:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Давид, и я — ваш водитель и проводник в этом увлекательном путешествии. Я знаю дороги Бали и Явы как свои пять пальцев, провёл за рулём с десяток лет,
читать дальше

помогая путешественникам открывать самые удивительные уголки этих островов. Я аккуратен, ответственен и всегда стараюсь сделать поездку максимально комфортной и безопасной. Особенно люблю возить семьи — мне важно, чтобы и взрослые, и дети чувствовали себя спокойно и радовались поездке. Дорогу на Иджен я знаю в деталях — мой сын живёт на Яве, и за эти годы я столько раз ездил туда, что могу провести маршрут даже с закрытыми глазами. Но, конечно, предпочитаю делать это с открытыми, чтобы вы могли насладиться красотой пейзажей! Для меня каждая поездка — это не просто работа, а возможность подарить людям незабываемые впечатления. Я всегда рад поделиться интересными историями, помочь советом и сделать так, чтобы ваша поездка оставила только тёплые воспоминания.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
1
2
1
2

Фотографии от путешественников

Вулкан Иджен: тайны кратера и бирюзовой бездны (Валентина)Вулкан Иджен: тайны кратера и бирюзовой бездны (Дмитрий)Вулкан Иджен: тайны кратера и бирюзовой бездны (Алёна)Вулкан Иджен: тайны кратера и бирюзовой бездны (Екатерина)Вулкан Иджен: тайны кратера и бирюзовой бездны (Алла)Вулкан Иджен: тайны кратера и бирюзовой бездны (Нейл)
В
Валентина
22 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Невероятное место, самое яркое впечатление от Индонезии - это вулкан Иджен!!! К проведению экскурсии нет вопросов и претензий, водитель и гид на месте- отличные ребята) позитивные, веселые) несмотря
читать дальше

на сложный подъем, наш гид сделал все возможное, чтобы нам было максимально комфортно)
Огромные вопросы к организаторам: поддержка в чате была с опозданием, менеджер подолгу не отвечал. К тому же, напрямую у менеджера забронировали экскурсию, внесли предоплату, экскурсия отменилась из-за непогоды, предоплату нам до сих пор не вернули, а прошло уже полтора месяца. На вопросы о сроках - менеджер не отвечает.
Резюмирую, вулкан - потрясающий! К организаторам огромный вопрос, возможно, стоит поискать другую компанию для бронирования.

Прекрасная экскурсия! Невероятное место, самое яркое впечатление от Индонезии - это вулкан Иджен!!! К проведению экскурсии
Давид
Давид
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за отзыв и за добрые слова о гиде и самой экскурсии, мы очень рады, что вулкан Иджен
читать дальше

оставил у вас такие сильные впечатления.

Приносим искренние извинения за задержку с возвратом. После сильного потопа на Бали часть нашей инфраструктуры, включая наш офис и систему обработки заявок, серьёзно пострадала, поэтому время ожидания возврата действительно оказалось больше обычного.

Менеджер остаётся на связи и контролирует процесс, все возвраты обрабатываются в порядке очереди, и в любом случае сроки не превысят установленные в условиях сотрудничества, с которыми каждый участник ознакомляется перед внесением предоплаты.

Спасибо за понимание и терпение 🙏🏼 Нам очень важно, чтобы каждый наш гость остался доволен не только путешествием, но и всем процессом организации - мы обязательно всё доведём до конца.

Д
Дмитрий
2 окт 2025
Отличная экскурсия, на комфортной машине нас довезли до переправы, покатались на пароме до Явы. На острове Ява прошли медосмотр и подъехали к подножью Иджена к 2 ночи. Очки и респиратор
читать дальше

предоставил организатор. Теплые вещи (пуховик) можно арендовать (я купил шапку и не пожалел). Подъем доступен всем даже без особой физ подготовки, в хороше форме можно подняться за 1-1,5 час, без подготовки 2-2,5 часа. Виды там потрясающие, но народу много. На всем маршруте есть портеры, которые за деньги могут Вас в тележке поднять наверх или спустить (1-1,5 млн IDR). После спуска нас отвезли в пятизвездочный отель на завтрак все включено (стоит 150 тыс IDR) с потрясающими видами. Все поранилось!

PS: просьба организатору уточнить инфо входит ли завтрак в стоимость тура или нет (у нас 150 тыс IDR обещали вернуть переводом на карту). Бронировал у этого организатора еще экскурсию напрямую, ее отменили из за погоды. Предоплату обещают вернуть в течение 14 раб. дней переводом на карту. Ждем-с

Отличная экскурсия, на комфортной машине нас довезли до переправы, покатались на пароме до Явы. На острове
А
Алёна
22 сен 2025
Дорога 9 часов оказалось самым сложным препятствием, из за пробок мы не успели на паром и пришлось ждать в порту ещё 3 часа на месте, из-за этого мы приехали к
читать дальше

вулкану позже всех, собственно уже было светло и мы единственные поднимались, да не увидели синее пламя, но я счит это так даже лучше, ведь дорога сложная и идти с полным освещением и не в толпе намного лучше, сам путь восхитительный несмотря на туман и мелкий дождь, ночью такого видео бы не было, да и идти в тишине на мой взгляд гораздо круче! Для тех кто не хотел идти были так называемые «Ламборджини» вы садитесь в телегу и вас тащут на себе до верха несколько людей (также и вниз) стоит 1млн рупий. Макси свои брать не нужно все оборудование выдает гид, да и в целом они вам нужны только если решите спуститься слишком близко к парам серы.

Гид снимает крутые видео в пути и делает очень крутые фотки, место восхитительное

Дорога 9 часов оказалось самым сложным препятствием, из за пробок мы не успели на паром и
Е
Екатерина
7 авг 2025
Все прошло отлично! Спасибо за организацию восхождения!
Е
Екатерина
5 авг 2025
Экскурсия прошла на отлично! Немного выматывает дорога
Экскурсия прошла на отлично! Немного выматывает дорога
Алла
Алла
29 июл 2025
Было очень круто! Подобралась удивительная компания, нас было 4 девушки. Восхождение далось не просто, подъем лично для меня был тяжеловат но это того однозначно стоило! Красота природы на вулкане удивительна! И да мы успели увидеть синие огни!
Было очень круто! Подобралась удивительная компания, нас было 4 девушки. Восхождение далось не просто, подъем лично
Нейл
Нейл
16 июл 2025
Немного тяжеловато, нужна физ подготовка. Успел в кратер спуститься,посмотреть огни и подняться к восходу. Все супер, красота неимоверная.
Немного тяжеловато, нужна физ подготовка. Успел в кратер спуститься,посмотреть огни и подняться к восходу. Все супер, красота неимоверная.
А
Анастасия
8 июл 2025
👎 НАМ ИСПОРТИЛИ ДЕНЬ! НЕ РЕКОМЕНДУЕМ! Водитель забрал нас из отеля с задержкой в 4 часа, затем мы ехали около 3 часов по трассе и потом развернулись и поехали обратно
читать дальше

по отелям (!!!), так как оказалось, что на рассвет мы уже не успеваем и всю красоту вулкана не увидим! Вернулись в отель в 6 часов утра. Деньги спустя два дня не возвращены, организатор отвечает в ватсапе очень долго.

Давид
Давид
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарю за обратную связь и искренне сожалею, что экскурсия не состоялась. Я понимаю ваше разочарование, когда планы срываются, особенно
читать дальше

в путешествии, это всегда неприятно.

Сейчас на Бали и Яве действительно непростой период: хотя это и не сезон дождей, погодные условия остаются крайне нестабильными. Как опытный организатор с большим стажем, я всегда выбираю только те дни, которые по всем прогнозам безопасны и максимально благоприятны. Но, к сожалению, предсказать балийскую погоду на 100% невозможно - этим вечером она нас подвела.

Задержка с выездом произошла потому, что один из участников группы не выходил на связь. Мы не имеем права уезжать без туриста, особенно поздним вечером. К моменту, когда удалось его найти, на трассах уже образовались сильнейшие пробки из-за дождей, высокого туристического сезона, а также это были последствия недавнего извержения вулкана Левотоби, которое буквально парализовало жизнь на острове, в том числе отмену всех рейсов на Бали.

Я сразу предложил вам перенести экскурсию на любой удобный день. Но несмотря на это, вам была сразу возвращена основная часть суммы наличными в IDR. Остаток в размере 1500 рублей я действительно не отправил сразу, так как ждал от вас реквизитов для перевода — с вашей стороны они поступили уже после этого отзыва.

Я всегда лично контролирую возвраты и делаю всё возможное, чтобы даже в самых непростых ситуациях у туриста оставалось ощущение заботы и прозрачности. Эта ситуация — редкое исключение, связанное с форс-мажором, но именно в такие моменты и проявляется, насколько ответственно я и команда подходим к делу.

Если вы всё ещё хотите увидеть вулкан — я с радостью предложу вам новую дату, в приоритетном порядке и с личной поддержкой на каждом этапе. Надеюсь, вы дадите мне и моей команде второй шанс показать всю настоящую магию Бали.

Сергей
Сергей
2 июл 2025
Оценка три, больше я бы сказал за организацию. Сам вулкан великолепен, оно того стоит, чтобы преодолеть все трудности и испытать невероятные эмоции.
Начнём с того, что 14 июня 2025 года,
читать дальше

как было запланировано, экскурсия не состоялась, из-за якобы сильной загазованности, но группа с@balichat в телеграмм, ездила. На самом деле скорее всего не хватало народу и организатору было не выгодно, везти двух человек. Планировал юбилейный день рождения 15 июня встретить на вулкане, но УВЫ! Хотя предоплату внёс в марте 2025г. 16 июня забрали с виллы (Семиньяк) в районе 19.00, пробки, выезжали часа два, потом до парома около трёх часов, на пароме час и далее до вулкана. Прибыли в три ночи. Очень крутые подъемы, некоторым людям реально тяжело подниматься. Да, будьте готовы, что возможно придётся сидеть в багажнике, т. к. авто было семиместное. Двух девчонок забирали с отеля, после того как забрали нас и как там (на раскладных креслах в багажнике) они всю дорогу выдержали, одному богу известно. Гид, он же водитель, англоговорящий, на вулкане гиды тоже, хотя обещали русскоговорящих. В горах холодно, но тёплые вещи (пуховики, за которые 50 т. рупий отдали девчонки) пришлось нести на руках, после первого километра подъема, им стало жарко, по сути не нужные траты. В джинсах, футболке и худи, норм! Т. к. вы всё время поднимаетесь в очень крутую гору, через пятнадцать минут начнёт пот проступать. Тропинка широкая, но местами имеются промоины от бегущей воды после дождей. По маршруту четыре точки где можно отдохнуть, попить чай, кофе и т. д., но учтите, что можно не успеть увидеть "голубую лаву", если засидитесь на привале, т. к. она хорошо видна только в ночное время. С рассветом почти не видно, как горит газ выходящий из земли. До вершины вулкана примерно километра 3-3.5 и если спускаться к серному озеру, ещё примерно 1 км. За спуск к серному озеру, гид запросил 50 т. рупий, хотя в описании к экскурсии указано, что ни каких доплат не должно быть, кроме как на личные расходы.
Утром в районе 7.00 поехали в отель, где был завтрак "шведский стол", но отдыха, как заявлено не получилось. Мы с женой из шестерых участников успели по разочку окунуться в бассейне, водитель сказал, что надо возвращаться т. к. долго ехать и в районе 10 утра поехали в сторону парома. Дома, на вилле были в районе 18-18.30, пробки и узкие дороги, это утомляет.
За предоставленные неудобства менеджер Александр, с которым я и еще несколько участников общались в чате, сделал скидку в 200 т. рупий на человека.
Всем добра и позитива!

Оценка три, больше я бы сказал за организацию. Сам вулкан великолепен, оно того стоит, чтобы преодолеть все трудности и испытать невероятные эмоции.
Давид
Давид
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий — это не тот опыт, который мы стремимся дарить нашим путешественникам.
читать дальше

Благодарим за обратную связь — разберём всё по пунктам.

1. Перенос экскурсии 14 июня

Мы — официальная компания, которая строго соблюдает правила безопасности. В день тура на Иджен была сильная загазованность: видимость менее 1 метра, что подтверждено сообщением гида.

Такие условия — прямой риск травм и потери ориентировки. Да, вулкан не закрывают формально, но наша задача — не подвергать туристов опасности, в отличие от других компаний, которые решают по-другому.

И нет, вопрос был не в количестве человек — по правилам Tripster экскурсия проводится даже для одного участника, и мы это всегда соблюдаем.

2. Дата и день рождения

К сожалению, информации о вашем юбилее не было, иначе мы бы обязательно сделали акцент на поздравлении. Но даже если бы и была — здоровье и безопасность клиентов для нас важнее всего. Мы понимаем, как обидно, но уверены, вы это тоже цените.

3. Машина и места

Вы ехали в семиместном авто, в котором задний ряд — полноценные сиденья, предназначенные для пассажиров. Девушки, сидевшие там, не жаловались, и многие туристы сами просят сесть именно туда — места там достаточно комфортные (за счет уединения). Это не багажник, а часть салона.

4. Гиды

Насчет отсутствия русского гида вы были предупреждены заранее, за это мы сделали вам скидку в размере 400.000 IDR.

5. Донат на озеро и пуховики

50 тыс. рупий за спуск к озеру — это необязательный донат, и его ввели совсем недавно, без официальных уведомлений. Мы уже учли это и включили в стоимость.

Что касается пуховиков — они необходимы для комфорта и безопасности. В горах может быть до +5°C, особенно при ветре. Да, при восхождении становится жарко, но не всем, и многие благодарны за возможность согреться.

6. Завтрак и отдых

Завтрак в бич-клубе — это не активное развлечение, а расслабленный отдых: завтрак, купание в бассейне, возможность посидеть с видом на океан. Мы даём минимум час на отдых, чтобы туристы успели восстановиться.

7. Скидка

Вам с Вашей спутницей была сделана персональная скидка — 400.000 рупий на одного, в общей сумме 800.000IDR. А не 200.000IDR.

Тур на Иджен уже прошли сотни довольных гостей, включая семьи с детьми от +6 лет и возрастных путешественников. Подъем позволяет восхождение без усилий.

Мы благодарим вас за отзыв — благодаря таким сообщениям мы становимся ещё лучше.

Желаем вам незабываемых путешествий — и если решите поехать на Бали снова, с радостью покажем вам другие локации в самой красивой и безопасной версии.

Л
Лолита
1 июл 2025
Всё было супер, эмоций вагон 🌟
А
Анастасия
28 июн 2025
Поднимались на вулкан Иджен с гидом Yanto. К подножию вулкана приехали только к 4 утра из-за пробок. Поднялись ровно к рассвету, но на синие огни не успели. В целом, экскурсия прошла отлично, Yanto ответил на наши вопросы, очень помог с фотографиями в разных локациях, составил прекрасную компанию при нелёгком подъеме
Поднимались на вулкан Иджен с гидом Yanto. К подножию вулкана приехали только к 4 утра из-за
П
Павел
8 июн 2025
Отличный тур!
Впервые побывал на вулкане - фантастические впечатления.
Из рекомендаций - нужны очки, которые плотно закрывают глаза от сернистого пара, которого очень много около этих синих огней. Обязательно их возьмите, т.
читать дальше

к. в нашем случае про них, похоже, забыли и мы пошли без них.
Глаза текут там изрядно, когда этот сернистый пар вылетает из скал…
Выходить тоже стоит пораньше - толпы туристов, толкотня. Стоило выйти не в 2 часа ночи, а может быть в 12, когда там еще посвободнее.

В остальном супер. Очень приветливые гиды, охотно все расскажут и покажут - было здорово.
Фоток наделали больше чем за все время на Бали точно))

В
Вестислава
26 мая 2025
Все понравилось, кроме того, что приехали поздновато и не хватило времени спуститься в кратер. Пришлось выбирать или кратер или рассвет
В
Виктория
23 апр 2025
Благодарим ребят за организацию экскурсии. Из отеля забрали вовремя, накладок по маршруту по времени не было, что очень порадовало. Подъем очень сложный и требует выносливости. Обувь лучше брать с нескользящей
читать дальше

подошвой и плотно седящей на ноге, т. к. спуск в кратор крайне тяжелый (на дороге камни и влажный песок).
Но все это не сравнимо с красотой, ради которой ты не жалеешь ног😊. Внизу нас ожидал водопад огня, горячее озеро нереально бирюзового цвета и невероятное ощущение того, что ты находишься на дне кратора действующего спящего вулкана. На подъеме из кратора на рассвете нас ожидал невероятной красоты пейзаж. После сложного восхождения нас отвезли в прекрасный пляжный клуб с вкусным завтраком и красивым видом на океан. Также при желании можно освежиться в бассейне. Были мелкие недочеты в организации, но все минусы озвучены организатору, которые обещали учесть и исправить. Ставлю 5 с авансом т. к. впечатления остались только положительные. Рекомендую данных организаторов экскурсии.

Благодарим ребят за организацию экскурсии. Из отеля забрали вовремя, накладок по маршруту по времени не было,
Т
Татьяна
22 апр 2025
Красота природы впечатляет! Очень красивое голубое озеро, ради него стоит подниматься. Стоит учитывать, что для подъема требуется выносливость все равно, нужно быть к этому готовым. Есть вероятность попасть в пробку на пути к голубому огню, что может омрачить восхождение. В идеале было бы замечательно, если гиды/водители лучше знали Английский и могли рассказывать информацию о месте.
Красота природы впечатляет! Очень красивое голубое озеро, ради него стоит подниматься. Стоит учитывать, что для подъема

