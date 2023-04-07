Закройте глаза и представьте: вулканические пейзажи, шлейфы пара из-под земли, безжизненная почва с вкраплениями ярко-жёлтого цвета, огромный кратер, а в нём — бирюзовое озеро… А теперь откройте глаза и отправляйтесь в эти места с нами, ведь мы едем на Иджен! По удобной тропе мы поднимемся на вершину, где насладимся видами вулкана на рассвете.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из Чангу или Убуда и поедем в порт. Дорога до него займёт около 4 часов, в это время вы сможете поспать. Затем на пароме переправимся на остров Ява, где находится вулкан, — это ещё 40 минут пути. Последние 1,5 часа дороги — и мы на месте!

🌋 Восхождение на Иджен

Ура, начинаем подъём на вулкан! Не пугайтесь: хоть он и займёт 2 часа, тропа очень комфортная, сложно не будет. Мы выдадим вам фонарики и респираторы, чтобы вы могли безопасно дышать среди испарений серы. Добравшись до кратера, вы будете вознаграждены не только невероятными видами, но и завтраком:) Наслаждайтесь, делайте фото среди неземных пейзажей и готовьтесь к обратному пути.

Организационные детали