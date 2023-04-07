Встретить рассвет на вершине «огненной горы» и полюбоваться кислотным озером в кратере
Закройте глаза и представьте: вулканические пейзажи, шлейфы пара из-под земли, безжизненная почва с вкраплениями ярко-жёлтого цвета, огромный кратер, а в нём — бирюзовое озеро… А теперь откройте глаза и отправляйтесь в эти места с нами, ведь мы едем на Иджен! По удобной тропе мы поднимемся на вершину, где насладимся видами вулкана на рассвете.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из Чангу или Убуда и поедем в порт. Дорога до него займёт около 4 часов, в это время вы сможете поспать. Затем на пароме переправимся на остров Ява, где находится вулкан, — это ещё 40 минут пути. Последние 1,5 часа дороги — и мы на месте!
🌋 Восхождение на Иджен
Ура, начинаем подъём на вулкан! Не пугайтесь: хоть он и займёт 2 часа, тропа очень комфортная, сложно не будет. Мы выдадим вам фонарики и респираторы, чтобы вы могли безопасно дышать среди испарений серы. Добравшись до кратера, вы будете вознаграждены не только невероятными видами, но и завтраком:) Наслаждайтесь, делайте фото среди неземных пейзажей и готовьтесь к обратному пути.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Стоимость — 2 000 000 IDR. Она включает в себя: трансфер, переправу на остров Ява, регистрацию в национальном парке, фонарики, респираторы, завтрак на Иджене, сопровождение опытных гидов.
- После оплаты вы будете добавлены в групповой чат поездки. Там мы подружимся и накидаем классных фоток после похода.
- Обед оплачивается дополнительно (35000-45000 IDR за блюдо)
- Поездка подходит для детей старше 8 лет
в субботу в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Убуде или Чангу
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 18:00Экскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов на Бали
Я эксперт по Индонезии, прожил там 3 года, глубоко и пристально исследовал остров Бали и окружающие острова. Обожаю делиться своими любимыми маршрутами и собирать большие веселые компании для незабываемого опыта на природе. Я вырос в семье ученых и закончил МГУ, рисую, пишу стихи и играю на гитаре. Люблю людей, кофе и пирожные. По утрам делаю зарядку, по выходным выезжаю на природу. Совершил 56 восхождений на вулканы Индонезии и побывал на всех крупных островах от Явы до Борнео и Флореса
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