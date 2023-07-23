Закройте глаза и представьте: вулканические пейзажи, шлейфы пара из-под земли, безжизненная почва с вкраплениями ярко-жёлтого цвета, огромный кратер, а в нём — бирюзовое озеро… А теперь откройте глаза и отправляйтесь в эти места с нами, ведь мы едем на Иджен! По удобной тропе мы поднимемся на вершину, где насладимся видами вулкана на рассвете.
Описание экскурсии
Мы заберём вас из Чангу или Убуда и поедем в порт. Дорога до него займёт около 4 часов, в это время вы сможете поспать. Затем на пароме переправимся на остров Ява, где находится вулкан, — это ещё 40 минут пути. Последние 1,5 часа дороги — и мы на месте!
🌋 Восхождение на Иджен
Ура, начинаем подъём на вулкан! Не пугайтесь: хоть он и займёт 2 часа, тропа очень комфортная, сложно не будет. Мы выдадим вам фонарики и респираторы, чтобы вы могли безопасно дышать среди испарений серы. Добравшись до кратера, вы будете вознаграждены не только невероятными видами, но и завтраком:) Наслаждайтесь, делайте фото среди неземных пейзажей и готовьтесь к обратному пути.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, переправа на остров Ява, регистрация в национальном парке, фонарики, респираторы, завтрак на Иджене, сопровождение опытных гидов
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — на месте в индонезийских долларах
- После оплаты вы будете добавлены в групповой чат поездки. Там мы подружимся и накидаем классных фоток после похода.
- Обед оплачивается дополнительно (35000-45000 IDR за блюдо)
- Поездка подходит для детей старше 8 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$188
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Убуде или Чангу
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 39 туристов
Я эксперт по Индонезии. Глубоко и пристально исследовал остров Бали и окружающие острова. Обожаю делиться своими любимыми маршрутами и собирать большие весёлые компании для незабываемого опыта на природе. Я вырос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Комфортный транспорт, сопровождение проводника. В нашей поездке не было экскурсии в классическом понимании (гид не рассказывал про
Комфортный транспорт, сопровождение проводника. В нашей поездке не было экскурсии в классическом понимании (гид не рассказывал про
+2
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Е
Путешествие очень понравилось! ❤️Организация прекрасная! Ребята все великолепные! 🤗 Забрали на комфортной, удобной, чистой машине…. Водитель спокойный, аккуратный, вежливый, заботливый, прекрасный парень, с хорошим музыкальным вкусом 😉❤️ Гид на вулкане,
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Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я до сих пор под впечатлением. Это было настоящее приключение. Если вы активные, любите эмоции
+2
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Назову это действие не экскурсия, а путешествие! Изумительно, превосходно! Настройтесь на этот подъем, оденьтесь тепло, с собой обязательно захватите хорошее настроение - и все ваши труды оправданы замечательным ощущением необычного!
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И
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы сможете увидеть красоты практически нетронутой природы. Людям с больными ногами, в частности коленями стоит хорошо подумать перед данным восхождением(нужно оно им), есть возможность проехать на тележке (не дешево)
+1
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Ю
Я не в восторге от организации. На трипстере было обещано спуск к кратеру и завтрак на Иджене. По факту, Гид нам сказал, что спускаться к кратеру опасно и там много
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