читать дальше уменьшить

народу. Мы только поднялись на вершину, откуда было видно озеро, но мы не видели сам кратер. Нам обещали красивый рассвет, но мы совсем не восторге от него. Мы не поняли, зачем мы ходили ночью 6 км в горку с толпой туристов, чтобы посмотреть на озеро при дневном свете. Нам было бы гораздо комфортнее тоже самое проделать утром/днем, выспавшись и без толп туристов. Рассвет на Иджене не стоит того, чтобы подниматься туда в ночи. Есть смысл ночью восходить, если спускаться к кратеру чтобы увидеть голубые огни. В нашем случае получился просто потерянный день.



Тележки, на которых можно было подняться за деньги, стоят по факту не 600-800к, а от 1,5 млн. Ввели нас в заблуждение.



Завтрака на вершине не было, как было заявлено в программе.

На обед водитель на обратном пути также не собирался завозить. Мы выехали в отель после парома в 12:00, а пообедать нас завезли только в 17:00 и то, по нашей просьбе.



Еще не понятно, почему мы туда ехали от отеля до парома 4 часа, а обратно от парома до отеля 7 часов (полчаса мы обедали). Водитель несколько раз останавливался во своим делам, минут на 40 что то чинил. С учетом того, что мы всю ночь не спали, поднимались на вулкан, были голодные, дорога назад в 7 часов ощущалась каторгой.



Я бы не рекомендовала данный тур своим друзьям. Хотя красота природы того стоит, чтобы посетить вулкан.