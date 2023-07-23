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Инопланетный Иджен: групповая экскурсия на вулкан острова Ява

Встретить рассвет на вершине «огненной горы» и полюбоваться кислотным озером в кратере
Закройте глаза и представьте: вулканические пейзажи, шлейфы пара из-под земли, безжизненная почва с вкраплениями ярко-жёлтого цвета, огромный кратер, а в нём — бирюзовое озеро… А теперь откройте глаза и отправляйтесь в эти места с нами, ведь мы едем на Иджен! По удобной тропе мы поднимемся на вершину, где насладимся видами вулкана на рассвете.
4
7 отзывов
Инопланетный Иджен: групповая экскурсия на вулкан острова Ява
Инопланетный Иджен: групповая экскурсия на вулкан острова Ява
Инопланетный Иджен: групповая экскурсия на вулкан острова Ява

Описание экскурсии

Мы заберём вас из Чангу или Убуда и поедем в порт. Дорога до него займёт около 4 часов, в это время вы сможете поспать. Затем на пароме переправимся на остров Ява, где находится вулкан, — это ещё 40 минут пути. Последние 1,5 часа дороги — и мы на месте!

🌋 Восхождение на Иджен
Ура, начинаем подъём на вулкан! Не пугайтесь: хоть он и займёт 2 часа, тропа очень комфортная, сложно не будет. Мы выдадим вам фонарики и респираторы, чтобы вы могли безопасно дышать среди испарений серы. Добравшись до кратера, вы будете вознаграждены не только невероятными видами, но и завтраком:) Наслаждайтесь, делайте фото среди неземных пейзажей и готовьтесь к обратному пути.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, переправа на остров Ява, регистрация в национальном парке, фонарики, респираторы, завтрак на Иджене, сопровождение опытных гидов
  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — на месте в индонезийских долларах
  • После оплаты вы будете добавлены в групповой чат поездки. Там мы подружимся и накидаем классных фоток после похода.
  • Обед оплачивается дополнительно (35000-45000 IDR за блюдо)
  • Поездка подходит для детей старше 8 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$188
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Убуде или Чангу
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 39 туристов
Я эксперт по Индонезии. Глубоко и пристально исследовал остров Бали и окружающие острова. Обожаю делиться своими любимыми маршрутами и собирать большие весёлые компании для незабываемого опыта на природе. Я вырос
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в семье учёных и закончил МГУ, рисую, пишу стихи и играю на гитаре. Люблю людей, кофе и пирожные. По утрам делаю зарядку, по выходным выезжаю на природу. Совершил более 56 восхождений на вулканы Индонезии и побывал на всех крупных островах от Явы — до Борнео и Флореса

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
1
1
Екатерина
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Комфортный транспорт, сопровождение проводника. В нашей поездке не было экскурсии в классическом понимании (гид не рассказывал про
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сам вулкан и тд, те был только проводник наверх). Но, насколько я поняла, если вас сопровождает сам Михаил - рассказ будет) меня это не расстроило, я осталась под глубоким впечатлением от самого вулкана!

Особой подготовки не требуется, но возьмите с собой толстовку и нормальные штаны + удобные кроссовки. Воспринимается как трекинг в гору. Дорожка без камней, простая.

Как организатора Михаила рекомендую. Нас в итоге было 5 человек, все русские:) было весело! Маст хэв не просто подняться на вулкан, но и пройтись по хребту дальше. Там открывается вид на океан.

Михаил, спасибо за поездку!

Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.+2
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
Восхождение простое, длится несколько часов. Рассвет потрясающий, вид сказка. Осталась довольна поездкой на 100%.
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Е
Путешествие очень понравилось! ❤️Организация прекрасная! Ребята все великолепные! 🤗 Забрали на комфортной, удобной, чистой машине…. Водитель спокойный, аккуратный, вежливый, заботливый, прекрасный парень, с хорошим музыкальным вкусом 😉❤️ Гид на вулкане,
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везде помогал, не подгонял, терпеливо ждал когда уставала, руку подаст, подскажет куда лучше наступить, суперские фото и видео сделал! ❤️ Сам вулкан- подъем для неподготовленных СЛОЖНЫЙ, идти в крутую гору, да, сама тропа в основном без камней, протоптана, но оценивайте свои силы, дыхалку! (но можно воспользоваться услугами «такси», цена в среднем 1,5 млн рупий за чел, а там как договоритесь) На вулкане очень холодно, ледяной сильный ветер, одевайтесь тепло и даже тогда возьмите еще одну кофту и шапку)))
И тогда вам откроется незабываемая красота, куча эмоций, восторга и классные фото на память)
Рекомендую путешествие и Михаила как организатора! ❤️

Путешествие очень понравилось! ❤️Организация прекрасная! Ребята все великолепные! 🤗 Забрали на комфортной, удобной, чистой машине…. Водитель
Путешествие очень понравилось! ❤️Организация прекрасная! Ребята все великолепные! 🤗 Забрали на комфортной, удобной, чистой машине…. Водитель
Путешествие очень понравилось! ❤️Организация прекрасная! Ребята все великолепные! 🤗 Забрали на комфортной, удобной, чистой машине…. Водитель
Путешествие очень понравилось! ❤️Организация прекрасная! Ребята все великолепные! 🤗 Забрали на комфортной, удобной, чистой машине…. Водитель
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Анна
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я до сих пор под впечатлением. Это было настоящее приключение. Если вы активные, любите эмоции
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и впечатления, любите все необычное, то вам сюда. Единственное я бы посоветовала приехать на остров Яву заранее в отель, там переночевать и утром поехать на вулкан. Или до порта доехать на байке. Самое долгое это была дорога от порта до отеля и обратно по Бали.

Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я+2
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я
Это было лучшее, что случилось со мной за последние несколько лет… прошло 2 месяца, а я
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татьяна
Назову это действие не экскурсия, а путешествие! Изумительно, превосходно! Настройтесь на этот подъем, оденьтесь тепло, с собой обязательно захватите хорошее настроение - и все ваши труды оправданы замечательным ощущением необычного!
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Такое путешествие стоит ваших физических затрат, поверьте) ребята все четко организовывают, помогают во всем. Ну а красота на вершине необыкновенная.! Иджен настоящее Место Силы. Ваша Душа обязательно примет такое чудо и будет вам благодарна за встречу с необычной и непознанной частью нашей планеты. Благодарим организаторов за такие путешествия!

Назову это действие не экскурсия, а путешествие! Изумительно, превосходно! Настройтесь на этот подъем, оденьтесь тепло, с
Назову это действие не экскурсия, а путешествие! Изумительно, превосходно! Настройтесь на этот подъем, оденьтесь тепло, с
Назову это действие не экскурсия, а путешествие! Изумительно, превосходно! Настройтесь на этот подъем, оденьтесь тепло, с
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И
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы сможете увидеть красоты практически нетронутой природы. Людям с больными ногами, в частности коленями стоит хорошо подумать перед данным восхождением(нужно оно им), есть возможность проехать на тележке (не дешево)
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы+1
Интересное мероприятие, надо быть готовым к достаточно сложному восхождению на верх, пройдя довольно сложный подъем вы
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Ю
Я не в восторге от организации. На трипстере было обещано спуск к кратеру и завтрак на Иджене. По факту, Гид нам сказал, что спускаться к кратеру опасно и там много
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народу. Мы только поднялись на вершину, откуда было видно озеро, но мы не видели сам кратер. Нам обещали красивый рассвет, но мы совсем не восторге от него. Мы не поняли, зачем мы ходили ночью 6 км в горку с толпой туристов, чтобы посмотреть на озеро при дневном свете. Нам было бы гораздо комфортнее тоже самое проделать утром/днем, выспавшись и без толп туристов. Рассвет на Иджене не стоит того, чтобы подниматься туда в ночи. Есть смысл ночью восходить, если спускаться к кратеру чтобы увидеть голубые огни. В нашем случае получился просто потерянный день.

Тележки, на которых можно было подняться за деньги, стоят по факту не 600-800к, а от 1,5 млн. Ввели нас в заблуждение.

Завтрака на вершине не было, как было заявлено в программе.
На обед водитель на обратном пути также не собирался завозить. Мы выехали в отель после парома в 12:00, а пообедать нас завезли только в 17:00 и то, по нашей просьбе.

Еще не понятно, почему мы туда ехали от отеля до парома 4 часа, а обратно от парома до отеля 7 часов (полчаса мы обедали). Водитель несколько раз останавливался во своим делам, минут на 40 что то чинил. С учетом того, что мы всю ночь не спали, поднимались на вулкан, были голодные, дорога назад в 7 часов ощущалась каторгой.

Я бы не рекомендовала данный тур своим друзьям. Хотя красота природы того стоит, чтобы посетить вулкан.

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