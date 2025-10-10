Рассвет на Батуре — одно из самых ярких впечатлений на острове. С высоты 1717 метров открывается панорама озера Батур, вулкана Агунг и горы Абанг. Это приключение, которое запоминается надолго и показывает Бали с необычной стороны.

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля и доставим к подножию вулкана

Начнём восхождение ночью, чтобы встретить рассвет на вершине

Пойдём по тропе, которая подходит для новичков, в комфортном темпе

Окажемся над облаками и увидим, как восходит солнце над островом

Устроим небольшой пикник на вершине

Спустимся с вулкана и отвезём вас обратно в отель

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ищет необычные маршруты и новые впечатления

Кто устал от пляжного отдыха

Может быть не лучшим выбором для тех, кому тяжело переносить ранние подъёмы и физическую нагрузку.

Примерный тайминг

Может меняться в зависимости от отеля и ситуации на дорогах.

1:00–2:00 — выезд из отеля

4:00 — начало подъёма

5:30 — рассвет на вершине, перекус

7:00 — спуск

9:00–13:00 — возвращение в отель

Организационные детали